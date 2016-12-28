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2016-й год продлится немного дольше, чем обычный земной год - 31 декабря, в момент наступления нового года, к нему добавится високосная секунда, которая компенсирует чуть замедленное вращение планеты. Об этом в эфире радио Baltkom напомнил программист, бывший сотрудник компании Yandex Булат Фаттахов.

По его словам, в связи с данным явлением, у представителей сферы IT возникает немало проблем.

"У программистов существуют экзотические проблемы, например, с добавлением високосной секунды. В этом году был не только високосный день, 29 февраля, но и будет високосная секунда, которая будет добавлена к 31-му декабря. Будет 23 часа 59 минут и 59 секунд, а после этого будет 23 часа 59 минут и 60 секунд, и только после этого новый год", - рассказал Фаттахов.

Он пояснил, что встречаются и исключения, когда високосные дни и секунды не добавляются к земным годам.

"Наш календарь синхронизирован с движением Земли вокруг Солнца, атомными часами и прочим. Порой приходится что-то менять, например, добавили високосный день, потому что не сходилось, если просто взять 365 дней в году, то каждые четыре года у нас набегает дополнительный день. Оказалось, что этого недостаточно, и примерно каждые 400 лет выкидывать этот день, поэтому в 1900-м не было високосного дня. Но и этого оказалось недостаточно, поэтому иногда добавляют такие вот секунды, иногда их отнимают", - рассказал Фаттахов.

По его словам, программисты успели приспособиться к данной особенности астрономического времени.

"Компьютерные системы могут быть не готовы к тому, что на часах будет показано 23 часа 59 минут и 60 секунд. С этим приходится справляться, есть отдельные организации, которые вырабатывают решения и общие методы. С високосной секундой планируют справиться следующим образом: есть такие серверы, они называются NTP-серверы, они передают сигнал точного времени на различные дата-центры. Мы подключаем наш компьютер к сети, и он получает точное время", - сказал Фаттахов.

Он также рассказал, каким образом с проблемой високосной секунды справляется компания Google.

"У компании Google, например, есть такой сервер, и они решили одну секунду размазать на 20 часов - 10 часов до нового года и 10 часов после. То есть каждая секунда на какую-то долю микросекунды станет длиннее. В итоге получается, что часы немного врут, но не будет такого, что они покажут 60 секунд вместо 00 секунд. Компьютеры ничего не заметят, но ребятам, которые работают в компаниях наподобие Google, приходится заботиться о таких вещах", - сказал Фаттахов.

Добавим, периодически високосная секунда приводила к серьезным сбоям. Самый известный произошел в 2012 году, когда лишняя секунда привела к ошибке Linux, что в свою очередь сломало несколько популярных сайтов, в том числе Reddit.