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стало известно, что в результате интерактивного голосования в рамках проекта «Латвийский флаг» лучшим местом для размещения монументального флага государства к столетию Латвийской Республики была признана дамба АБ в Риге, за которую проголосовали 3983 человека. Второе место занял перекресток улиц Бривибас и Элизабетес (3615 голосов), а третье - сквер у здания Cведбанка (2046 голосов). Об этом сообщила координатор проекта Марта Кактиня. Были названы примерные размеры монументального флага в Риге: площадь 10х20 метров, высота флагштока - 60 метров.

7 января 2014 года в магазине Rimi в Бауске появилась на свет девочка. Работники магазина оперативно вызвали скорую помощь, которая доставила молодую мать и новорожденную в местную больницу. Девочка в первый год жизни будет каждый месяц получать от магазина товары стоимостью 70 евро, в том числе памперсы и другие детские товары, игрушки и детское питание, сообщила порталу Nozare.lv представитель Rimi Latvia Лаура Подскочия.

7 января 2013 года главным редактором газеты «Диена» был назначен социолог, совладелец и руководитель центра исследований общественного мнения Latvijas fakti Айгар Фрейманис. Продержался в этой должности до апреля.

В тот же день в партию «Единство» был принят 31 новый член, и их общее число достигло 2,5 тысяч человек, сообщила пресс-секретарь партии Лайла Тимрота.

7 января 2012 года в Риге незадолго до полуночи произошел пожар на складах гипермаркета «Милгравис». На первом этаже горела продукция на площади 45 кв.м. В условиях сильного задымления пожарные выносили из магазина Dino Zoo животных. Из магазина на склад предприятия в Елгаве были доставлены птицы, крысы, морские свинки, шиншиллы и дегу.



7 января 2011 года утром в Рижском зоопарке произошел пожар в стойле для зебр, погибло несколько животных – три зебры, три страуса и антилопа. Пожар заметили сторожа, которые совершали обход в 6 часов утра. Пламя в постройке площадью 200 квадратных метров распространялось очень быстро, и сотрудники зоопарка не успели вывести животных.

В тот же день опрос торговцев, проведенный порталом Nozare.lv, показал, что из-за регулярных снегопадов спрос на лопаты для снега в магазинах огромен, и в некоторых магазинах они были раскуплены полностью.

7 января 2010 года участники Национального трехстороннего совета по сотрудничеству поддержали цель введения в Латвии евро в 2014 году. Премьер Валдис Домбровскис сказал, что целевой датой введения евро действительно можно принять 2014 год. Президент Латвийской конфедерации работодателей Виталий Гаврилов сказал журналистам, что участники заседания поддержали 1 января 2014 года в качестве даты введения евро,

В тот же день в 13.35 был вынужден остановиться поезд, следовавший из Валки в Ригу. Остановка произошла на 71-м километре в Драбешской волости Цесисского края. Машинист поезда вовремя заметил, что вдалеке по путям идет человек. На гудки он не реагировал, поэтому поезд стал тормозить. Шедший по рельсам мужчина заметил опасность только в последний момент, и поезд слегка задел его, не причинив телесных повреждений. Как выяснила полиция, виновником происшествия стал житель Лигатненской волости , который шел по рельсам домой и пил по дороге, поэтому в момент происшествия был пьян.

7 января 2009 года директор муниципального агентства «Ригас дарзи ун парки» Агнис Калнказиньш сообщил, что в рижском канале напротив Латвийской национальной оперы обитают две семьи бобров.

7 января 2008 года около 02.00 на территории одного из частных владений в Приедкалне Гаркалнской волости Рижского района было найдено тело женщины с пятью стреляными ранами. Это оказалась совладелица «Арены «Рига» и хозяйка стоматологической клиники Elladent Элла Иванова. Сразу после убийства по подозрению в его совершении был задержан Людвиг Антонов. В операции по задержанию участвовало более 10 полицейских, в том числе и из спецподразделения «Альфа». Поймать предполагаемого преступника удалось благодаря следам, оставленным им на снегу. В операции по задержанию участвовало более 10 полицейских, в том числе и из спецподразделения "Альфа". Поймать предполагаемого преступника удалось благодаря следам, оставленным им на снегу.



7 января 2007 года депутаты Сейма Латвии получили от ряда членов бывшей латвийской правозащитной организации "Хельсинки - 86" письмо, в котором сказано, что в декабре прошлого года ими создан "народный трибунал", который за разрушение территориального единства Латвии приговорил к высшей мере наказания президента Латвии, премьер-министра и министра иностранных дел.

