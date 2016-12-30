Эксклюзив |

Латвия и Эстония являются первыми оффшорами в мире, заявил радио Baltkom писатель, историк Александр Мосякин. По его словам, первые оффшоры появились в Балтии в начале 20-х годов 20 века.

"Считалось, что первые оффшоры создала американская спиртовая мафия, но это было в конце 20-х годов, а здесь оффшорная зона появилась 1920 году, после подписания Тартуского мирного договора. Большевикам понадобилось вывозить золото на Запад, но существовала "Золотая блокада" и они не могли ничего вывезти. Им нужно было окно, через которое можно было бы вывозить золото в Швецию, там его переплавлять, ставить швейцарское клеймо и продавать. Шли переговоры и после подписания договора Советская Россия первая признала Эстонию, Латвию, пошла на территориальные уступки и передала золото – Эстонии 12 тонны, Латвии 3,5 тонны золота. Все это было сделано для того, чтобы создать здесь оффшорную зону", - рассказал Мосякин.

По его словам, за четыре года через латвийские банки на Запад было вывезено 261 тонна золота.

"В начале 20-х годов ведущую роль в оффшорной зоне играла Эстония, но после 25-го года эта роль перешла Латвии. Сюда пошли ценности, фальшивые произведения искусства, золото. Только за 4 года через Латвию на Запад было вывезено 261 тонна золота. Сейчас золотой запас Латвии около 8 тонн? И, естественно, латвийские банки с этого имели выгоду", - рассказал историк.

По его словам, процветание стран Балтии в те годы базировалось именно на том, что здесь была оффшорная зона, через которую шел огромный поток товаров, золота, произведений искусства. Однако, после политического переворота Карлиса Улманиса в 1934 года, когда в Латвии начали набирать силу прогерманские настроения, экономическая ситуация начала ухудшаться.