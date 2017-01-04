4 января 2016 года газета "Неаткарига", со ссылкой на центр социологических исследований SKDS, сообщила, что среди силовых структур и органов общественной безопасности жители Латвии больше всего доверяют Национальным вооруженным силам, а меньше всего - Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

4 января 2013 года композитор Раймонд Паулс в интервью газете «Неаткарига» сообщил, что в этом году не будет участвовать в организации конкурса «Новая волна» и информировал о своем решении его главного организатора — российского композитора Игоря Крутого. «Я себя там больше не вижу. Творческого процесса там нет, с финансовой точки зрения я там ничего не выигрываю. Почему-то все уверены, что я за это получаю тысячи. Но когда-нибудь я расскажу, сколько я там получал», — заявил Паулс.

В тот же день экономист Банка Латвии Александра Бамбале на сайте Банка заявила, что у жителей Латвии нет оснований опасаться необоснованного роста цен из-за введения евро. «Рыночные механизмы обеспечивают ситуацию, когда предпринимателю невыгодно одностороннее и необоснованное повышение цен: это фактически означает уход клиентов к конкурентам, которые не стремятся нажиться за счет введения евро. Самое тяжелое наказание в бизнесе - потеря репутации. Это подтвердит любой предприниматель, любая отраслевая организация", - отметила Бамбале.

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в Попеской волости Вентспилсского края в лесу, примерно в 100 метрах от шоссе Рига-Вентспилс, была обнаружена советская 250-килограммовая авиационная бомба. Она была извлечена из болота земессаргами 54-го инженерно-технического батальона и перевезена в грунтовый карьер вблизи реки Ринда, где и была нейтрализована. В операции участвовали 14 земессаргов.

В тот же день стало известно, что на территории Сандрингемской усадьбы, частной резиденции Виндзорской династии, обнаружено тело женщины, которая предположительно является пропавшей без вести латвийской подданной Алисой Дмитриевой. Об этом сообщила британская полиция. Останки девушки нашел в новогоднюю ночь некий человек, гулявший с собакой.

В тот же день директор Центра госязыка Марис Балтиньш обратился в Полицию безопасности с заявлением, что работникам его учреждения и их членам семьи угрожали. Угрозу он усмотрел в статье Вадима Радионова на сайте mixnews.lv, где было написано: «По информации из источника, заслуживающего доверия, в ближайшие дни в Центр государственного языка будут вызваны Кощей Бессмертный, Конек–Горбунок и, естественно, Иван–дурак. Только в ЦГЯ русские сказки давно не читали и совсем забыли о том, что Иван–дурак — это не безобидный Дед Мороз... Ведь этот разудалый русский парень известен тем, что в дураках оставляет не себя, а своих оппонентов. Даже если они представляют серьезную государственную структуру. Причем все и всегда заканчивается стандартно: половину госструктуры он обычно забирает себе — причем вместе с дочкой ее руководителя. Готов ли глава ЦГЯ пойти на такой риск?»

4 января 2011 года председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич издал распоряжение, согласно которому 7 января - православное и старообрядческое Рождество - объявлялось выходным днем.

В тот же день в официальной газете Latvijas Vēstnesis был опубликован приказ премьер-министра Валдиса Домбровскиса о том, что бывший министр финансов Латвии Эйнарс Репше за особые заслуги перед Латвией получает личную награду - револьвер Smith&Wesson. Оружие стоимостью 449 латов бывший министр оплатил из личных средств.

В ту же ночь в Бикерниекском лесу, неподалеку от кладбища, были задержаны женщина 1983 г. р. и мужчина 1989 г. р, после того как окрестные жители сообщили полиции, что там проводятся сатанинские ритуалы. Прибывшие на место полицейские обыскали лес с собаками и вышли на след вудуистов. Задержанные указали на места, где были захоронены жертвенные животные — трупики двух котят с отсеченными головами. Предположительно ритуал совершался с целью омоложения, и избавления от болезней.

