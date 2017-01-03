3 января 2016 года стали известны результаты опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS. 38% латвийских жителей считали, что отношение общества к гомосексуалистам должно быть более непреклонным, чем сейчас. 19% опрошенных думали, что отношение общества должно стать более терпимым, чем сейчас, в том числе 5% респондентов уверены, что отношение общества должно стать значительно более терпимым. 29% участников опроса считали, что отношение должно остаться прежним.

3 января 2015 года в Риге ночью на территории бывшей бумажной фабрики «Югла» начался пожар в ангаре готовой продукции ООО Eko reverss. В ангаре находились тюки спрессованного картона, газет и др. макулатуры. Площадь пожара составила 900 кв. метров, его тушили более двух суток.

3 января 2014 года Полиция безопасности прекратила уголовный процесс против председателя Социалистической партии Латвии, депутата Европарламента Альфреда Рубикса за его высказывания о репрессиях 1949 года. Процесс был начат летом 2013-го года по статье Уголовного закона об оправдании преступлений против человечества. Заявление по поводу высказываний Рубикса подал в Генпрокуратуру исследователь Латвийского университета Мартиньш Капранс. Как сообщили в ПБ, несмотря на то, что высказывания Рубикса носили провокационный характер, действующее правовое регулирование не предусматривает их квалификацию по указанной статье Уголовного закона. Хотя Рубикс заявил о неоднозначности депортаций 1949 года, он не утверждал, что они были легитимными. Несмотря на то, что заявления лидера СПЛ не соответствуют историческим фактам, они не выходят за рамки права на свободу слова.

3 января 2013 года Совет по конкуренции оштрафовал сеть магазинов по торговле косметикой и хозтоварами Drogas за злоупотребление доминирующим положением на 18 967 латов.

В тот же день правительство заслушало доклад Министерства образования и науки о реформе высшего образования, но лишь приняло его к сведению.

В ту же ночь жители Латвии могли наблюдать «звездный дождь» - в атмосферу Земли врезался метеорный поток Квадрантид.

3 января 2011 года из сообщения пресс-службы президента РФ стало известно, что президент России Дмитрий Медведев, поздравляя с Новым годом руководителей зарубежных стран, не включил в список рассылки лидеров стран Балтии и Грузии. Однако позже канцелярия президента Латвии частично опровергла эту информацию, сообщив, что Медведев все-таки поздравил Затлерса.

В тот же день министр иностранных дел Гиртс Валдис Кристовскис заявил, что президент Затлерс исполняет свои обязанности с честью и достоинством. Он также считал, что заявления президента не могут оказать существенного влияния на возможность выставлять кандидатуру Затлерса на второй срок. "Комментарии Затлерса о медицине — сфере, в которой он работал — нужно расценивать как выражение свой гражданской позиции. Президент имеет право высказываться по любому вопросу, особенно, в той сфере, где он компетентен", — считал Кристовскис.

В тот же день в Риге глубина снежного покрова достигла рекордных 55 см, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

3 января 2010 года обитатели палаточного городка напротив здания Кабинета министров заявили, что уже потеряли надежду на диалог с правительством и в дальнейшем намерены обратиться к обществу для того, чтобы попытаться объединить народ для общих целей.

В ту же ночь самая низкая температура была зафиксирована в Латгале и Видземе. Около полуночи в Алуксне было минус 21,9 градусов, в Айнажи — минус 21,9, в Зосени — минус 21,2, в Гулбене — минус 20,5, в Резене — минус 20,3, в Бауске — минус 19,7. Около 8 часов утра в Резекне было минус 20,4 градусов, в Даугавпилсе — минус 17,5, в Алуксне — минус 17,2, а на Колке — минус 6,5. В Риге в 8 часов утра было около минус 12,7 градусов.

3 января 2009 года Государственная служба леса сообщила, что в латвийских лесах стало больше рысей, их популяция превысила 1 000 особей.

3 января 2008 года министр внутренних дел Марекс Сеглиньш, оценивая аспекты безопасности в зоне действия Шенгенского договора, выразил опасения по поводу возможного наплыва нелегальных иммигрантов в страну.

В тот же день премьер Иварс Годманис и российский посол Виктор Калюжный обсудили обмен визитами должностных лиц высокого ранга, в число которых входил и возможный визит в Ригу российского премьер-министра, с участием в сессии совета стран Балтийского моря, летом, и планируемый также отдельный визит в Латвию. Но премьер-министр Путин в Латвию так и не приехал.

3 января 2006 года правительство Латвии рассмотрело вопрос о латышcком названии общеевропейской валюты. Из двух вариантов — eiro и euro — был выбран первый.

3 января 2005 года министерство иностранных дел сообщило, что собрало сведения о всех жителях Латвии, которые находились в регионах Юго-Восточной Азии, пострадавших от цунами 26 декабря. В районе катастрофы находились 228 жителей Латвии.

3 января 2003 года министр внутренних дел Мариc Гулбис заявил, что служебная проверка по делу об оформлении на должности помощников полицейских выявила факты, дискредитирующие этот институт и в связи с этим он будет ликвидирован.

