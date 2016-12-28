Эксклюзив |

120-летний Аппаз Лоросович Илиев считает Владимира Путина самым лучшим правителем из тех, кого он помнит. Об этом, а также о том, как прожить до преклонного возраста, долгожитель из Ингушетии рассказал в эксклюзивном интервью радио Baltkom. Интервью провела Евгения Зубкова.

Аппаз Лоросович Илиев родился в марте 1896 года, и признан самым пожилым человеком в России. Он проживает в Ингушетии, в высокогорном селении Гули. По-русски Аппаз Лоросович почти не говорит, и большую часть интервью, за исключением вопроса про любимого президента, переводила его внучка.

- С какого возраста Вы себя помните?

- Я помню себя с 7 лет.

- Существует мнение, что с возрастом время бежит быстрее, а в молодости оно тянется очень медленно. Так ли это?

- Да, это именно так!

- Какие исторические события Вам запомнились? Помните ли вы Первую и Вторую мировые войны?

- Первую мировую немного. Но особо ничего не помню.

_- В какой период времени Вам жилось лучше всего - сейчас, или может быть - лет 50 назад? _

- Лучше всего мне жилось 65 лет тому назад, когда я женился. В это время мне было очень хорошо.

- Скажите, какой образ жизни Вы вели? Что касается употребления алкоголя и курения?

- Алкоголь я никогда не употреблял и никогда не курил.

- Как человек, повидавший несколько исторических эпох, назовите, пожалуйста, наиболее импонирующего Вам политика?

- Это Владимир Путин. Я всегда за него. Он самый лучший. Путину спасибо!

Напомним, что интервью состоялось в рамках программы “Круглый стол” на радио Baltkom, в котором обсуждалась тема “природы времени”.