4 января 2010 года мэр Риги Нил Ушаков в интервью LNT предсказал, что правительство Валдиса Домбровскиса не доживет до октября, когда ожидаются парламентские выборы. «Правительство не может работать, если его формируют 50 партий, который не могут ужиться друг с другом», — заявил Ушаков, отметив, что перелом может наступить в марте.

В ту же ночь в Риге был задержан 17-летний подросток, который обругал работников полиции и показал им голый зад.



4 января 2009 года Латвийское общество микологов и лихенологов объявило грибом 2009 года корневую губку (Heterobasidion annosum). Ведущий специалист Латвийского государственного института леса Талис Гайтниекс объяснил, что корневая губка вызывает пеструю гниль древесины и корней и является опасным паразитом хвойных деревьев, вызывающим их массовое отмирание.

4 января 2008 года кандидат в президенты России Владимир Вольфович Жириновский, внесенный в латвийский список нежелательных персон, заявил в интервью газете «Бизнес&Балтия», что планирует посетить Юрмалу.

В тот же день в Риге аварии погиб основатель, бывший владелец и руководитель газеты «Бизнес&Балтия» Владимир Гуров. Его автомобиль Dodge врезался на ул. Краста в опору Южного моста. Гуров, находившийся за рулем, скончался на месте происшествия.



4 января 2007 года в рижской церкви Св.Петра состоялась церемония прощания с погибшими в Ираке ефрейторами Виталием Васильевым и Гинтом Блейей.

4 января 2006 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью газете «Неаткарига» заявила, что ущерб от последствий советской оккупации страны следует подсчитать, но востребовать с России компенсацию за нее сейчас нереально.

В тот же день в Лиепае 16-летний юноша за сожжение государственного флага в День провозглашения Латвийской Республики был приговорен к 50-ти часам принудительных работ. Определяя меру наказания, прокурор принял во внимание то, что юноша ранее не судим, несовершеннолетний, признал свою вину и возместил ущерб.

4 января 2005 года Кабинет министров постановил выделить около 100 тысяч латов для оказания помощи населению стран Юго-Восточной Азии, пострадавших в природной катастрофе.

4 января 2004 года в Риге у ночного клуба «Клеопатра» на улице Стабу подвыпивший мужчина откусил у работника охранной фирмы 25-летнего Максима палец.

4 января 2003 года полиция получила сообщение о том, что в Ислицской волости Баускского района лопнула труба незаконного подвода к трубопроводу Полоцк-Вентспилс. Труба незаконной врезки на 299-ом километре трубопровода была вкопана в землю на глубине 25 сантиметров. В результате аварии дизельное топливо просачивалось в почву. По первоначальным расчетам, объем утечки составил более 100 тонн нефтепродуктов, и это была крупнейшая в Латвии утечка за последние годы.



В тот же день в Риге на Эспланаде латвийское представительство Siemens устроило Праздник метания мобильных телефонов. Первый бросок совершил Янис Лусис, олимпийский чемпион по метанию копья. Дальше всех - на 54,9 метра - мобильник улетел у Эдийса Кравалиса (на фото), 19-летнего студента IV курса Художественного колледжа им. Розенталя, а второе место с результатом 51,7 метра занял Вадим Василевскис, студент Спортивной академии, впоследствии чемпион Олимпиады-2008 по метанию копья.

В тот же день примерно в 22 часа, на лестничной клетке дома на улице Рояс в Лиепае неизвестный человек в маске клоуна ранил ножом 14-летнего Максима.

4 января 2002 года документы для регистрации в Коммерческом регистре подал первый индивидуальный коммерсант. Предприятие под названием "Сирмайс вейшc" учредил мужчина 20 лет. Основной вид деятельности - общественное питание.



4 января 2001 года заместитель руководителя Канцелярии президента Латвии Юрис Рушко заявил, что канцелярия намерена продать машину, которой ранее пользовалась президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга - Mercedes Benz 500 1991 года выпуска.

