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Спецслужбы Латвии, задержав сфотографировавшего натовские танки шпиона, который якобы действовал в пользу России, хотят показать бурную деятельность. Так считает бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

"На платформе LDz стоял танк и работник компании его сфотографировал. Да уж, это серьезное преступление. Видимо Путин заслал сюда этого гаврика-шпиона", - с иронией отметил Юрканс в интервью программе "7 дней и ночей" радио Batkom.

Экс-политик считает, что ни один закон Латвии не запрещает фотографировать вагоны, в которых может перевозиться любой груз.

"Я понимаю, если бы этот человек сорвал брезент или подлез под него, что-то высматривал, но ведь танк стоял на платформе и ты его фотографируешь. Ну и что? Ни в одном законе Латвии не сказано, что человек не имеет права фотографировать вагоны, которые перевозят все-равно что. Это что, законом запрещено? Не запрещено, но службы хотят показать, что в Латвии есть шпионы и их будут выявлять", - считает Юрканс.

Напомним, как ранее сообщил активист Владимир Линдерман, арестованный по подозрению в шпионаже житель Латвии - долголетний работник LDz Александр Красноперов. По его словам, Красноперов, около 20 лет проработавший в ЛДз мастером, сфотографировал перемещавшуюся по железной дороге технику НАТО, поместил фотографии в соцсетях или переслал кому-то в Россию. После задержания Красноперов был помещен в Елгавскую тюрьму и уволен с работы.

Линдерман со ссылкой на министра внутренних дел Рихарда Козловскиса сказал, что задержать Красноперова, по всей вероятности, позволили вступившие в силу в мае 2016 года поправки к Уголовному закону, увеличившие количество видов разглашения информации, считающихся шпионажем.

В конце ноября Полиция безопасности (ПБ) сообщила о задержании некоего лица по подозрению в шпионаже. В рамках этого уголовного процесса было проведено пять обысков. В качестве меры пресечения в отношении задержанного избран арест. В Управлении мест заключения не сообщили, находится ли названный Линдерманом человек в Елгавской тюрьме, сославшись на тайну следствия.

ПБ призывает критически оценивать высказывания Линдермана и источники, откуда он мог получить данную информацию.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис не считает, что задержанный работник Latvijas Dzelzceļš (LDz) просто невинно фотографировал технику НАТО.

Он признал, что задержанный - ранее публично названный человек, но отверг утверждения о том, что он просто невинно фотографировал технику НАТО. Министр подчеркнул, что суд дал оценку действиям задержанного, постановив оставить его под стражей.

Козловскис сообщил, что шпионаж осуществлялся в пользу третьих стран, т.е. одного из государств, которое не является членом ЕС. Другую информацию о деле глава МВД не предоставил, так как расследование еще ведется.