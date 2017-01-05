Эксклюзив |

Планета Земля на 70% состоит из воды: ее омывают четыре океана, более 60 морей, бесчисленное количество рек и озер. В понедельник, 9 января, в эфире радио Baltkom при поддержке эстонского телеканала ETV+ пройдет большой круглый стол на тему: “Моря и океаны”.

«Взгляните-ка на океан, разве это не живое существо? Порою гневное, порою нежное! Ночью он спал как и мы, и вот просыпается в добром расположении духа после покойного сна!», - писал Жюль Верн.

«Довольно неуместно называть эту планету — Земля, когда очевидно, что она — Океан», продолжил эту мысль 100 лет спустя классик научной фантастики Артур Кларк.

К участию в круглом столе на радио Baltkom мы пригласили людей, которые напрямую связаны с морями и океанами: Андрей Подколзин, глава уникального российского телеканала Ocean TV, Cергей Семенов, латвийский дайвер, человек, который погружался в самые разные водоемы планеты, Вита Матиса – латвийская яхтсменка, двукратная участница Олимпийских игр и чемпион мира по парусному спорту.

На прямую спутниковую связь с нашей студией планируют выйти участники кругосветного путешествия на яхте Arabella, а также полярники со станции Мирный на Южном полюсе.

Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анна Насекина по телефону расскажет о том, как человек взаимодействует с водой, а дайвер-инструктор с Мальты Ольга Пельше поделиться секретами своей профессии. Тренер по плаванию **Людмила Попова **также согласилась выйти в прямой эфир - она одна из немногих, кто сумел переплыть пролив Ла-Манш. Это испытание не для слабонервных - температура воды около 4 градусов, волны, более 20 часов непрерывного плавания.

Также на связь с нашей студией в прямом эфире согласился выйти герой Советского Союза, гидронавт Александр Ватагин. Он провел под водой около 4 тысяч часов.

Эксклюзивное интервью нашей радиостанции дал легендарный исследователь мирового океана Анатолий Сагалевич. Это он руководил глубоководными съемками для фильма Джеймса Камерона **“Титаник”, спускался к затонувшему кораблю; ему же принадлежит рекорд погружения на Северном полюсе: глубоководный аппарат с Сагалевичем на борту погрузился почти на 5 километров. Он же участовал в спасательных операциях на месте затонувших подводных лодок К-219, "Комсомолец" и "Курск".

Кстати, капитаны этих подлодок тоже дали эксклюзивные интервью радио Baltkom. Игорь Британов был капитаном атамохода K-219 в момент катастрофы в 1986 году, а Юрий Зеленский - первым капитаном АПЛ “Комсомолец”. В частности, ему принадлежит абсолютный мировой рекорд погружения на подлодке – 1020 метров. «Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года при возвращении с третьей боевой службы. В результате катастрофы и гибели корабля 42 человека погибло, 27 выжили. Капитаном в тот момент был Евгений Ванин.

Еще одно эксклюзивное интервью для этого эфира радио Baltkom удалось взять у первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, который летал на американском шатле “Колумбия”. Он рассказал о том, как моря и океаны влияют на внешний вид нашей планеты, и что у каждого из них есть свой особый характер.

Этот эфир радио Baltkom и эстонский телеканал ETV+ проводят с участием двух редакций. ETV+ обеспечит специальные телефоны для связи с эстонской аудиторией - +372 6284133.

**Для латвийской аудитории телефоны прямого эфира радио Baltkom 371-67212939 и 67213939. **

Также нас поддерживают порталы “Новая газета Балтии”, “СпектрПресс”, ru.delfi.lt, “Окно в Москву”, которые будут транслировать эфир на своих площадках.

Спасибо за информационную поддержку эфира Русскому вещанию LTV7.

Время эфира с 13 до 15 часов. Ведущие -** Вадим Радионов** и Константин Ранкс.