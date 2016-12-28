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Уходящий 2016 год был омерзительным, муторным и трагичным, считает музыкальный критик Артемий Троицкий. В интервью радио Baltkom он сказал, что до этого года считал, что хуже 2014 года уже не будет.

"Заканчиваю этот год с чувством полнейшего омерзения. Он был такой муторны, долгий, трагичный год. Да, не было таких тектонических сдвигов как в 2014 году: оккупация Крыма или война на Донбассе. Но самолеты, "Боярышник" – рекордный год на противные и дурные новости", - сказал он.

По его словам, люди все время пребывали в состоянии тревоги.

"В этом году сгустился страх и тревога, люди ждут чего-то ужасного", - сказал он.

Кроме того, Троицкий отметил, что в этом году их жизни ушло много музыкантов.

"Для меня этот год неприятен еще и потому, что мир покинули весьма любимые мной артисты: Алан Вега, Боуи, Леонард Коэн, Принс, Джордж Майкл, хоть он и не герой моего романа, но парня жалко", - сказал он.

Троицкий пожелал, чтобы в следующем году не было страха.

"Желаю, чтобы будущий год был спокойным, мирным для всех. Ну и здоровья всем!", - пожелал он.

фото: Mixnews.lv