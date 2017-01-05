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Добельская муниципальная полиция 31 декабря прошлого года прибыла по вызову в дом, где произошла семейная трагедия, однако ничего подозрительного не услышала. Об этом, а также о семье, в которой произошла трагедия, радио Baltkom рассказал начальник Добельского отделения Государственной полиции Айгар Бите.

"31 декабря одна соседка вызвала муниципальную полицию в квартиру к маме погибшей женщины, живущей по соседству, так как у нее в квартире кричал кот. Сотрудники полиции приехали, действительно услышали кота, но его хозяйки дома не было, так как уехала в гости. По рассказам соседей, в таких случаях, кота кормила ее дочь. Полицейские подошли и к двери квартиры, где скончалась пара с младенцем, постучались, но не услышали никаких звуков и ушли. Если бы кто-то просил помочь, они бы сразу помогли", - рассказал Бите, добавив, что соседке было рекомендовано вызвать полицию еще раз, если в квартире кто-то появится.

По словам Бите, многоквартирный дом, где три ребенка провели несколько дней в квартире с мертвыми родителями и 9-месячной сестрой, является двухэтажным, в основном в нем проживают пожилые люди.

"Женщина раньше обращалась в суд с жалобой на физическое насилие со стороны своего мужчины. Суд постановил, что он не может к ней приближаться. Но время прошло, может что-то изменилось и они опять стали жить вместе. Они должны были пойти в суд и отменить запрет, но этого не произошло. Никаких сигналов не поступало: ни от нее, ни от соседей. До этого случая они не были уличены ни в употреблении алкоголя, ни наркотиков", - рассказал он.

Представитель полиции рассказал, что ничто не свидетельствовало о трагедии, которая, вероятно, произошла уже 27 декабря.

"Одна из соседок говорит, что ничего не слышала. Старшая девочка, которой пять лет, умеет включать телевизор. Да и дети не очень тихо себя ведут. С открытыми окнами ситуация тоже не очень понятная. Окна у этой квартиры выходят во двор, старшая девочка могла поставить стульчик и позвать кого-нибудь на помощь", - сказал он.

Социальная служба очень хорошо отзывалась и о женщине, и о мужчине.

"Он был солидным мужчиной. От него ничем не пахло, был приветлив, отзывчив. Также супруги шли на контакт с социальной службой", - рассказал он.

Напомним, во вторник, 3 декабря, в одной из квартир многоквартирного дома в Добеле были найдены тела мужчины и женщины, а также 9-месячной девочки.

Как сообщает полиция, родители, скорее всего, скончались от передозировки наркотиками, а ребенок - от голода и обезвоживания. Возможно, смерть родителей наступила еще 27 декабря.

Как сообщил начальник Госполиции Интс Кюзис, правоохранительные органы получили заявление от матери умершей женщины, которая не могла дозвониться до дочери.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили, что окно квартиры было открыто и оттуда доносились детские крики. Полиция вызвала спасателей, которые проникли в квартиру через окно.

Далее, по словам Кюзиса, сотрудники полиции увидели ужасающую картину. В квартире были найдены тела мужчины 1966 г.р. и женщины 1993 г.р., а под кроватью лежал мертвый 9-месячный ребенок. Позже было констатировано, что он умер от голода. Точные причины смерти ребенка установит экспертиза.

В квартире также находились еще три ребенка - трех, четырех и пяти лет. Они доставлены в больницу.

Выяснилось, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день.

Кюзис высказал возмущение безразличием людей, так как дети плакали и кричали, однако никто из соседей не сообщил об этом в полицию и не пришел им на помощь.

Также выяснилось, что погибшая многодетная женщин была беременной.

Эту информацию подтвердил начальник Добельского участка Госполиции Айгар Бите. Кроме того мать умершей женщины также говорила, что дочь была беременной. Бите не знает, на каком месяце беременности находилась женщина. В социальной службе Добельского самоуправления сказали, что они не располагают информацией о беременности этой женщины.