4 января 2000 года начальник управления мест заключения Витольд Захарс сообщил, что десять заключенных, отпущенных на праздники домой, не вернулись в назначенное время в Вецумниекскую тюрьму открытого типа. По словам Захарса, из 128 осужденных, отпущенных на новогодние праздники, обратно не вернулись 25, 15 из них -- по уважительным причинам, а о 10 заключенных нет никаких сведений.

В тот же день стало известно, что компьютер таможенного пункта "0240" аэропорта "Рига" датирует грузовые декларации 1900 годом, который работники таможни шариковой ручкой исправляли на 2000 год. Оказаллось, что это не ошибка компьютерной программы, а неточность, допущенная самими работниками таможни, которые забыли сменить дату.

4 января 1999 года министерство благосостояния издало распоряжение,которое установилo периодичность и объем проверки здоровья для лиц, занимающихся проституцией. Согласно распоряжению, начиная с 1 января того года медицинскую карту проститутке должен выдавать сертифицированный дерматовенеролог. Проститутка должна раз в год предоставлять дерматовенерологу также и заключение семейного врача об общем состоянии здоровья.

4 января 1994 года в Латвию впервые прибыл комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Макс ван дер Стул.

В тот же день Раймондc Паулс стал почетным членом Академии наук.

В тот же день было основано ООО Lattelekom - крупнейшее телекоммуникационное предприятие Латвии.

4 января 1993 года российский телеканал "Останкино" в Латвии начал вещать в дециметровом диапазоне.



4 января 1991 года шведская газета Expressen из солидарности с латвийскими работниками прессы вышла с передовой статьей на латышском языке. И с переводом на шведский.

4 января 1989 года в ходе Суперсерии против команд НХЛ рижская команда «Динамо», укрепленная игроками других советских команд, встретилась с командой «Чикаго Блэкхокс» и проиграла со счетом 4:1. Гол забил Яшин.

4 января 1956 года на основании распоряжения Совета министров ЛССР Министерство образования распорядилось о введении обязательного преподавания латышского языка в школах с русским языком обучения. Учеников, родители которых прибыли в республику временно, а также поступивших в 10 класс в 1956/57 учебном году и до этого не изучавших латышский язык, разрешалось освобождать от занятий.

4 января 1942 года деревня Аудрини в Латгалии была сожжена немецкими оккупантами и их приспешниками, жители уничтожены. 30 человек были расстреляны на рыночной площади в Резекне, остальные 170 - в Анчупанских холмах неподалеку. Гитлеровцам стало известно, что жители Аудрини скрывают пятерых красноармейцев.

4 января 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Между Феллинской и Елизаветинской улицами полицией обнаружен тайный телефон. Владельцами телефона являются студентка университета и один молодой человек. Оба молодых человека влюбились и чтобы иметь возможность почаще говорить, сами провели между своими комнатами телефон. Проволока проходит через крыши. На обоих концах спускается вдоль водосточных труб и заканчивается у окон. Чтобы не так легко было заметит проволоку последняя окрашена в разные цвета, — чёрный, коричневый, смотря по окраске того места, через которое проволока проходила. Предполагают, что разговоры чаще всего происходили ночью».

4 января 1919 года в Бауске была установлена советская власть, продержавшаяся до 23 марта.

В тот же день созданная в составе красной Западной армии группа войск Латвии была реорганизована в Армию Советской Латвии, подчинялась непосредственно Главкому.

4 января 1918 года первое латышское правительство - Исколат приняло решение об обязательном употреблении латышского языка во всех официальных учреждениях: «Исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии настоящим объявляет, что во всех официальных учреждениях Латвии (в губерниях, уездах, городах, местечках и волостях) во всем делопроизводстве должен употребляться латышский язык».

4 января 1434 года собрание лифляндских городов в Вольмаре (Валмиере) ввело меры, ограничившие торговлю неганзейцев с русскими, латышами и эстонцами, в том числе, запретило посредничество между русскими и голландцами.

Фото - Земессардзе, president.lv, vaira.narod.ru, газеты "Диена" и "Час".