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Трагедия в добельской семье, где в результате передозировки наркотиков скончались родители, потом от голода умер 9-месячный ребенок, а еще трое малолетних детей находились с ними в закрытой квартире несколько дней, стала шоком для городского сиротского суда. Как рассказала радио Baltkom председатель суда Сандра Лапинска-Лейере, о случившемся она узнала из от полиции.

"Об этой семье у нас не было никакой информации. Никто не обращался по поводу этой семьи ни по анонимному телефону, ни лично. Конечно, в городе есть неблагополучные семьи, о них сообщают также анонимно или приходят к нам, затем факты проверяет полиция самоуправления, после чего сиротский суд принимает соответствующие решения по поводу конкретного случая. Но об этой трагедии мы узнали от полиции, и были потрясены случившимся", - рассказала она.

По словам Лапинской-Лейере, дальнейшая судьба детей пока неизвестна.

"Сейчас дети находятся в медицинском учреждении, их дальнейшая судьба будет решаться после лечения", - сказала председатель суда.

Напомним, начальник Государственной полиции Интс Кюзис ранее рассказал, с заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире открыто окно и оттуда слышны крики детей. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

Там полицейским открылась ужасающая картина. В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода. В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.

Выяснилось, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день. Кюзис выразил возмущение равнодушием окружающих. Дети в квартире несколько дней все время плакали, причем было открыто окно, но никто на сообщил об этом в полицию.

Признаков насильственной смерти у умерших супругов не констатировано, наиболее вероятной является версия их смерти от передозировки наркотиков.

Кюзис выразил возмущение безразличием людей, так как дети плакали и кричали, однако никто из соседей не сообщил об этом в полицию и не пришел им на помощь.

"Надо сказать, что этот случай связан с моральной ответственностью, а именно, жителям надо быть активными и сообщать о случаях, которые кажутся подозрительными", - добавил Кюзис, указав на то, что до сих пор полиция с такой трагической безответственностью окружающих людей не сталкивалась, хотя в полицейской практике бывали разные случаи.