Исследователь: не верю, что в латвийской политике что-то срастется (+ОПРОС) (10)

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Эксклюзив | 8 января 2017 года, 14:45

В ближайшем будущем латвийское общество обречено на стабильное угасание. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил исследователь Латвийского университета Андрей Бердников, комментируя последний социологический опрос, согласно которому значительная часть населения (43%) считает, что 2017 год для Латвии будет не лучше и не хуже предыдущего.

Бердников полагает, что этому будет способствовать экономическая политика государства, нацеленная только на взимание налогов и ужесточение условий предпринимательской среды.

"Вспомним последние месяцы - хаос с микропредприятиями. Служба госдоходов открыла фронты еще по другим направлениям, на общественников сейчас идет особая атака. Естественно, это приведет к тому, что люди начнут думать, что с этим всем делать и будет продолжаться печальная тенденция с иммиграцией. Может начаться и другая волна - люди станут регистрироваться в других странах, в первую очередь в Эстонии. Что касается политики, то я не верю, что здесь что-то срастется или появится что-то новое. Единственное, что на нас может как-то повлиять, так это события европейского или вообще глобального масштаба - выборы в Нидерландах, Германии и Франции. И, конечно же то, как будут складываться отношения Америки с Россией", - считает Бердников.

По мнению ученого, изменения в мировой политике могут активизировать латвийское общество и нацелить его на отстаивание собственных интересов.

Однако, считает Бердников, это не изменит кардинально общую ситуацию в стране.

Комментарии 10
АЛ2 10 часов назад
Тоже хочется посмотреть агонию и конец этого режима, но боязно, что загибаться он будет долго и очень болезненно для всех нас, здесь живущих. Особенно пугает масса зомбированных нацпропагандой латышей, которые действительно могут сдуру стрельбу устроить. Этого очень не хочется. А то, что у этого государства перспектив нет, это верно.
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Ничего нового. 10 часов назад
Кроме несколько блатного красноречия. Типа несрастуха здесь была, есть, и будет.
Нет, миленький, нацшавки уже сейчас прижухли и поджали хвосты...так что не лишай удовольствия поглазеть на их агонию.
Мы так долго этого ждали!
Мне, пожалуйста, билетик в первый ряд, - как добросовестной налогоплательщице.
2
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Крик 10 часов назад
Ну как может быть лучше в этом году, если в предидущем Скандинавы выводили капиталы, а инвесторы просто никогда не будут вкладывать??? Задавили микропредприятия и пытаются пенсионеров снова подсадить на новые налоги с их пенсий??? Китайцы отмахнулись в сотрудничестве с местным режимом, судя по всему до появления серьёзных концептуальных изменений, дети уже стучат на своих предподователей.
Остаётся признать в этом году выдыхаемый углегаз настолько вредным для окружающей среды, что требует повышения налогообложения до бесконечности, чипировать людей и отказаться полностью от наличности.
И этот режим попадёт в популярные бестселеры, где все оставшиеся будут сниматься в одной серии противостояния с проклятием.
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