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Латвийское орнитологическое общество объявило птицей 2016 года большого пестрого дятла. Это самый распространенный в латвийских лесах вид дятла. Всего в Латвии обитают дятлы девяти видов.



В тот же день воспитанники социального центра в Чернигове (Украина) получили подарки от депутатов Сейма Латвии - одежду, спортивный инвентарь, телевизоры и игрушки. Депутаты украсили своими рисунками традиционное латвийское печенье пипаркукас, которое также отправилось к украинским детям, сообщила пресс-служба Сейма.



5 января 2015 года у здания Латвийской Национальной библиотеки в Риге в честь начала председательства Латвии в ЕС были торжественно подняты флаги Евросоюза и стран-участниц. На церемонии поднятия флагов парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица заявила, что председательство в Совете ЕС - это ответственность, с которой Латвия справится. Она также выразила надежду, что Латвия использует преимущества этого статуса и осознает свои силы, мудрость и успешность.

В тот же день суд Зиемельского района Риги принял решение по административному делу против мэра столицы Нила Ушакова о нарушении порядка предвыборной агитации, постановив оштрафовать его на 50 евро.

Тем же вечером, спустя более чем двое суток, удалось ликвидировать пожар на территории бывшей Югльской бумажной фабрики, в ангаре ООО Eko reverss, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. На площади 900 кв. метров горели макулатура, картон, полимеры и газеты.



5 января 2014 года вечером на заседании правления "Единство" решило выдвинуть на должность премьер-министра тогдашнего министра земледелия Лаймдоту Страуюму. На этом же заседании ранее беспартийная Страюума вступила в "Единство". Это была первая женщина — кандидат в премьеры Латвии.

5 января 2013 года министр культуры Жанета Яунземе-Гренде вернулась из командировки в Австралию.

5 января 2012 года Рижский окружной суд разделил общее уголовное дело «O беспорядках 13 января 2009 года », в котором обвиняемыми проходили 68 человек, на три отдельных процесса (по 23, 35 и 10 человек в каждом).

5 января 2011 года газета Neatkarīgā сообщила, что в её распоряжение попали скандальные сведения, свидетельствующие о российском прошлом заместительницы начальника KNAB Юты Стрике. Газета сообщила, что в конце восьмидесятых-начале девяностых Юта Стрике была Анной Потаповой. А ее отец — офицер специального отдела танкового полка Советской армии. Все материалы вместе с фотографиями газета обещала отправить в правоохранительные органы.

5 января 2010 года состоялось внеочередное заседание Рижской думы, инициированное оппозицией, с целью отставки действующего мэра Нила Ушакова. Большинством голосов депутатов столичный градоначальник был оставлен на своем посту. Заседание было созвано фракциями «Нового времени» и «Гражданского союза», которые заявили, что недемократичный стиль работы Ушакова, лоббирование интересов частного бизнеса, бесхозяйственность и разбазаривание средств на такие сомнительные проекты, как Live Riga, свидетельствуют о непрофессионализме мэра, его нежелании и неспособности работать в интересах рижан. А на заседании по принятию бюджета Ушаков позволил себе ряд нецензурных выражений в разговоре с вице-мэром Айнаром Шлесерсом, которые были слышны в трансляции заседания. Позже мэр принес извинения всем, кого задели его слова.

В тот же день депутат Дзинтарс Расначс сообщил, что объединение ТБ/ДННЛ готовится начать сбор подписей за внесение поправок в Сатверсме о переходе всех муниципальных и государственных школ на обучение на латышском языке.

В тот же день премьер-министр Валдис Домбровскис, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что у него нет претензий к стилю одежды министра финансов Эйнара Репше. Который с осени носил черный дизайнерский кожаный костюм в белую полоску. Стиль главы Минфина вызвал большой резонанс в обществе, и на социальном портале twitter.com даже была начата кампания по сбору подписей против того, как одевается министр.

5 января 2009 года премьер Ивар Годманис заявил,что потребует объяснений у министра культуры Хелены Демаковой и директора агентства Jaunie «Tris brali» Зигурда Магоне в связи с заключением договора на проектирование Рижского концертного зала на сумму примерно в шесть миллионов латов.

