6 января 2015 года министр обороны Раймонд Вейонис заявил в телепередаче "900 секунд" на телеканале LNT, что в последние две недели ощутимо уменьшилась активность российских вооруженных сил у границ Балтии, что, вероятно, связано с новогодними праздниками. При этом министр предсказал, что, вероятно, после праздников присутствие военных кораблей и самолетов РФ вблизи границ Балтии вновь возрастет. И возможно, оно будет даже более активным, чем в 2014 году, в связи с председательством Латвии в ЕС.

В тот же день сотрудники государственного Латвийского радио направили открытое письмо Национальному совету по электронным СМИ, президенту Латвии и Латвийской ассоциации журналистов, в котором призвали провести новый конкурс на должность председателя правления радио.

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президент Андрис Берзиньш поручил министру земледелия Лаймдоте Страуюме («Единство») формирование нового правительства. Он также пожелал ей успеха в этой «совсем не простой работе».

6 января 2013 года рабочая группа по изучению опыта Латвии и других стран в ограничении проституции, созданная Министерством юстиции не поддержала запрет проституции в Латвии. До сих пор не проводилось ни одного комплексного нейтрального исследования о целесообразности запрета сексуальных услуг и наказания их покупателей, как и причин, почему люди занимаются проституцией. Запрет проституции может привести к серьезным последствиям, поэтому перед принятием такого решения необходимо провести исследование причин проституции и предложить меры по сокращению этого явления, было отмечено в докладе.

6 января 2012 года митрополит Рижский и Всея Латвии Александр в интервью агентству ЛЕТА заявил, что в последнее время неоднократно назывались конкретные даты конца света, но никто из людей не может знать, когда он случится.

В тот же день руководитель фракции «Центра согласия» Янис Урбанович сообщил, что на предстоящем референдуме об изменении статуса русского языка солидаризуется со своими избирателями и будет голосовать за русский как второй государственный язык, «чтобы выступить против нарушения прав и нигилизма правящих».

6 января 2011 года созванный премьер-министром Валдисом Домбровскисом совет по кризисному управлению заявил, что в связи перебоями электроснабжения в ряде регионов страны необходимо объявить чрезвычайное положение. Как заявил премьер-министр, самая большая проблема - это обледенелые деревья, которые продолжают падать на электролинии. Цель объявления чрезвычайной ситуации состоит в том, чтобы изменить юридические мотивировки, например, без компенсаций осуществить вырубку деревьев на частных территориях, пояснил Домбровскис.

В тот же день глубина снежного покрова в Латвии составила 47 сантиметров, в пять раз превышая норму. Как сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии, первая декада того января была самой снежной в истории метеонаблюдений в Латвии. В начале января снег шел каждый день. Больше всего его выпало в Салацгриве, где норма была превышена в три раза. Меньше всего снега было в Пиедруе Краславского края и в Риге.

6 января 2010 года стало известно, что после рекламной акции «падения мазсалацского метеорита» министерство внутренних дел разработало более жесткие наказания за незаконный вызов и обман сотрудников оперативных служб. Подготовленные МВД поправки предусматривали административную ответственность физических и юридических лиц за умышленное введение в заблуждение ответственных служб, в результате чего эти службы отреагировали на имитацию события, одновременно передавая раcсмотрение этого административного правонарушения госполиции. За ложный вызов физическое лицо предлагалось штрафовать на 25 латов, а юридическое лицо — штрафом от 100 до 1000 латов. За умышленное введение в заблуждение ответственных служб, в результате чего эти службы отреагировали на имитацию события, штраф для физических лиц предлагался в 50 латов, а юридических — от 50 до 5000 латов.



6 января 2009 года президент Валдис Затлерс впервые поздравил по телевизору православных и староверов с Рождеством.

6 января 2008 года в Стопиньской волости Рижского района человек в маске и с топором ограбил два магазина с интервалом в 40 минут.

6 января 2007 года газета Diena, сравнив декларацию о доходах и другие документы лидера «Нового времени» Эйнара Репше, пришла к заключению, что неизвестно куда исчезли примерно 110 тысяч латов, или более половины денег задекларированного ранее его портфеля ценных бумаг. Репше объяснил недостачу ошибкой в подсчетах газеты.



6 января 2006 года ночью в Риге в многоэтажном доме на улице Мирдзы Кемпе 11 произошел пожар с трагическими последствиями. Пожар быстро распространился по трехкомнатной квартире на 8 этаже, и для спасения ее жильцы — семья из пяти человек — выбрала, по ее мнению, единственный выход — выпрыгнуть из окна. К несчастью, погибли мужчина, женщина и один из сыновей. Двое детей — мальчик и девочка — в очень тяжелом состоянии были помещены в больницу, где девочка умерла.

