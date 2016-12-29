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В основе поправок к Закону об образовании, устанавливающих критерий лояльности учителей, лежат сталинские принципы. Об этом в эфире радио Baltkom заявил бывший министр образования, социалантрополог Роберт Килис.

Он считает, что подобные законы культивируют худшие человеческие качества, такие как зависть и доносительство.

"Это сталинские правки, советский идиотизм, сделанный для того, чтобы стучать, чтобы учителя боялись. Это сталинская логика. Стучали часто для того, чтобы квартиру получить. Государство дало инструмент для выборочного осуждения. До этого были поправки о нравственности, и одна учительница и поэтесса получила выговор. Что дальше? Человек преподает литературу и является известным в Латвии поэтом. Это что-то из сталинской эпохи", - считает Килис.

Напомним, Государственная служба качества образования за последние несколько месяцев получила три жалобы о возможной нелояльности педагогов. Между тем, после проведенной проверки всех обстоятельств было установлено, что эти жалобы необоснованны.