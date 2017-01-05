Сиротский суд не знал о проблемах в семье из Добеле (8)

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Эксклюзив | 5 января 2017 года, 12:22

Трагедия в добельской семье, где в результате передозировки наркотиков скончались родители, потом от голода умер 9-месячный ребенок, а еще трое малолетних детей находились с ними в закрытой квартире несколько дней, стала шоком для городского сиротского суда. Как рассказала радио Baltkom председатель суда Сандра Лапинска-Лейере, о случившемся она узнала из от полиции.

"Об этой семье у нас не было никакой информации. Никто не обращался по поводу этой семьи ни по анонимному телефону, ни лично. Конечно, в городе есть неблагополучные семьи, о них сообщают также анонимно или приходят к нам, затем факты проверяет полиция самоуправления, после чего сиротский суд принимает соответствующие решения по поводу конкретного случая. Но об этой трагедии мы узнали от полиции, и были потрясены случившимся", - рассказала она.

По словам Лапинской-Лейере, дальнейшая судьба детей пока неизвестна.

"Сейчас дети находятся в медицинском учреждении, их дальнейшая судьба будет решаться после лечения", - сказала председатель суда.

Напомним, начальник Государственной полиции Интс Кюзис ранее рассказал, с заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире открыто окно и оттуда слышны крики детей. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

Там полицейским открылась ужасающая картина. В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода. В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.

Выяснилось, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день. Кюзис выразил возмущение равнодушием окружающих. Дети в квартире несколько дней все время плакали, причем было открыто окно, но никто на сообщил об этом в полицию.

Признаков насильственной смерти у умерших супругов не констатировано, наиболее вероятной является версия их смерти от передозировки наркотиков.

Кюзис выразил возмущение безразличием людей, так как дети плакали и кричали, однако никто из соседей не сообщил об этом в полицию и не пришел им на помощь.

"Надо сказать, что этот случай связан с моральной ответственностью, а именно, жителям надо быть активными и сообщать о случаях, которые кажутся подозрительными", - добавил Кюзис, указав на то, что до сих пор полиция с такой трагической безответственностью окружающих людей не сталкивалась, хотя в полицейской практике бывали разные случаи.

Комментарии 8
1231 день назад
Меня терзают смутные сомнения что все этот суд прекрасно знал, наверняка туда кто то обращался,просто зная как у нас в стране работают всякие гос учреждения пока жаренным не запахнет извиняюсь за выражения от них хрен чего добьешься,наверняка и тут обращались просто тупо семью эту продинамили как обычно
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ди..1 день назад
Сиротский суд о проблеме узнает только тогда, когда уже поздно, и трагедия произошла! И ненадо обвинять народ в бездушие если рядом с этой семьей живут такие же обдолбыши. Какой ответ правительства, такой и народа.
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МММ1 день назад
Свою полную некомпетентность,безразличие,снобизм,как это уже принято в колонии валят на кого угодно!Как в детском саду обкакавшийся ребёнок обмазывает всех вокруг,надеясь,что его ругать не будут.Впрочем удивляться не чему-голова у рыбы сгнила и гниение продолжается.
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