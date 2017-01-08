Эксклюзив |

В ближайшем будущем латвийское общество обречено на стабильное угасание. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил исследователь Латвийского университета Андрей Бердников, комментируя последний социологический опрос, согласно которому значительная часть населения (43%) считает, что 2017 год для Латвии будет не лучше и не хуже предыдущего.

Бердников полагает, что этому будет способствовать экономическая политика государства, нацеленная только на взимание налогов и ужесточение условий предпринимательской среды.

"Вспомним последние месяцы - хаос с микропредприятиями. Служба госдоходов открыла фронты еще по другим направлениям, на общественников сейчас идет особая атака. Естественно, это приведет к тому, что люди начнут думать, что с этим всем делать и будет продолжаться печальная тенденция с иммиграцией. Может начаться и другая волна - люди станут регистрироваться в других странах, в первую очередь в Эстонии. Что касается политики, то я не верю, что здесь что-то срастется или появится что-то новое. Единственное, что на нас может как-то повлиять, так это события европейского или вообще глобального масштаба - выборы в Нидерландах, Германии и Франции. И, конечно же то, как будут складываться отношения Америки с Россией", - считает Бердников.

По мнению ученого, изменения в мировой политике могут активизировать латвийское общество и нацелить его на отстаивание собственных интересов.

Однако, считает Бердников, это не изменит кардинально общую ситуацию в стране.