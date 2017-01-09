9 января 2015 года в Резекненский участок полиции поступило заявление о пропаже девушки 1993 г. рожд., которая накануне выехала со своего места работы в Резекне на автомобиле Audi, но дома не появилась. Полиция немедленно объявила молодую женщину в розыск. Было известно, что в день исчезновения девушка собиралась встретиться с кем-то из своих знакомых. Вскоре после этого сотрудники криминальной полиции задержали трех молодых людей, подозреваемых в причастности к исчезновению девушки. В ходе допроса выяснилось, что они заранее тщательно спланировали убийство. Следователи также установили место, где спрятано тело убитой. Убийство было совершено в корыстных целях двумя 16-летними подростками и 24-летним мужчиной.

9 января 2013 года комитет развития города Рижской думы одобрил проект решения об увековечивании памяти основателя старообрядческой общины Риги Федора Саманского, назвав в его честь новую улицу. Новая улица расположена между улицами Краста и Маза Краста. С просьбой назвать ее в честь Саманского обратилась к думе Гребенщиковская старообрядческая община.

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в Риге возле заброшенного дома на ул. Марияс 6 состоялось совещание директора департамента собственности Рижской думы с представителями хозяев дома, а также Рижского городского строительного управления, Восточной исполнительной дирекции и департамента сообщения. Участники встречи обследовали здание снаружи и изнутри. Было принято решение, что владельцы должны срочно привести в порядок заброшенный дом — памятник архитектуры местного значения.

9 января 2011 года пресс-секретарь президента Илзе Раса сообщила, что вне зависимости от того, будет ли президентом переизбран Валдис Затлерс, или кресло займет другой кандидат, в честь инаугурации запланирован бал. Она подтвердила агентству , что в бюджет текущего года была внесена сумма, связанная с выбором нового президента — издержки, связанные с инаугурацией, в том числе с проведением балла.

9 января 2010 года данные опроса Eurobarometer свидетельствовали, что только 45% жителей Латвии знали о том, что бумажные евробанкноты одинаковы во всех странах еврозоны.

9 января 2009 года президент Валдис Затлерс сообщил в интервью радио «Домская площадь», что в дальнейшем на вопросы русскоязычных латвийских журналистов будет отвечать только по-латышски. «Главное, это содержание, которое я говорю», — добавил президент, который был уверен, что его решение не вызовет недовольства русскоязычного населения Латвии.

В тот же день газета «Латвияс Авизе» сообщила, что в Калснаве найден гигантский гриб Heterobasidion annosum, который, по неофициальным данным, может претендовать на титул самого большого в мире. Подовое тело найденной корневой губки составляло 97 см. Эксперт из Финляндии Кари Корхонен, занимающий изучением этого вида грибов, признался, что корневую губку такого гигантского размера ему еще не доводилось встречать. Heterobasidion annosum был назван грибом того года.

9 января 2008 года премьер Ивар Годманис призвал предпринимателей в случае получения угроз немедленно обращаться в органы безопасности.



В тот же день президент Валдис Затлерс на православное Рождество посетил с визитом митрополита Рижского и Латвийского Александра.

В тот же день глава Банка Латвии Илмарс Римшевич, премьер-министр Эстонии Андрус Ансип и президент Литвы Валдас Адамкус публично озвучили прогнозы о переходе своих стран на евро. Согласно прогнозам, Латвия перейдет на евро не раньше 2012 года, Эстония и Литва - в 2011. «Мы постараемся перейти на евро первыми в регионе», - пообещал Адамкус.

9 января 2007 года результаты исследования Eurobarometer показали, что 83% латышей испытывает гордость за свою национальность.



В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга на православное Рождество посетила с визитом митрополита Рижского и Латвийского Александра.

9 января 2006 года Полиция безопасности отказалась начать уголовный процесс в связи с российским документальным фильмом «Нацизм по-прибалтийски». ПБ посчитала, что содержание фильма не переходит «грань разжигания межнациональной розни и несогласия».

