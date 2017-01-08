Экономист рассказал о главных плюсах вступления Латвии в ОЭСР (18)

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Эксклюзив | 8 января 2017 года, 12:26

Вступление Латвии в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) дает для нашей страны много возможностей, но мы сами решаем – использовать их или нет. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший председатель Латвийской ассоциации коммерческих банков, член правления компании Latvenergo Мартиньш Бичевскис.

"Только государство решает -- что-то брать с таких организаций или давать им. То, что государство может взять от участия в организации - это опыт других государств. Вступая в Организацию экономического сотрудничества и развития, нам станет доступна информация о других странах-участницах. Латвия сможет использовать экспертизы государств-партнеров. Но, как говорится, это только возможности. Вопрос в том, насколько мы будем использовать эту информацию", - считает Бичевскис.

Напомним, Латвия стала членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 1 июля 2016 года. Для Латвии плату за членство - 2,78 млн евро в год. Латвия платит одинаковые взносы с Эстонией, Словений, Израилем и Чили.

Комментарии 18
леший13 часа назад
иными словами----НАШЕ дело телячье, обосрался и стой спокойно в стойле----главное чего добилась Латвия, так это ежегодные взносы в эту "шарашкину кантору", взамен они гарантируют предоставление инфы о том, как развиваются другие члены ОЭСР====ну, что сказать====главное что вступили, а теперь будем думать куда====полна срана идиотами
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Ахмед13 часа назад
Все понятно и доходчиво. Молодец, Мартиньш.Похоже и на кладбище ты видишь только одни плюсы
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вова 12 часов назад
Этот фуфлыжник посидел в руководителях ассоциации коммерческих банков ,но денег в частном секторе заработать не может. Теперь он председатель правления ВАЛСТ НЕКУСТАМИ ИПАШУМИ И ездит нам по ушам.
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