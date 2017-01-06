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Пользователи социальной сети Twitter удивлены решению Центра госязыка (ЦГЯ) оштрафовать предприятие Latvijas dzelzceļš за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках.

Латвийцы осуждают действия ЦГЯ, так как, по их мнению, информация на других языках могла бы быть полезной для туристов.

Член совета Рижского международного аэропорта Талис Линкайтс отметил в микроблоге Twitter с иронией процитировал фразу представителей Центра госязыка.

"Эксперты ЦГЯ по туризму: "Мы не можем превратить всю страну в международный туристический объект, особенно станцию в Елгаве!"", - пишет он.

VVC tūrisma eksperti: Mēs nevaram visu valsti pārvērst par starptautisku tūrisma objektu, īpaši Jelgavas staciju! https://t.co/3m6hwS7xE0 — Tālis Linkaits (@Talis_L) 5 января 2017 г.

Бывший член правления международного аэропорта "Рига" Олита Аугустовска прокомментировала сообщение Линкайтса.

"Когда-то первое должностное лицо подарило второму должностному лицу глобус Латвии. Некоторые, как видим, живут в этой парадигме и сегодня", - пишет она.

@Talis_L Kādreiz 1valsts amatpersona 2-ai uzdāvināja Latvijas globusu!!! Daži, kā redzam,šādā paradigmā dzīvo vēl šodien. — Olita Augustovska (@augustovska) 5 января 2017 г.

*в 2007 году экс-президент Валдис Затлерс подарил экс-главе правительства Айгару Калвитису символический глобус Латвии.

Пользователь Twitter Ивета Лопатко сделала вывод, что представители ЦГЯ мало путешествуют.

"Люди, которые не путешествуют, никогда не поймут, почему информация, хотя бы на английском, необходима. Видимо, не путешествуют", - пишет она.

@Talis_L Cilvēki, kas neceļo, nekad nesapratīs, kāpēc info vismaz angļu valodā nepieciešama. Acīmredzot, neceļo. — Iveta Lopatko (@ivukins) 6 января 2017 г.

Бывшая глава издательства Dienas žurnāli Инга Горбунова не видит вины Latvijas dzelzceļš.

"Это просто тупо. Простите. Кому мешает, что на станции (СТАНЦИИ!) есть информация на нескольких языках?", - задается она вопросом.

Manuprāt, tas ir vienkārši stulbi, piedodiet. Kuram traucē, ja stacijā (STACIJĀ!) info ir vairākās valodās? https://t.co/xqPXAxcQN9 — Inga Gorbunova (@Inga_Gorbunova) 5 января 2017 г.

Специалист по общественным отношениям Гинтс Кнокс назвал цитату ЦГЯ цитатой года.

""Мы не можем превратить всю страну в международный туристический объект." Цитата года. Спасибо, ЦГЯ", - иронизирует он.

"Mēs nevaram visu valsti pārvērst par starptautisku tūrisma objektu." , Gada citāts, paldies @_vvc! — Gints Knoks (@Knoks) 6 января 2017 г.

ИТ специалист Каспарс Фоигтс разочарован работой ЦГЯ.

"Добились своего. Больше не будут воспринимать всерьез сказанное Центром госязыка. Абсолютно ничего. Это просто космос", - пишет он.

Panāca savu. Vairs neko neņemšu nopietni, ja tas nāks no @_vvc. Absolūti un pilnīgi neko. Tas vienkārši ir kosmoss. https://t.co/7kj5Oku0Md — Kaspars Foigts (@laacz) 5 января 2017 г.

Пользователь Каспар Фрейманис предлагает радикальные меры.

"Кажется, пришло время ликвидировать Центр госязыка и тщательно переработать закон", - написал он.

Liekas ka ir laiks likvidēt valsts valodas centru, un rūpīgi palabot likumu. — Kaspars Freimanis (@kasparsf) 5 января 2017 г.

Как ранее писал Mixnews.lv, Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал предприятие Latvijas dzelzceļš за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках.

На портале jelgavasvestnesis.lv отмечается, что жалоба ЦГЯ была получена от жителей. Как пояснила руководитель регионального отделения Центра госязыка Сармите Павулена, в этом случае нарушен 21 пункт Закона о госязыке, где говорится, что госучреждения должны предоставлять обществу информацию только на государственном языке.

Foto: Austris Auziņš