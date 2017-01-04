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В связи с продолжением снегопада и прогнозируемой метеорологами метелью завтра, 5 января, автоводители в Риге вновь могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, сообщил представитель Rīgas satiksme Виктор Закис.

Для проезда в общественном транспорте автоводителям необходимо иметь при себе техпаспорт, который нужно предъявить контролерам во время проверки.

Этой возможностью может воспользоваться любой из совершеннолетних членов семьи, при этом водительские права при себе иметь необязательно. Предъявленный техпаспорт подтвердит, что конкретное транспортное средство в данный момент не находится на дорогах города, что и является целью введения самоуправлением так называемых снежных билетов.

Добавим, что "снежные билеты" действую уже с 13 часов 3 января.

В свою очередь предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) призывает водителей на этой неделе быть особо осторожными на дорогах.

"Метеорологи сообщают, что на этой неделе на всей территории страны ожидается снегопад, местами сильный, возможна метель. Температура воздуха в конце недели может понизиться до -21 градуса. Дороги будут заснеженными и скользкими, сильный ветер может их замести. Просим водителей быть внимательными на дорогах, учитывать состояние дорожного покрытия и погодные условия", - сообщили в LVC.

Дороги могут обледенеть быстро и неожиданно, поэтому водители должны быть максимально осторожны, выбирать соответствующую скорость и большую дистанцию. Оледенение особенно вероятно на мостах и путепроводах, вблизи водоемов.

Дорожные службы не могут предотвратить снегопад и образование льда, их задача - вовремя улучшить условия езды в соответствии с классом содержания дорог, подчеркнули в LVC.