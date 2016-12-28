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США продолжат поддерживать НАТО и страны Балтии, пятый пункт остается в силе, а Россия ответит за свои попытки повлиять на американские выборы. Об этом латвийским журналистам сказал американский сенатор Джон Маккейн в рамках визита делегации американских сенаторов по странам Балтии, Грузии, Черногории и Украины.

Сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобушар прибыли в Латвию из Эстонии, позже они отправляются в Литву, Украину и Черногорию. Основной месседж американских политиков озвучил президент Латвии Раймонд Вейонис.

"Во время встречи г-н Маккейн подтвердил, что США есть, были и будут надежным партнером НАТО, а пятый пункт будет работать в любых условиях. США - наш главный стретегический партнер, у нас есть возможноть укреплять сотрудничество: как военное, так и экномическое", - сказал журналистам глава государства.

Джон Маккейн начал свою речь с благодарности в адрес правительства Латвии и ее жителей за "храбрых молодых людей из Латвии, которые служат в Афганистане в качестве наших партнеров". После этого Маккейн снова пообещал поддержку США для НАТО и страны Балтии, подчеркнув необходимость присутствия США в регионе.

"Не в качестве постоянной военной базы, а на основе ротации", - отметил сенатор.

Что касается действий России в Крыму, то они, по словам Маккейна, по-прежнему остаются нарушением международных договоренностей.

"Если вы поддерживаете это нарушение международных соглашений, то и другие соглашения теряют силу", - считает политик.

Все трое несколько раз упомянули попытки России повлиять на выборы в США, а также пообещали провести всестороннее расследование этого инцидента и высказали надежду на формирование ответной политики.

"Россия пытается переломить хребет демократии во всем мире, вас в Латвии постоянно бомбардируют российской пропагандой. Конгресс расследует вмешательство России в наши выборы", - сказал сенатор Линдси Грэм.

Кроме того, он предсказал тяжелые времена из-за санкций - как для Латвии, так и для России.

"Что касается отношений между Латвией и Россией, то вы можете ожидать экономическую боль. Это будет правдой и для США. Но свобода стоит того, чтобы терпеть боль. Теперь Россия должна понять: достаточно - значит достаточно", - добавил политик.