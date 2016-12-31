Политолог: белорусская родня Трампа повлияла на его симпатию к России (17)
Избранный президент США Дональд Трамп в принятии решений по внешнеполитическим вопросам опирается на мнение своего окружения, а также своей семьи, которая имеет на него огромное влияние, считает политолог, преподаватель Балтийской международной академии Карлис Даукштс. Свои мнением он поделился в интервью радио Baltkom.
"Трамп очень крепко связан со своей семьей. Некоторые говорят, что его дочь Иванка и особенно ее муж Джеральд Кушнер, имеют колосальнейшее влияние на Трампа, как на человека, который выбирает свою команду", - указал эксперт.
По словам Даукштса, симпатии Трампа к России очевидны и возникли они не на пустом месте, а через призму "исторической памяти" - от дальних родственников, которые были родом из Советского Союза.
"Дедушка и бабушка тестя Трампа Джеральда Кушнера были белорусскими партизанами, поэтому у него сохранились воспоминания о том, что рассказывали его предки о партизанском движении в Белоруссии в годы войны. Именно эти воспоминания, наверняка оставили позитивное впечатление в отношении России, ее истории. Поэтому влияние Кушнера многие считают достаточно значимым. Как это разовьется дальше, пока не известно.", - считает Даукштс.
Как сообщалось, во время своей избирательной кампании г-н Трамп выражал восхищение российским президентом Владимиром Путиным, он говорил о том, что разорвет вашингтонский сценарий в отношении России и будет работать в более тесном контакте с Кремлем. Он также заявил, что может встретиться с г-ном Путиным еще до инаугурации.
Утверждение, что Трамп очень симпатизирует России, нуждается в практических доказательствах. Поэтому все ждут 20 января, когда после своей инаугурации Дональд Трамп станет полноправным 45 президентом США.
А пока же избранный президент США Дональд Трамп назвал "отличным ходом" решение главы российского государства Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции и выдворение 35 российских дипломатов.
"Отличный шаг с задержкой (со стороны В.Путина) – Я всегда знал, что он очень умный!", - написал в пятницу Трамп в своем Twitter.
Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2016
В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства.
Микс совсем испортился!
Стали банить, комментарии удалять, тьфу на вас.