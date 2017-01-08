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Наступивший 2017 год станет периодом больших неопределенностей, так как на ситуацию в Латвии серьезно повлияют и события в Евросоюзе, и выборы нового президента США. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила доктор экономики, профессор университета им. Страдиня Инна Довлатбекова.

Между тем, среди внутренних неопределенностей и факторов риска профессор называет несколько серьезных проблем.

"Я считаю, что один из огромнейших рисков - это проблемы демографии. Если в ближайшее время мы не начнем ее решать, то нас ждут серьезные последствия в будущем. Сейчас достаточно критический момент, когда мы должны заняться этими процессами. Второй фактор - это бизнес среда, поскольку мы видим метания нашего правительства. Они не знают, что им делать, денег не хватает, нужно собирать, а каким образом собирать? То, каким образом правительство решит этот вопрос скажется на бизнесе. Третий пункт - это серьезные социальные проблемы, которые накапливаются из года в год. Это в конце концов может вылиться в такой негатив, который повлияет на наше экономическое развитие", - считает Довлатбекова.

Напомним, что согласно проведенному опросу, значительная часть населения (43 процента) считает, что 2017 год для Латвии будет не лучше и не хуже предыдущего. Самым низким был уровень настроения жителей в опросе 2008 года, когда 52% опрошенных прогнозировали, что наступающий год будет хуже уходящего.