В тот же день газета «Бизнес&Балтия» сообщила, что из-за распространившихся в Резекне слухов горожане скупили обычные лампочки. По городу прошел слух, что Евросоюз запретит с 1 января 2009 года торговать обычными лампочками накаливания, и в продаже останутся только дорогие, флуоресцентные лампочки. Как сообщило издание, ЕС действительно принял решение о выводе из оборота обычных лампочек, но постепенно, до 2012 года.

5 января 2008 года Госканцелярия сообщила, что подавший в отставку премьер-министр Айгар Калвитис выкупил часть полученных за время пребывания на посту подарков за 1600 латов. В целом экс-премьер выкупил 16 подарков, в том числе: черный лакированный ящик (60 латов), декоративную посуду (100 латов), декоративную тарелку в серебряной оправе Gural Porselen (100 латов), покрытую серебром модель парусника (180 латов), два подсвечника (60 латов), картину «Водяные мельницы» (70 латов), декоративную деревянную тарелку в форме рыбы (60 латов), серебрянный будильник (150 латов), коллекцию украинских денежных знаков (80 латов) и киргизский национальный костюм (180 латов).

5 января 2007 года журнал The Economist назвал еврокомиссара по энергетике Андриса Пиебалгса еврократом года. Журнал характеризовал Пиебалгса как блестящую рекламу политических способностей посткоммунистических стран.

5 января 2006 года в Риге, ул.Виенибас гатве 29, была предотвращена попытка ограбления центра обслуживания клиентов Latvijas Krajbanka. Вошедший в банк мужчина передал сотрудницам банка записку с требованием выдать ему 10 000 латов, угрожая в противном случае задействовать взрывное устройство. Работники банка отреагировали оперативно и профессионально — мужчина был задержан и передан полиции.



В тот же день Сейм утвердил в должности министра обороны депутата от партии «Новое время» Линду Мурниеце — первую женщину на этом посту.

В тот же день Управление по борьбе с коррупцией Службы госдоходов получило декларацию о доходах бывшего министра обороны Эйнарса Репше, которую он представил в Огрский филиал СГД. Директор управления Анда Крастиня сообщила, что Служба госдоходов впервые получила декларацию, содержащую столь обширную информацию и программа обработки данных оказалась бессильна - не удалось разместить декларацию Репше в интернете.

5 января 2005 года президент Вайра Вике-Фрейберга пожертвовала 500 латов пострадавшим от природной катастрофы в Юго-Восточной Азии. Президент перечислила деньги на счет Красного Креста.

В тот же день стало известно, что на неделе в Латвию был доставлен 34-летний латвийский гражданин, которого власти Нидерландов по просьбе латвийских властей задержали за контрабанду горючего в больших объемах и уклонение от уплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость примерно на 1,6 миллионов латов. Задержанный по подозрению в этих преступлениях Руслан С. находился в международном розыске с 1997 года.

5 января 2004 года в учебном центре мобильных стрелков в Адажи состоялась церемония торжественных проводов десяти латвийских военнослужащих в Ирак. В Министерстве обороны сообщили, что двое военнослужащих сменят представителей Латвии в силах американской коалиции в Багдаде, один офицер присоединится к польскому контингенту в Вавилоне, один офицер будет проходить службу в штабе польского контингента, еще один — в штабе батальона. Пять представителей Национальных вооруженных сил будут подготавливать прием пехотной роты. Военнослужащие отправились в Ирак через Польшу и Кувейт.

5 января 2003 года по распоряжению министра образования и науки Латвии Карлиса Шадурскиса каникулы учащихся основной школы из-за холодной погоды были продлены до 9 января. Руководители учебных заведений, однако, должны были обеспечить, чтобы школы были открыты и в них находились педагоги, чтобы провести занятия с детьми, которые все же придут в школу.

5 января 2002 года пресс-секретарь МИДа Латвии Вилмарс Хениньш сообщил, что расходы на членство Латвии в различных международных организациях в прошлом году превысили 1 000 000 латов.

5 января 2001 года агентство AFP со ссылкой на шведскую газету Expressen сообщило, что Франция, используя Латвию, шпионила за электронной и телефонной связью между Швецией и странами Балтии. Для шпионажа использовался оставшийся с советских времен пункт прослушивания в Тукумсе.

В тот же день руководитель Центра развития сельскохозяйственного рынка Ингуна Гулбе заявила, что уже в этом году может быть разработан знак качества латвийских товаров, который позволит покупателям легко отличать латвийские изделия от импортных.

