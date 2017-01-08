Исследователь: не верю, что в латвийской политике что-то срастется (+ОПРОС) (10)
В ближайшем будущем латвийское общество обречено на стабильное угасание. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил исследователь Латвийского университета Андрей Бердников, комментируя последний социологический опрос, согласно которому значительная часть населения (43%) считает, что 2017 год для Латвии будет не лучше и не хуже предыдущего.
Бердников полагает, что этому будет способствовать экономическая политика государства, нацеленная только на взимание налогов и ужесточение условий предпринимательской среды.
"Вспомним последние месяцы - хаос с микропредприятиями. Служба госдоходов открыла фронты еще по другим направлениям, на общественников сейчас идет особая атака. Естественно, это приведет к тому, что люди начнут думать, что с этим всем делать и будет продолжаться печальная тенденция с иммиграцией. Может начаться и другая волна - люди станут регистрироваться в других странах, в первую очередь в Эстонии. Что касается политики, то я не верю, что здесь что-то срастется или появится что-то новое. Единственное, что на нас может как-то повлиять, так это события европейского или вообще глобального масштаба - выборы в Нидерландах, Германии и Франции. И, конечно же то, как будут складываться отношения Америки с Россией", - считает Бердников.
По мнению ученого, изменения в мировой политике могут активизировать латвийское общество и нацелить его на отстаивание собственных интересов.
Однако, считает Бердников, это не изменит кардинально общую ситуацию в стране.
Нет, миленький, нацшавки уже сейчас прижухли и поджали хвосты...так что не лишай удовольствия поглазеть на их агонию.
Мы так долго этого ждали!
Мне, пожалуйста, билетик в первый ряд, - как добросовестной налогоплательщице.
Остаётся признать в этом году выдыхаемый углегаз настолько вредным для окружающей среды, что требует повышения налогообложения до бесконечности, чипировать людей и отказаться полностью от наличности.
И этот режим попадёт в популярные бестселеры, где все оставшиеся будут сниматься в одной серии противостояния с проклятием.