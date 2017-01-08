Эксклюзив |

Равнодушие соседей и окружающих к ситуации в добельской семье, где погибли родители и от голода умер младенец в закрытой квартире, может быть наказано законом. Об этом радио Baltkom сообщил юрист Юрий Соколовский, который пояснил, что к тем, кто не захотел и не стал помогать маленьким плачущим детям, может быть применена статья Уголовного кодекса.

"В Уголовном законе есть 141 статья - оставление без помощи. Она, как раз, может относиться к этому случаю. Этот закон предусматривает наказание в виде принудительных работ или штраф. В данном случае, эта статья может быть применена к тем людям, которые не могли не слышать то, что дети отчаянно кричат. Единственное, следствию надо будет доказать, что они понимали, что дети находятся в таком состоянии, когда их жизни что-то угрожало", - пояснил Соколовский.

Как уже сообщалось, пострадавшие в трагедии в Добеле дети в возрасте 3, 4 и 5 лет, оставшиеся сиротами и потерявшие маленькую девятимесячную сестру, находятся сейчас в местной больнице.

По мнению юриста, вина за произошедшее лежит также на социальных службах и сиротском суде, которые должны были знать о проблемах в неблагополучной семье.