7 января 2006 года несколько десятков полицейских собрались на учредительный конгресс Латвийского объединенного профсоюза полицейских. Около 80 делегатов конгресса избрали председателем нового профсоюза Агриса Суну, являющегося также главой Латвийского общества полицейских.

В тот же день второй раз за три дня в Риге 30-летний мужчина пытался ограбить банк. Сначала 5 января, примерно в 15.00 он вошел в помещения центра обслуживания клиентов Latvijas Krajbanka и передал сотрудницам банка записку с требованием выдать ему 10 000 латов, пригрозив в противном случае задействовать взрывное устройство. Банковские работники отреагировали оперативно и профессионально, грабитель был задержан и передан полиции. Суд избрал в отношении него меру пресечения, не связанную с лишением свободы. 7 января около 15.00 этот же мужчина вошел в помещение расчетной группы банка Parex на ул.Мелнсила в Риге и передал сотруднице банка записку с требованием выдать ему 20 тысяч латов, угрожая в противном случае привести в действие якобы имеющееся у него взрывное устройство. Банковские служащие вызвали охрану, мужчина был задержан и передан полиции.

7 января 2005 года Центральная избирательная комиссия Латвии прекратила информационную кампанию на русском языке о предстоящих в марте выборах в местные самоуправления, получив замечание от объединения ТБ/ДННЛ, указавшего, что по закону государственные учреждения имеют право делать это только на государственном языке.

7 января 2004 года премьер Эйнарс Репше решил передать полученную в прошедшем году за вклад в объединение Европы денежную награду германской общественной организации Werkstatt Deutschland - 25 тысяч евро (15 400 латов) - Государственному художественному музею в качестве пожертвования на пополнение собрания работ латышских художников.

7 января 2003 года правительство Репше, несмотря на проводимую политику экономии, за несколько минут решило в несколько раз повысить зарплату членам правительства. До тех пор зарплата премьера составляла 650 латов, министров - 615 латов. Теперь премьер-министр стал получать 2200 латов в месяц, вице-премьер - 2100 латов, министры и министры по особым поручениям - 2000.

В тот же день Бюро по борьбе с организованной преступностью сообщило, что его сотрудники обнаружили крупнейший за последние годы нелегальный склад оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов.

7 января 2002 года телекомпания CNN показала сюжет о традициях встречи Нового года в Латвии, подготовленный российским телеканалом ОРТ. В телесюжете было показано, как в находящемся неподалеку от Риги Этнографическом музее под открытым небом латыши в народной одежде поют, танцуют, куют подковы и т.д. Автор сюжета рассказала, что в Латвии Рождество и Новый год отмечают преимущественно по православному календарю. Кроме того, в телесюжете была показана географическая карта, на которой Латвия и Россия были окрашены в одинаковый - серый - цвет, а все соседние страны - в темно-зеленый. Сюжет привлек внимание латвийского МИДа.



7 января 2000 года на окраине Цесиса возле цементной вышки тракторист заметил под снегом яркое пятно. Под снегом лежали оледеневшие тела двух подростков — Инесе и Айварса. Падение с 18-метровой вышки превратило их в груду костей. Но они лежали, взявшись за руки, писала газета "Час".

7 января 1999 года на рассмотрение комитетам Рижской думы был направлен проект решения о строительстве платного туннеля под Даугавой на трассе улиц Букулту и Спилвес. В проекте решения было предусмотрено, что плату за пользование туннелем будет определять Рижская дума.

7 января 1998 года, когда премьер-министром был Гунтарс Крастс, был заключен договор с АО "Сигулдас бувмейстарс" на строительство комплекса отдыха в здании Кабинета министров в Риге, на ул. Бривибас, 36. Договор на выполнение строительно-монтажных работ был заключен на сумму 49 781,82 лата, но в ходе работы смета была превышена на 48,17 лата.

В тот же день Банк Латвии установил курс доллара США по отношению к лату как 0,60 Ls / 1 USD. Это был самый высокий курс доллара в истории лата. И самый низкий курс лата с момента введения национальной валюты в Латвии. Специалисты Банка Латвии заявили, что оснований для опасений в стабильности лата нет.

