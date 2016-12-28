Старейший человек на Земле: Путин - лучший президент всех времен
120-летний Аппаз Лоросович Илиев считает Владимира Путина самым лучшим правителем из тех, кого он помнит. Об этом, а также о том, как прожить до преклонного возраста, долгожитель из Ингушетии рассказал в эксклюзивном интервью радио Baltkom. Интервью провела Евгения Зубкова.
Аппаз Лоросович Илиев родился в марте 1896 года, и признан самым пожилым человеком в России. Он проживает в Ингушетии, в высокогорном селении Гули. По-русски Аппаз Лоросович почти не говорит, и большую часть интервью, за исключением вопроса про любимого президента, переводила его внучка.
- С какого возраста Вы себя помните?
- Я помню себя с 7 лет.
- Существует мнение, что с возрастом время бежит быстрее, а в молодости оно тянется очень медленно. Так ли это?
- Да, это именно так!
- Какие исторические события Вам запомнились? Помните ли вы Первую и Вторую мировые войны?
- Первую мировую немного. Но особо ничего не помню.
_- В какой период времени Вам жилось лучше всего - сейчас, или может быть - лет 50 назад? _
- Лучше всего мне жилось 65 лет тому назад, когда я женился. В это время мне было очень хорошо.
- Скажите, какой образ жизни Вы вели? Что касается употребления алкоголя и курения?
- Алкоголь я никогда не употреблял и никогда не курил.
- Как человек, повидавший несколько исторических эпох, назовите, пожалуйста, наиболее импонирующего Вам политика?
- Это Владимир Путин. Я всегда за него. Он самый лучший. Путину спасибо!
Напомним, что интервью состоялось в рамках программы “Круглый стол” на радио Baltkom, в котором обсуждалась тема “природы времени”.