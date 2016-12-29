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В случае, если сервис вызова такси Taxify увеличит в новогоднюю ночь стоимость своих тарифов в 4-7 раз, водители данной компании могут быть жестко оштрафованы. Об этом на своей странице в Facebook предупреждает мэр Риги Нил Ушаков.

"Такие действия являются грубейшим нарушением правил Рижской думы, которые регулируют максимальный тариф. Более того, компания публично заявила, что она не планирует выполнять правила, которые обязательны для всех участников рынка", - сообщает Ушаков.

По его словам, за нарушение тарифов таксисты могут быть лишены лицензии.

"Штраф за подобное нарушение для водителей может составлять до 700 евро и лишение лицензии. А в определенных случаях – конфискация машины. Я очень хотел бы посоветовать водителям не нарушать в Новогоднюю ночь правила, так как полиция будет усиленно контролировать перевозчиков, а также будет проводить и контрольные закупки. Не надо экспериментировать!", - пишет Ушаков.

Мэр призвал представителей Taxify не провоцировать коллег на нарушение.

"Я также очень настойчиво рекомендую сервису вызова такси Taxify не подставлять своих партнеров-водителей и не провоцировать их на нарушение правил", - пишет Ушаков.

Напомним, ранее в Taxify заявили, что вечером 31 декабря и в ночь на 1 января компания планирует в четыре-семь раз увеличить стоимость своих тарифов.

Представители Taxify заявили, что резкое повышение тарифов в новогодние праздники будет введено, учитывая высокие запросы клиентов. Еще одна цель тарифов - мотивировать водителей, чтобы у всех клиентов, которые захотят вызвать такси, была возможность воспользоваться этой услугой.