7 января 1991 года на встрече с председателем Верховного Совета ЛР Анатолийсом Горбуновсом командующий Прибалтийским военным округом генерал-полковник Федор Кузьмин подтвердил наличие приказа министра обороны СССР маршала Язова о прибытии в республики Прибалтики десантной бригады с целью способствования призыву на военную службу.



7 января 1989 года в Риге, в Доме политического просвещения, открылся учредительный съезд Интернационального фронта трудящихся Латвийской ССР - Интерфронта.



7 января 1988 года в Риге на улице Ленина 35, состоялось прощание деятелей культуры и активистов защиты среды со знаменитым кафе «Флора». Деревянное здание середины XIX века, в котором находилось кафе, подлежало сносу. Собравшиеся возложили венки к зданию, произносились соответствующие речи, оркестр сыграл траурный марш Шопена.

7 января 1950 года в газетах было опубликовано письмо трудящихся Советской Латвии Сталину. Трудящиеся обещали хорошо трудиться в разных отраслях в честь 70-летия вождя. Письмо заканчивалось словами «Дорогой и любимый Josif Visarionovič! Латышский народ, полный веры в свое светлое будущее, глубоко, от всего сердца благодарит Вас за неутомимую заботу на благо процветания нашей республики, благосостояния трудящихся Советской Латвии...». Утверждалось, что «Письмо обсуждено и принято на собраниях работников предприятий и учреждений, инженерно-технических, научных работников и служащих, собраниях колхозников и колхозниц, работников МТС и совхозов Латвии».

7 января 1944 года вышел приказ о формировании 19-ой гренадёрской дивизии СС (она же 2-я латышская). Была сформирована на основе Латышской добровольческой бригады СС , в которую входили и три полицеских батальона. Командиром дивизии был назначен бригадефюрер СС Генрих Шульдт.



7 января 1938 года в большом зале Латвийского университета состоялся торжественный акт в честь вступившего в силу 1-го января Гражданского закона. Выступивший с речью его автор президент Карлис Улманис заявил: «Новый гражданский закон — исторический национальный труд, истоки которого в народной душе...». Президенту был преподнесён экзапляр закона в серебряном переплёте (на фото).

В тот же день поверенный в делах Франции в Латвии Жак Куафар сообщал в Париж о симпатиях Карлиса Улманиса к Бенито Муссолини. «И итальянский народ един, и Италия сильна в своем единстве», — произнес латышский диктатор. «Президент Улманис еще раз утверждает, что черпает примеры в Риме», — сделал вывод дипломат.

7 января 1937 года газета «Яунакас Зиняс» писала: «Президент доктор К. Улманис каждый день получает много благодарственных писем от рыбаков и рыбацких организаций за поддержку устройства Рождественской ёлки и раздачу подарков бедным детям. Среди многих благодарственных писем есть письмо от рыболовецкого кооператива Лиепайского района : «И в этом году, благодаря вашей отцовской заботе, была возможность обеспечить детям рыбаков светлое и радостное Рождество с зажиганием ёлочки и вручением подарков, что доставило сердечную радость малышам, а у взрослых родило чувство удовлетворения и веры в будущее, зная что всевидящий взор вождя постоянно наблюдает за рыбаками, что условия жизни улучшились и каждый может смело смотреть в будущее. В связи с этим выражаем Вам, уважаемый господин Президент глубокую благодарность от имени всех рыбаков Лиепайского побережья и уверения в верности за представленные средства для устройства Рождественской елки для детей рыбаков".

7 января 1925 года Рижским окружным судом был утвержден устав «Общества русских эмигрантов в Латвии» и зарегистрирован за номером 1882. Цель общества была — объединить русских эмигрантов на началах взаимопомощи, в первую очередь — устройство столовых и общежития, сообщила газета «Сегодня».

7 января 1920 года Штаб Главнокомандующего Латвийской армии сообщал о положении на фронтах: «Германский фронт: Без перемен. Большевистский фронт: У деревень Забулдовки и Гавари развивается ожесточенное наступление коммунистов. Взяты пленные. Наши разведчики, под командованием лейтенанта Витоля, зайдя в тыл неприятеля у имения Варкляны, уничтожили неприятельскую тяжелую батарею, которая не успела сняться. Взяты панорама, телеграфные и телефонные аппараты, лошади и 51 пленный. К северу от Лубанского озера поиски разведчиков».

Фото - газеты "Падомью Яунатне", "Диена", "Час", журнал "Атпута".