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Жалобы на учителей будут поступать, независимо от наличия поправок о нелояльности. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал депутат Сейма от "Единства", председатель Комиссии по образованию, культуре и науке Илзе Винькеле.

"Хорошая новость заключается в том, что были проведены проверки и никаких нелояльных действий констатировано не было. Можно ли сделать так, чтобы жалоб не было совсем? Я думаю, что нет. И с поправками, и без поправок. Конечно, большую роль играет контролирующая организация, но пока она работает профессионально. Изменить эти поправки без участия Конституционального суда, думаю, не получится. Мы будем следить за ситуацией, чтобы это не использовалось в массовом порядке", - сказала Винькеле.

Напомним, ранее в Государственной службе качества образования сообщили, что за последние несколько месяцев поступило три жалобы о возможной нелояльности педагогов. Учителей и директоров школ обвинили в прославлении СССР, выражении неуважения к Латвийской Республике, парламенту и правительству, а также в использовании на уроках литературы, изданной в России.