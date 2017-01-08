Профессор назвала главные факторы риска для латвийцев в 2017 году (24)

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Эксклюзив | 8 января 2017 года, 11:16

Наступивший 2017 год станет периодом больших неопределенностей, так как на ситуацию в Латвии серьезно повлияют и события в Евросоюзе, и выборы нового президента США. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила доктор экономики, профессор университета им. Страдиня Инна Довлатбекова.

Между тем, среди внутренних неопределенностей и факторов риска профессор называет несколько серьезных проблем.

"Я считаю, что один из огромнейших рисков - это проблемы демографии. Если в ближайшее время мы не начнем ее решать, то нас ждут серьезные последствия в будущем. Сейчас достаточно критический момент, когда мы должны заняться этими процессами. Второй фактор - это бизнес среда, поскольку мы видим метания нашего правительства. Они не знают, что им делать, денег не хватает, нужно собирать, а каким образом собирать? То, каким образом правительство решит этот вопрос скажется на бизнесе. Третий пункт - это серьезные социальные проблемы, которые накапливаются из года в год. Это в конце концов может вылиться в такой негатив, который повлияет на наше экономическое развитие", - считает Довлатбекова.

Напомним, что согласно проведенному опросу, значительная часть населения (43 процента) считает, что 2017 год для Латвии будет не лучше и не хуже предыдущего. Самым низким был уровень настроения жителей в опросе 2008 года, когда 52% опрошенных прогнозировали, что наступающий год будет хуже уходящего.

Комментарии 24
33314 часа назад
да никто ничего тут решать не будет.Вы ещё не поняли за 26 лет???? Чё ж вы тупые то такие ........Всё какими то иллюзиями живёте.Батрак - он всегда батрак.
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Крик13 часа назад
Не представляю как заставить людей чаще тр@хаться с конечным итогом - дети. Зато я точно знаю как говорят молодые, что теперь латвия это тюрьма для свободных людей, где рождение ребёнка связано с дальнейшими трудностями для него на протяжении всей его жизни, где родители будут растить его и жить с постоянно внутренней тревогой за всё что называется жизнь человека в неадекватных условиях с отсталой медициной и непризнанным, низким качеством образования, а главное абсолютно бездарно растранжирить свой "золотой" возраст в поиске своего благотворного угла.
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леший13 часа назад
Барашка-барабашка!!!---профессор?---ну-ну---"у меня друг есть, тоже академик, так вот ОН, так десятку нарисует..."====чтобы понять, что у нас в стране происходит, не обязательно быть профессором, скажу больше, из-за таких вот профессоров, МЫ и живём так хреново---а что будет?---так это и слону понятно----Латвия вошла в пике и уже из него не выйдет====так что===спасайся кто может
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