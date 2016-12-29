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Президент Латвии Раймонд Вейонис во время последней встречи с послом России Александром Вешняковым выразил дипломату соболезнования в связи авиакатастрофой в Сочи, в результате которой погибли 92 человека. Об этом сам посол рассказал в прямом эфире радио Baltkom .

"Президент выразил мне соболезнования в связи с трагедией с российским самолетом Ту-154, потерпевшим катастрофу в районе города Сочи. Я услышал слова соболезнования от президента Латвийской республики", - сказал Вешняков.

Ранее в эфире радио Baltkom посол указал, что заметил отсутствие официальных и неофициальных соболезнований со стороны первых лиц Латвии в связи с авиакатастрофой в Сочи, за исключением главы МИДа Латвии Эдгара Ринкевича. Запись политик оставил в социальной сети Twitter на английском языке.

Говоря об итогах последней встречи с президентом Латвии, Вешняков сообщил, что должностные лица сошлись во мнении о необходимости в следующем году восстановить работу латвийско-российской межправительственной комиссии. Латвия обязалась организовать заседание комиссии в первой половине 2017 года.

"Когда-то наши президенты договорились о том, что будет работать комиссия историков, однако сейчас работа ее "заморожена" из-за того, что многие латвийские историки отказались в ней работать", - отметил Вешняков.

Также, по мнению дипломата, путь к улучшению отношений между Латвией и Россией лежит через общение политиков на высшем уровне.

"Для этого нужно общение на высоком уровне, на уровне министров. Кроме того, надо продолжать развивать нашу договорно-правовую базу, поскольку несколько подготовленных проектов соглашений сейчас "замерли"", - указал дипломат.

Также, по словам Вешнякова, Латвия и Россия в будущем будет стремиться строить сотрудничество на принципах прагматизма, взаимного уважения и добрососедства.

"Я отметил, что когда мы строили наши отношения на данных принципах, у нашего сотрудничества были весьма позитивные результаты, с чем согласился и президент Латвии. Такое сотрудничество было у нас с 2010 по 2013 годы, и к такому сотрудничеству мы должны стремиться и сейчас. Мы обсудили с президентом, как этого можно добиться, поскольку на данный момент наши отношения находятся на низшей точке. Одно из действий, которое необходимо выполнить – активизировать работу различных групп нашей межправительственной комиссии и, как я услышал, латвийская сторона готова это делать, чтобы в следующем году провести в Риге полноформатное заседание Российско-Латвийской межправительственной комиссии, которая не собиралась уже на протяжении трех лет", - рассказал Вешняков.

Напомним, Вешняков начал работу в должности посла России в Латвии в феврале 2008 года. Ожидается, что в начале следующего года его сменит Евгений Лукьянов.