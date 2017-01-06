Twitter о штрафе за табло на вокзале: Центр госязыка пора ликвидировать (57)

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Эксклюзив | 6 января 2017 года, 13:03

Пользователи социальной сети Twitter удивлены решению Центра госязыка (ЦГЯ) оштрафовать предприятие Latvijas dzelzceļš за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках.

Латвийцы осуждают действия ЦГЯ, так как, по их мнению, информация на других языках могла бы быть полезной для туристов.

Член совета Рижского международного аэропорта Талис Линкайтс отметил в микроблоге Twitter с иронией процитировал фразу представителей Центра госязыка.

"Эксперты ЦГЯ по туризму: "Мы не можем превратить всю страну в международный туристический объект, особенно станцию в Елгаве!"", - пишет он.

Бывший член правления международного аэропорта "Рига" Олита Аугустовска прокомментировала сообщение Линкайтса.

"Когда-то первое должностное лицо подарило второму должностному лицу глобус Латвии. Некоторые, как видим, живут в этой парадигме и сегодня", - пишет она.

*в 2007 году экс-президент Валдис Затлерс подарил экс-главе правительства Айгару Калвитису символический глобус Латвии.

Пользователь Twitter Ивета Лопатко сделала вывод, что представители ЦГЯ мало путешествуют.

"Люди, которые не путешествуют, никогда не поймут, почему информация, хотя бы на английском, необходима. Видимо, не путешествуют", - пишет она.

Бывшая глава издательства Dienas žurnāli Инга Горбунова не видит вины Latvijas dzelzceļš.

"Это просто тупо. Простите. Кому мешает, что на станции (СТАНЦИИ!) есть информация на нескольких языках?", - задается она вопросом.

Специалист по общественным отношениям Гинтс Кнокс назвал цитату ЦГЯ цитатой года.

""Мы не можем превратить всю страну в международный туристический объект." Цитата года. Спасибо, ЦГЯ", - иронизирует он.

ИТ специалист Каспарс Фоигтс разочарован работой ЦГЯ.

"Добились своего. Больше не будут воспринимать всерьез сказанное Центром госязыка. Абсолютно ничего. Это просто космос", - пишет он.

Пользователь Каспар Фрейманис предлагает радикальные меры.

"Кажется, пришло время ликвидировать Центр госязыка и тщательно переработать закон", - написал он.

Как ранее писал Mixnews.lv, Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал предприятие Latvijas dzelzceļš за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках.

На портале jelgavasvestnesis.lv отмечается, что жалоба ЦГЯ была получена от жителей. Как пояснила руководитель регионального отделения Центра госязыка Сармите Павулена, в этом случае нарушен 21 пункт Закона о госязыке, где говорится, что госучреждения должны предоставлять обществу информацию только на государственном языке.

Foto: Austris Auziņš

Комментарии 57
123 5 часов назад
Этот сраный Центр государственных обезьян давно пора ликвидировать!Явно в этом сраном центре еще это сборище клоунов не слабые зарплаты получает за счет наших с вами налогов!Без конца тявкают на русских и с них же еще живут!Не давно этот центр горел уже жаль что не до конца!Вот кому мешали эти надписи на русском и английском?или вы млин сборище клоунов думаете что каждый турист который приезжает в Елгаву должен перед этим учить латышский?Что за бред??Ладно русский запретили это понятно,зная то как ваши братья по уму и разума относятся к русскому населению,на этих клоунов русский язык действует как красная тряпка на быка,ибо у этих обезьян не хватает мозгов его просто выучить,английский язык вам то чем не угодил???Или вы считаете что когда к примеру какой нибудь скажем англичанин приехал в Латвию отдохнуть,захотел посмотреть город то он перед этим,должен выучить,и сдать на категорию латышский??Вы там совсем в своем сраном центре уже от безделья не знаете чего еще придумать,что-бы русским насолить?Вы не давно горели,жаль не до конца сгорели,фашисты не добитые!
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Владислав Астратьев4 часа назад
Дармоедов гнать в шею особено центр гос языка
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леший4 часа назад
латышский твиттер даёт сбои----глобус Латвии начал крутится в другую сторону? или полюса поменялись местами?===вот что Рождество Православное с людьми делает!!!
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