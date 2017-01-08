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Вступление Латвии в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) дает для нашей страны много возможностей, но мы сами решаем – использовать их или нет. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший председатель Латвийской ассоциации коммерческих банков, член правления компании Latvenergo Мартиньш Бичевскис.

"Только государство решает -- что-то брать с таких организаций или давать им. То, что государство может взять от участия в организации - это опыт других государств. Вступая в Организацию экономического сотрудничества и развития, нам станет доступна информация о других странах-участницах. Латвия сможет использовать экспертизы государств-партнеров. Но, как говорится, это только возможности. Вопрос в том, насколько мы будем использовать эту информацию", - считает Бичевскис.

Напомним, Латвия стала членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 1 июля 2016 года. Для Латвии плату за членство - 2,78 млн евро в год. Латвия платит одинаковые взносы с Эстонией, Словений, Израилем и Чили.