5 января 2000 года финансовый комитет Рижской думы принял решение подарить маленькой рижанке Катрине Григорович, родившейся в Рижском родильном доме через четыре минуты после наступления 2000 года, приданое в размере 2000 латов и двухкомнатную квартиру.

В тот же день председатель Рижской думы Андрис Берзиньш рассказал, что при помощи радиоактивных изотопов латвийские ученые установили, что возраст найденной при строительстве Дома Черноголовых обработанной дубовой колоды составляет 3,5 тысячи лет, что означает, что люди на территории современной Риги жили уже задолго до прихода крестоносцев. Андрис Берзиньш заявил, что эта археологическая находка дает основания для предположения, что Рига является столь же древним городом, как и Рим.

5 января 1995 года газета «Панорама Латвии» сообщила о том, что недавно в гинекологическое отделение Вентспилсской больницы поступила 14-летняя девочка на шестом месяце беременности. После необходимых в таких случаях анализов врачи обнаружили у нее сифилис.

5 января 1994 года МИД ЛР официально сообщило, что цель Латвии - стать членом НАТО.

5 января 1993 года Верховный Совет ЛР признал остающимися в силе многосторонние договора, заключенные и ратифицированные Латвией до 1940 года.

5 января 1989 года в ходе Суперсерии против команд НХЛ рижская команда «Динамо» встретилась с командой «Сент-Луис Блюз» и проиграла со счетом 5:0.

5 января 1983 года Папа Римский объявил кардиналом латвийского епископа Юлиана Вайводса.

5 января 1945 года Совинформбюро сообщило: «Юго-западнее города Иелгава (Митава) действовали наши разведывательные группы. Советские бойцы ночью пробрались в расположение противника, перебили несколько десятков гитлеровцев и захватили 9 пленных. На другом участке рота немецкой пехоты пыталась приблизиться к советским позициям, но была рассеяна ружейно-пулеметным огнём боевого охранения. На подступах к нашему переднему краю осталось 26 вражеских трупов».

В тот же день генерал-инспектор Латышского легиона СС Рудольф Бангерскис обратился к соотечественникaм с призывом плечом к плечу вместе с солдатами Великой Германии сражаться против большевизма. «Ряды борцов поредели. Вы, что без цели блуждаете по лесам, можете вернуть право пополнить эти ряды и бороться на фронте. Там лучше всего вы сможете показать свою позицию, свою готовность к борьбе и самопожертвованию за благородную, высокую цель. Поэтому — вон из лесов, вон из заколдованного круга, в котором оказались...» — призывал группенфюрер СС со страниц газеты «Тевия».



5 января 1944 года газета «Тевия» сообщила о невиданном почине: впервые в Риге пущен трамвай без кондуктора и без билетов! Это был трамвай 11-го маршрута, идущий в Межапарк. Во втором вагоне пассажиры сами должны были бросить деньги в специальный ящик, над которым висел плакат «Заплатить — дело чести!». Это было сделано из экономии.

5 января 1941 года в Рижском городском Художественном музее открылась 1-я выставка изобразительного искусства Латвийской ССР, организованная Управлением по делам искусств при СНК ЛССР. Приняли участие 156 художников.

5 января 1934 года ночью полиция арестовала членов пронемецкой организации «Балтийские братья», которую считали связанной с германскими нацистами.



5 января 1924 года на Рижском Братском кладбище президент Янис Чаксте зажег «священный огонь» в честь латышских стрелков, павших в рождественских боях 1916 года. У огня был выставлен почетный караул из бывших стрелков (на фото). Там же состоялся молебен.



5 января 1922 года премьер-министр Чехословакии прислал главе латвийского правительства письмо о признании Латвийской Республики.

5 января 1918 года (по старому стилю) в Петрограде по поручению Латышского Временного национального совета председатель его Иностранного отдела Янис Голдманис выступил на заседании Учредительного собрания с сообщением о том, что «Латвийский вопрос приобрел международное звучание и его нельзя больше решать в Таврическом дворце».



5 января 1822 года в Елгаве вышел первый номер Latviešu Avīzes — первой газеты на латышском языке. Выходила до 27 апреля 1915 года.

Фото - mixnews.lv, МИД ЛР, газеты "Суббота" и "Тевия", журнал "Неделя", Википедия.