Избранный президент США Дональд Трамп в принятии решений по внешнеполитическим вопросам опирается на мнение своего окружения, а также своей семьи, которая имеет на него огромное влияние, считает политолог, преподаватель Балтийской международной академии Карлис Даукштс. Свои мнением он поделился в интервью радио Baltkom.

"Трамп очень крепко связан со своей семьей. Некоторые говорят, что его дочь Иванка и особенно ее муж Джеральд Кушнер, имеют колосальнейшее влияние на Трампа, как на человека, который выбирает свою команду", - указал эксперт.

По словам Даукштса, симпатии Трампа к России очевидны и возникли они не на пустом месте, а через призму "исторической памяти" - от дальних родственников, которые были родом из Советского Союза.

"Дедушка и бабушка тестя Трампа Джеральда Кушнера были белорусскими партизанами, поэтому у него сохранились воспоминания о том, что рассказывали его предки о партизанском движении в Белоруссии в годы войны. Именно эти воспоминания, наверняка оставили позитивное впечатление в отношении России, ее истории. Поэтому влияние Кушнера многие считают достаточно значимым. Как это разовьется дальше, пока не известно.", - считает Даукштс.

Как сообщалось, во время своей избирательной кампании г-н Трамп выражал восхищение российским президентом Владимиром Путиным, он говорил о том, что разорвет вашингтонский сценарий в отношении России и будет работать в более тесном контакте с Кремлем. Он также заявил, что может встретиться с г-ном Путиным еще до инаугурации.

Утверждение, что Трамп очень симпатизирует России, нуждается в практических доказательствах. Поэтому все ждут 20 января, когда после своей инаугурации Дональд Трамп станет полноправным 45 президентом США.

А пока же избранный президент США Дональд Трамп назвал "отличным ходом" решение главы российского государства Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции и выдворение 35 российских дипломатов.

"Отличный шаг с задержкой (со стороны В.Путина) – Я всегда знал, что он очень умный!", - написал в пятницу Трамп в своем Twitter.

