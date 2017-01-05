"Снежными билетами" пользуется около 20 тысяч людей (4)

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Эксклюзив | 5 января 2017 года, 10:48

Рижане активно пользуются "снежными билетами". Об этом радио Baltkom рассказал пресс-секретарь Rīgas satiksme Виктор Закис. По его словам, возможностью ездить с техпаспортом пользуется около 20 тысяч людей.

"В дни, когда действуют "снежные билеты", такой возможностью пользуются от 10 до 20 тысяч человек", - рассказал Закис.

Напомним, что и сегодня в Риге действуют так называемые "снежные билеты".

Для проезда в общественном транспорте автоводителям необходимо иметь при себе техпаспорт, который нужно предъявить контролерам во время проверки.

Комментарии 4
SkeptiK1 день назад
20 тысяч ЛЮДЕЙ - ЭТО КРУТО ! Очень много ЧЕЛОВЕКОВ.
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сатиксе1 день назад
ну и дурак
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мда1 день назад
решил сегодня воспользоваться, первый и последний раз.. 50 минут ждал сраный автобус. уж лучше бы в тепле и комфорте в пробке постоял бы.
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