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Мнение посола РФ в Латвии Александра Вешнякова не всегда совпадало с мнением руководства его страны. Об этом он заявил в последнем интервью латвийским СМИ в качестве чрезвычайного полномочного посла РФ на радио Baltkom. По его словам, в таких случаях он старался вести себя дипломатично.

"Моя позиция не всегда совпадает с тем, что делает руководство моей страны. Но за все 8 лет работы в Латвии я ни разу не вступал в сделку с совестью. Иногда лучше помолчать", - сказал он.

При этом он отметил, что всегда старался быть честным с журналистами и никогда не отказывал прессе в разъяснении той или иной ситуации.

"У нас есть настоятельная рекомендация общаться со СМИ и отвечать на все вопросы, но как этим пользуются руководители дипмиссией - это зависит от качеств каждого человека. Для себя я решил еще во время работы главой Центральной избирательной комиссии, что буду максимально открытым для СМИ. И никогда об этом не жалел. Да, это бывает непросто, бывают жесткие вопросы, но обойтись без разъяснений своих действий и действий своего государства нельзя", - сказал он.

Напомним, Александр Вешняков после 8 лет пребывания на посту покидает Латвию. Вместо него послом России в Латвии назначен Евгений Лукьянов, который занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Ожидается, что новый посол России прибудет в Латвию в январе 2017 года. Александр Вешняков начал работу в должности посла России в Латвии в феврале 2008 года.