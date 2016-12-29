В Риге начинают образовываться предпраздничные пробки
Эксклюзив | 29 декабря 2016 года, 16:48
В предпоследний день перед Новым годом в Риге уже с 16 часов начали образовываться пробки.
Самая сложная ситуация с транспортными заторами в центре города, а так же у крупных торговых центров.
Больше всего времени водителям требуется для пересечения через Даугаву по Вантовому мосту. На Островном и Южном мостах ситуация удовлетворительная.
По причине пробок может опаздывать общественный транспорт.
За актуальной информацией о расписании можно следить на портале satiksme.lv, а так же через мобильное приложение Waze и на Balticmaps.eu.