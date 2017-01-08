8 января 2016 года в Руйиене была отмечена самая низкая температура воздуха в том году - 30,6 градуса ниже нуля.

8 января 2014 года комиссия экспертов Центра государственного языка на своем заседании (протокол N 32) постановила: вместо английского слова selfie использвать в латышском языке слова pašfoto (в разговорной речи) и fotopašportrets (официально).

8 января 2013 года премьер-министр Валдис Домбровскис заявил, что в дальнейшем будет более тщательно оценивать целесообразность командировок министров. К таким выводам он пришел после резонанса, который вызвала в обществе многодневная командировка в Австралию министра культуры Жанеты Яунземе-Гренде.

В тот же день Госконтроль сообщил, что госполиция безосновательно получала плату за обеспечение общественного порядка на мероприятиях, хотя оплата таких услуг не предусмотрена. Как выяснили ревизоры, плата была получена за обеспечение общественного порядка и безопасности на таких мероприятиях, как собрания и шествия, сопровождение автомобилей частных лиц, регулировка и остановка транспортного движения во время ремонта электролиний, съемок фильмов, ремонта дорог и др. В целом за обеспечение порядка и безопасности на мероприятиях Госполиция получила по крайней мере 19 186 латов.

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В тот же день Рижский окружной суд приговорил рецидивиста Яниса Даугулиса к пожизненному заключению за убийство слепого пенсионера, расчленение его трупа и утопление в одном из водоемов Риги. Даугулис, которому на той неделе исполнилось 65 лет, был приговорен также к конфискации имущества и контролю полиции на три года. Убийство пенсионера было совершено в 2008 году ради квартиры.



8 января 2012 года, за двадцать минут до полуночи возле поселка Крауя Науенской волости Даугавпилсского края ушли под откос 17 цистерн товарного поезда. Из одной емкости вытекло 123 тонны растворителя. Во время аварии было серьезно повреждено кирпичное здание путевой службы. Но в момент катастрофы в нем никого не было. Никто не пострадал - ни машинист, ни помощник, ни случайные прохожие. Но впоследствии два человека, участвовавших в ликвидации последствий железнодорожной аварии были госпитализированы. Некоторые жители окрестных домов также обращались за медицинской помощью с жалобами на головную боль, тошноту и боль в глазах.

8 января 2010 года Конституционный суд признал соответствующими Конституции правила Кабинета министров, предусматривающие ограничения на компенсацию государством медикаментов и медицинской аппаратуры.

В тот же день в интервью "Латвияс Авизе" председатель Юрмальской думы Раймонд Мункевиц заявил, что плата за въезд в Юрмалу должна составлять 4-5 латов.



8 января 2009 года стало известно, что Латвийское общество малокологов объявило символом наступившего года слизня черно-синего. Этот слизень - один из крупнейших, обитающих в Латвии.

8 января 2008 года на балконе одного из домов в Акнисте Екабпилсского района были обнаружены два детских трупа. Женщина 1976 года рождения рассказала полиции, что родила 6 января и дети были уже мертвыми. Рожала она дома, без присутствия медиков.

8 января 2007 года примерно в 15 часов в месте своего проживания в волости Вестиенас Мадонского района от взрыва погиб военнослужащий роты по нейтрализации невзорвавшихся боеприпасов 54-го инженерно-технического батальона ополчения, штабной сержант Имантс Дичс. Первичный осмотр показал, что Дичс в своей мастерской отвинчивал детонаторы у двух мин к 50-миллиметровому миномету, наиболее вероятно, времен Второй мировой войны, чтобы из их частей сделать декоративные лампы. Одна из мин взорвалась. Поблизости от погибшего найдены щипцы, с помощью которых, по-видимому, производился разбор мин.

8 января 2006 года житель Бауского района Латвии выиграл в лотерею SuperBingo 39 752 лата. Это был самый крупный выигрыш за всю историю лотереи SuperBingo.

