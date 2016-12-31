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Международная служба вращения Земли и синхронизации времени (IERS) сообщила, что в конце 2016 года будет добавлена ещё одна секунда ко времени. Радио Baltkom спросило своих гостей о том, на что можно потратить эту "лишнюю" секунду.

Экс-министр здравоохранения, врач Ингрида Цирцене собирается потратить секунду на признание в любви.

"Я за признание в любови! Это положительные чувства! И я говорю не как врач, а как романтичная женщина", - сказала она.

Глава туроператора Tez Tour Latvia Константин Пальгов предлагает подумать.

"Точно хочется многим сказать, чтобы подумали, перед тем как в эту секунду ляпнуть что-то, а потом жалеть столетиями, вспоминать всю жизнь и мучиться. Сильные люди могут сразу признать, а большинство потом внутри себя жалеет просто", - сказал Пальгов.

Художница Иева Бондаре собирается потратит "лишнюю" секунду на мужа.

"У моего мужа День рождения за 20 минут до Нового года. Так что этот момент отложится на секунду", - сказала она.

Певица Ольга Пирагс предлагает обойтись без слов.

"Поцеловаться!", - рекомендует она.

Один из слушателей радио Baltkom предложил улыбнуться.

"Думал: "Ну что можно сделать за секунду?". А потом решил, что можно успеть улыбнуться в эту секунду. Можно не успеть поцеловаться, признаться в любви, а улыбнуться всегда успеем!", - считает он.

Совладелица агентства PR-Linija Ирена Дроздова пожелала всем позитива в любую секунду.

"Хочется всем пожелать по философски относиться к чему-то негативному. И не забывать, что хорошие и добрые моменты будничного существования людей – главнее. Наши ежедневное общение, секунды добра. Если человек будет посвящать какое-то определенное время для создание чего-то доброго, несмотря на все плохое в жизни, обращаясь за помощь – он будет ее получать. Все люди добрые, просто надо в них это открыть", - считает Дроздова.

Напомним, о том, что 2016-й год продлится немного дольше, чем обычный земной год в эфире радио Baltkom напомнил программист, бывший сотрудник компании Yandex Булат Фаттахов.

Мировое время корректируют регулярно с 1972 года, добавляя по 1 секунде в последний день июня или декабря. За 43 года добавили 25 секунд.