В тот же день на общественной дискуссии "Качество обучения латышскому языку" глава Комиссии по государственному языку Андрей Вейсбергс заявил, что уровень владения государственным языком с каждым годом все более ухудшается. По мнению экспертов, снижению уровня знаний латышского языка способствовало также его неправильное употребление в СМИ и в речи политиков.



9 января 2005 года над Латвией пронеслась буря, во время которой сила ветра достигала ураганной, его скорость была 40 м/сек. Отломавшийся сук старого дерева ударил по статуе полководца Барклая де Толли на Эспланаде в центре Риги и погнул ее основание. Бронзовую статую пришлось демонтировать и отправить в ремонт.



В ту же ночь в результате бушевавшего шторма в море смыло большую часть пляжей Юрмалы, уровень воды в Даугаве поднялся более чем на два метра выше нормы. Пришлось проводить эвакуацию жителей Болдераи и Мангальсалы. В Риге вода проникла в склады и павильоны Центрального рынка, разлилась по прилегающим к Даугаве улицам. Латвия пережила самую сильную бурю за последние 40 лет, сказал на пресс-конференции министр охраны окружающей среды Раймонд Вейонис. Общий ущерб для государственного, муниципального и частного секторов составил 154,24 миллионов латов, свидетельствовала обобщенная Министерством финансов информация.

В ту же ночь в 3.21 в управление полиции Лудзенского района поступило сообщение о том, что в местном музее сработала сигнализация. Прибыв на место, полицейские заметили у разбитого окна музея пожилого мужчину. На требования полиции остановиться он дважды выстрелил в сторону стражей порядка, после чего бросился бежать. Вскоре 81-летний Анатолий был задержан. Во время осмотра здания музея и ближайших окрестностей полицейские обнаружили две бутылки с бензином, еще две с жидкостью темного цвета и бумагу. У задержанного был также изъят пистолет ТТ, на хранение которого не было специального разрешения. Было озбуждено уголовное дело по подозрению в попытке поджога Лудзенского этнографического музея.



9 января 2004 года в знак протеста против перевода школ нацменьшинств преимущественно на латышский язык обучения, единомышленники российских национал-большевиков подожгли входные двери министерства образования и науки Латвии. Двери загорелись рано утром, а в начале рабочего дня министерство получило по электронной почте заявление российской Национал-большевистской партии о том, что проведенная в пятницу утром акция была направлена против реформы обучения в школах нацменьшинств.

9 января 2003 года был выполнен последний чартерный рейс из Риги на Канарские острова, так как этот продукт оказался слишком дорогим для латвийских путешественников. Всего состоялось 12 из предусматривавшихся 26 чартерных рейсов. Самая дешевая поездка стоила 269 латов, самая дорогая — 1500 латов.

В тот же день при обсуждении в комитете порядка и безопасности Рижской думы выполнения правил об ограничении проституции в столице депутаты признали, что из-за негативного отношения со стороны общественности в Риге трудно найти место, где проститутки могли бы официально предлагать услуги сексуального характера. Комитет решил вернуться к этому вопросу через две недели, предварительно заслушав мнения Государственной и муниципальной полиции, самоуправления и административной комиссии Рижской думы о возможностях выполнения правил.

9 января 2002 года президент Вайра Вике-Фрейберга предложила создать комиссию по государственному языку. Главной задачей комиссии, по мнению президента, было бы формирование государственной языковой политики, информирование общества и правительства о статусе госязыка и ситуации с госязыком в Латвии.

В тот же день создаваемая партия "Новое время" обнародовала раздел своей программы "Социальное обеспечение", в котором обещала увеличить семейное государственное пособие и отменить все ограничения для работающих пенсионеров.

9 января 2001 года в 20 часов 42 минуты в Латвии можно было увидеть полное затмение Луны. Во время которого Луна окрасилась в кроваво-красный цвет.

