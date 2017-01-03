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Автомобилисты, которые ездят на машинах с иностранными номерами и при этом имеют декларированное место жительства в Латвии, с 1 января должны платить налог в размере 1000 евро в год. Но, как выяснило радио Baltkom, есть способ платить более умеренную сумму.

На сайте Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) отмечается, что у владельцев автомобилей с иностранными номерами есть возможность зарегистрировать машину в Латвии постоянно или на время.

"Информируем вас о том, что есть возможность транспортное средство, зарегистрированное за границей, зарегистрировать в Латвии постоянно или на время. Регистрируя транспортное средство временно, иностранные регистрационные документы и номерные знаки хранятся в CSDD, и возвращаются заявителю, когда транспортное средство снимается с учета для вывоза с территории Латвийской Республики", - сообщается на сайте Дирекции.

Как рассказал радио Baltkom член правления CSSD Янис Голубев, временная регистрация может быть выгоднее для большинства владельцев машин с иностранными номерами.

"Стоит это для всех одинаково. Временная регистрация стоит около 80 евро, а потом платится также налог, около 200 евро, если мы говорим о средней машине. Если это машина класса люкс, джип или с мотором 6.0, то там налог может обойтись и в 700 евро. Тут каждый выбирает для себя – платить налог 1000 евро или делать временную регистрацию. В принципе, намного выгоднее сделать временную регистрацию", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года отменяется прежний порядок использования транспортных средств с иностранными номерами, если водитель задекларирован в Латвии. Теперь автомобилисты, которые ездят на машинах с иностранными номерами и имеют задекларированное место жительства в Латвии, с 1 января должны платить налог в размере 1000 евро в год. Налог за одни сутки составит 10 евро, за месяц - 250 евро, за полгода - 600 евро, за год 1000 евро. Это касается и иностранцев, которые имеют вид на жительство в Латвии.