3 января 2002 года депутат Сейма от Новой партии Раймондс Паулс заявил, что не хочет совсем уходить из политики и в будущем, скорее всего, мог бы присоединиться к какой-либо новой политической силе. По мнению Паулса, "находящаяся у власти коалиция себя исчерпала".

В тот же день начало работy АО «Пасажиерy вилциенс»

3 января 2001 года президент Вайра Вике-Фрейберга поддержала решение правительства начиная с нынешнего лета переходить на летнее время, а осенью - обратно на зимнее. «Я приветствую решение правительства, потому что с психологической точки зрения нужно больше света летом и зимой», - сказала президент.

В тот же день в Риге было зарегистрировано 1651 свободное рабочее место, сообщила заместитель руководителя Рижского центрального филиала Государственной службы занятости Лигита Селиванова. По сравнению с прошлой неделей количество вакансий увеличилось на 11.

3 января 2000 года выяснилось, что так называемая «компьютерная проблема -2000» не коснулась латвийских коммерческих банков. Представители банков утверждали, что и банкоматы на смене годов работали без сбоев. Как сообщалось накануне 2000 года банки приняли ряд мер, чтобы обеспечить готовность информационных систем к 2000 году, заменив устаревшую компьютерную технику, программное обеспечение, некоторый банки приобрели генераторы электроэнергии на тот случай, если в новогоднюю ночь возникнут нарушения в электроснабжения. Все подготовительные работы контролировал Банк Латвии, который разработал правила о мерах, необходимых для подготовки к компьютерной проблеме 2000 года. Как сообщил БЛ, созданный для этих целей координационный центр финансового сектора Латвии не получил ни от одного кредитного учреждения информации о каких-либо сбоях в связи с наступлением 2000 года.

В тот же день газета «Час» писала: «Впервые в новогоднюю ночь жителей Латвии поздравили как премьер-министр, так и президент Латвии. Премьер Шкеле заявил, что ошибался, когда считал, что все проблемы идут от бедности. «У нас никогда не будет бюджет с избытком, мы никогда не повысим зарплату и пенсии, если не начнем уважать друг друга, если не остановим все эти потоки грязи и помоев, пустые споры»... Под занавес Вайра Вике-Фрейберга пожелала счастья в новом столетии «каждому латышу», забыв на этот раз, что в Латвии живут люди и других национальностей. Их она, видимо, отнесла в разряд «человечество», которому президент также пожелала всех благ».

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Латвия установила дипломатические отношения с Республикой Ганой, государством в Западной Африке.

3 января 1991 года решением Совета Министров в Латвии были повышены цены на продовольственные товары.

В тот же день председатель Совета Министров ЛР Иварс Годманис принял участие в очередном заседании Совета Федерации СССР, после чего встретился с президентом СССР Михаилом Горбачевыи и рассказал о захвате рижским ОМОНом Дома Печати в Риге. Горбачев сообщил, что ему об этом ничего не было известно.

В тот же день Рижский дворец пионеров и школьников был переименован в Центр свободного времени детей и юношества "Рижский дворец школьников".

3 января 1967 года Латвийское радио начало регулярные стереофонические передачи.



3 января 1949 года в Риге состоялись торжества в связи с 30-летием установления советской власти в 1919 году. На здании Верховного суда была открыта памятная доска о том, что здесь в 1919 году работал Рижский совет рабочих депутатов, а на здании Верховного Совета — доска в честь правительства Петериса Стучки.



3 января 1941 года в Государственном театре оперы и балета состоялась премьера балета «Ливренция» композитора Александра Крейна по пьесе Лопе де Веги Fuente Ovehuna, в постановке Освальда Леманиса. Балет рассказывал о восстании испанских крестьян в 1476 году против своего феодала. На сцене восставшие крестьяне поднимали красный флаг.

3 января 1938 года газета «Яунакас Зиняс» писала: «1938 год Рига встретила весело и с энтузиазмом. Заранее были раскуплены билеты во все театры, заказаны столики в ресторанах, потому что Новый год жители Риги привыкли встречать вне дома. Очень много рижан отправились в Кемери, Сигулду, Юрмалу и другие курорты, где в гостиницах и пансионатах не было свободных номеров. Вечером старого года у Национальной оперы и на бульваре Бривибас снова ярко засветились большие ёлки. На улицах было очень оживлённое движение.

3 января 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «По поводу взрыва ракеты на финском пароходе в ночь под Новый Год дополнительно сообщают: кутившие на упомянутом пароходе матросы и прибывшие с других, находящихся в порту пароходов гости-моряки вздумали изготовить ракету, для каковой цели они избрали патрон сигнальной ракеты, который они прикрепили к концу железной трубы, снабжённой фитилём, который был затем зажжён, и вышли с «ракетой» в коридор. Однако, ракета не взвилась на воздух, но вдруг раздался взрыв, осколки железной трубы ударились в потолок, а также ранили четверых матросов тяжело, а одного легко».



3 января 1919 года 1–й, 4–й и 6–й полки красных латышских стрелков вступили в Ригу и на полгода установили советскую власть.

Фото - газета "Падомью Латвия", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов, книга "Боевой путь латышских красных стрелков".