6 января 2005 года в своем первом интервью новый министр обороны Эйнар Репше говорил о неопознанных летающих объектах, которые недавно появились над столицей, обеспокоив многих рижан. Репше сообщил, что ни один из радаров ничего подозрительного не зафиксировал, по крайней мере министру об этом не докладывали.

В тот же день объединение ТБ/ДННЛ призвало Центральную избирательную комиссию прекратить показ информационных клипов о выборах в самоуправления на русском языке

6 января 2004 года в Музее истории медицины им.Паула Страдыня открылась выставка «Радуга в ночи», в экспозиции которой были представлены работы более 100 больных шизофренией — картины, рисунки, фотографии, различные рукодельные работы.

В тот же день латвийское правительство решило оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Иране и выделить на эти цели 20 000 латов.

В тот же день правительство Латвии одобрило введение безвизового режима с Венесуэлой.

6 января 2003 года ночью в некоторых регионах Латвии были превышены температурные рекорды для этого дня. В Зосены было минус 37,6 градуса, в Айнажи — минус 35,7, в Даугавпилсе — минус 32,9, в Мерсрагсе — минус 32,4, в Скулте — минус 32,3, в Зилани — минус 32,3, в Резекне — минус 32,1, в Скривери — минус 32 градуса.

6 января 2002 года в Риге, в квартире одного из домов на ул. Маскавас был обнаружен труп Василия Г. , 1961 года рождения. У мужчины были перерезаны вены, а в правой руке он держал револьвер.

6 января 2001 года более 70 солдат, охранявших елгавскую тюрьму, с острой кишечной инфекцией были доставлены в Латвийский центр инфектологии.

6 января 2000 года заместитель начальника тюрьмы Алексис Нире сообщил, что до сегодняшнего дня в Вецумниекскую тюрьму открытого типа без уважительных причин все еще не вернулись шестеро осужденных. На праздники из Вецумниекской тюрьмы были отпущены домой 128 осужденных.

6 января 1999 года депутату Сейма Янису Юркансу был возвращен угнанный 30 декабря автомобиль Chrysler New Yorker , который к тому же находился в прекрасном состоянии. О местонахождении угнанной машины Юркансу сообщили сами угонщики, не требуя при этом никакого выкупа.

6 января 1992 года в Риге прошло первое богослужение в возвращенном церкви Христорождественском кафедральном соборе, бывшем планетарии. С тех пор службы в соборе велись регулярно.

6 января 1987 года в Резекне была зафиксирована температура воздуха минус 31,3 градуса, что до 2003 года оставалось рекордом этого дня.

6 января 1948 года в Риге на стадионе «Динамо» в ходе второго чемпионата СССР состоялся самый первый хоккейный матч между командами «Динамо» Рига и «Динамо» Москва. Героем дня стал нападающий Роберт Шульманис, забросивший все четыре шайбы в ворота москвичей. Рижане выиграли со счетом 4:1.



6 января 1941 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета Латвийской ССР о национализации автобусов, тяжелых автомобилей и гаражей площадью свыше 40 кв.метров.



6 января 1939 года ночью в Риге в своей квартире на улице Кр.Барона, 3 скончался второй президент Латвии Густав Земгалс — первый в истории страны, который не захотел остаться на второй президентский срок.



6 января 1935 года в Риге прошло традиционное мероприятие в память о Рождественских боях 1916 года. С утра старые стрелки собрались у Военного музея и шествием отправились на Братское кладбище. Там постояли возле священного огня, у которого почетный караул несли стрелки в боевой форме одежды. Произносили речи, возлагали венки. Вечером в офицерском клубе состоялся концерт и бал.

6 января 1919 года правительство во главе с Карлисом Улманисом переехало в Лиепаю, которая, таким образом, до 7 июля была столицей Латвии.

В тот же день князь Анатолий Ливен начал формирование Либавского добровольческого русского антибольшевистского отряда. Вначале в отряде было всего 60 офицеров, а к июню насчитывалось уже около 4000 человек

6 января 1876 года на хуторе Илзессала Праулиенской волости в крестьянской семье родился Иоанн Поммер — будущий митрополит и первый латыш, канонизированный православной церкoвью.

Фото - president.lv, газеты "Час", "Циня" и "Ритс".