8 января 2005 года максимальная температура воздуха в Латвии приблизилась к отметке +10 градусов, по всей стране были превышены прежние температурные рекорды. Этот и следующий день стали наиболее теплыми в Латвии за последние 80 лет.

8 января 2004 года министр иностранных дел Сандра Калниете, выдвинутая кандидатом в еврокомиссары, заявила, что ее сильной стороной являются внешние сношения.

8 января 2003 года Европейское статистическое бюро Eurostat сообщило, что в 2002 году в Латвии был самый низкий в Европе прирост численности населения - за год население Латвии сократилось на 17 000 человек и в начале января 2003 года составило 2 328 800 человек.

8 января 2002 года президент Вайра Вике-Фрейберга призвала депутатов Сейма более конкретно и реально думать о защите латышского языка и выделить больше средств для его защиты и развития.

8 января 2001 года старший прокурор специализированной прокуратуры Сандра Даугавиете возбудила уголовное дело в отношении командира затонувшего у берегов Швеции латвийского военного корабля Spulga Валерия Лауциса и офицера охраны Мартиньша Будлерса о халатности при исполнении служебных обязанностей, повлекшей тяжелые последствия - затопление корабля.

8 января 2000 года восстановленный Дом Черноголовых в Риге открылся для экскурсантов.

8 января 1999 года в Доме Рижского латышского общества прошёл 25-й съезд интеллигенции Латвии, посвященный теме «Латышский язык и единая система образования - основа интегрированного общества».

8 января 1998 года в Лиепае рядовой саперного взвода береговой охраны Морских сил Латвии Андрей Б. оставил пост по охране складов с боеприпасами и направился к приятелю К. — часовому на караульной вышке. Тот, нарушив устав караульной службы, не только впустил Андрея на охраняемую территорию, но и разрешил ему подняться на вышку. Там в 15 часов 25 минут К. шутливо наставил на Андрея автомат и нажал на спусковой крючок. Прозвучал выстрел, рядовой был убит.

В тот же день Национальный совет по радио и телевидению выразил генеральному директору Латвийского телевидения Олафу Пулксу официальное замечание в связи с несоответствием многих передач LTV концепции вещательных организаций и нарушениями Закона о радио и телевидении.

8 января 1996 года полностью восстановило свою работу посольство США в Латвии.

В тот же день в Латвии по причинам финансовых затруднений была прекращена трансляция утреннего блока передач российского телеканала ОРТ. Программа ОРТ для латвийских телезрителей начиналась в 17.00.



8 января 1992 года Верховный Совет ЛР признал государственную независимость Российской Федерации и решил установить дипломатические отношения.

8 января 1989 года состоялся первый съезд Латгальского культурного общества.

8 января 1982 года в рижском следственном изоляторе МВД был зарегистрирован рекорд - там одновременно находились 3480 человек.



8 января 1965 года в Риге, в гостинице ЦК КП Латвии на улице Кирова, покончил жизнь самоубийством знаменитый советский кинорежиссер Борис Барнет, только приступивший к работе над фильмом о латышских красных стрелках «Заговор послов».



8 января 1938 года президент Карлис Улманис посетил общую ёлку рижских мазпулков — детской патриотической организации — в Доме спорта. Присутствовало семь тысяч человек, а том числе члены правительства. Мазпулки приветствовали своего Верховного Вождя — президента и попросили принять в подарок венок из белой сирени, писала газета «Яунакас Зиняс».

8 января 1923 года секретариат Президента Латвии переехал в Рижский замок. Туда же был переведен Совет ордена Лачплесиса.

8 января 1908 года газета «Русское слово» сообщила: «РИГА, 7,I. В губернской тюрьме обнаружена фабрика фальшивых монет. Арестанты-фабриканты широко снабжали своих товарищей оловянными рублями».

Фото - Википедия, газеты "Час" и "Яунакас Зиняс".