В тот же день Кабинет министров рассмотрел разработанные Министерством экономики правила по переходу Латвии на летнее и зимнее время.

9 января 1998 года суд Центрального района Риги принял решение призвать к административной ответственности председателя правления Capital Banka Виктора Балодиса. Его наказали штрафом в 200 латов. Это был первый случай в новейшей истории Латвии, когда банк был наказан за отказ предоставить Генпрокуратуре информацию по уголовному делу.



9 января 1988 года вышел первый номер газеты Lauku Avīze- органа ЦК КПЛ. Ныне — Latvijas Avīze.



В тот же день в Риге, в Доме политического просвещения ЦК KПЛ, состоялся второй съезд колхозников Латвийской ССР. Его открыл председатель Совета колхозов и агрофирмы «Красный Октябрь» Прейльского района, Герой Социалистического труда Ромуалдс Кавинскис. На фото - делегаты съезда из Балвского района.

9 января 1945 года газета «Советское искусство» сообщила под заголовком «На сценах Риги»: «Комедией Островского „Женитьба Белугина“ в Риге oткрылся русский драматический театр... Дают свои спектакли Латышский театр драмы. Латышский художественный театр и Театр оперы и бале­та. Художественный театр готовит постановку пьес „Спартак“ А. Упитса н „Огонь и ночь“ — народного латышского поэта Я. Райниса. Последняя пьеса написана по мотивам народной легенды о борьбе национального героя Лачплесиса с „черным рыцарем“. Она показывает угнетателей-немцев, много веков порабощавших латышский народ».



9 января 1941 года указом Президиума Верховного Совета Латвийской ССР Рига была поделена на 6 районов: Ленинский, Кировский, Московский, Пролетарский, Красноармейский и Сталинский.



9 января 1940 года в латышских газетах были опубликованы списки правильных латышских фамилий на все буквы алфавита- от Абавниекса до Жубурса. Чтобы те, чьи фамилии звучат не по-латышски, могли бы их поменять. Нелатышам брать латышские фамилии запрещалось.

В тот же день министр внутренних дел Корнелийс Вейтманис утвердил правила фотографирования и киносъемки вне закрытых помещений. Запрещалось снимать объекты Латвийской армии и размещенных в Латвии советских войск, пограничников в 15-километровой пограничной зоне, айзсаргов, полицейских и т. п. За нарушение грозил штраф в тысячу латов или три месяца ареста, или всё вместе.



9 января 1935 года в газете «Валдыбас Вестнесис» был опубликован, и вступил в силу, первый Закон о государственном языке, подписанный 5-го января президентом министров Карлисом Улманисом. Государственным языком объявлялся латышский, за сознательное нарушение закона устанавливался штраф до 1000 латов или арест до 3-месяцев или всё вместе.

9 января 1925 года рижская газета «Сегодня» под заголовком «Советская икра- опасна для здоровья» сообщала: «Департамент здравоохранения запретил в Латвии продажу икры, привезенной из Сов. России, так как в ней обнаружены вредные для здоровья вещества, кроме того, икра от долгого хранения стала портиться. Таможенному управлению отдано распоряжение не выпускать эту икру из таможни».

9 января 1918 года 1-й Усть-Двинский латышский полк и батальон 4-го Видземского полка отправились на Рогачевский фронт воевать против польских контрреволюционеров. Отряду было присвоено наименование Головной революционный отряд латышских стрелков.



9 января 1913 года (по новому стилю) в Риге впервые прозвучала опера на латышском языке, с участием только латышских певцов - "Евгений Онегин" Чайковского. Постановщик и дирижёр - Павулс Юрьянс, в роли Онегина — Екабс Карпс, Татьяна — Олга Свайнис-Зиедынь, Ленский — Паулс Заксс. На фото - сцена дуэли.

9 января 1558 года началась Ливонская война.

Фото - president.lv, газеты "Час", "Падомью Латвия", "Падомью Яунатне", "Яунакас Зиняс", журнал "Илюстретс журналс".