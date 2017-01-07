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Метро в классическом понимании этого слова в Риге не появится ближайшие несколько сотен лет. Во-первых это стоит огромных денег, а во-вторых масштабы Риги слишком малы, и по времени, проведенном в дороге, рижане выиграют лишь несколько минут, сказал в эфире программы "Семь дней и ночей" на радио Baltkom Глава комиссии Рижской думы по пассажирским коммерческим перевозкам Вадим Фальков.

"Когда люди говорят слово метро, я очень хотел бы понять, что они вкладывают в это слово. Если в это слово вкладывается "Станция белорусская"-Кольцевая-Комсомольская-Кольцевая" и движение, как по Таганской и Краснопресненской линии, ежедневно, каждые 90 секунд, семь вагонов поезда, извините, такого в Риге скорее всего не будет в ближайшие несколько сотен лет. Если говорить о каких-то переносах существующих каких-то линий, на каких-то участках под землю, то теоретически, в каком-либо отдаленном будущем - это может быть возможно", - сказал Фальков.

Также эксперт по пассажирским перевозкам рассказал, по каким улицам в теории можно было бы проложить ветку метро.

"Если бы был проложен трамвайный туннель под нынешней улицей Кришьяна Барона, и проложен трамвайный туннель под нынешней улицей Миера, то пассажиры трамваев с Юглы и Межапарка, могли бы доехать в центр где-то на 7-8 минут быстрее, чем сейчас. Думать, что , проложив куда-то чего-то под землю, мы сразу получим поезд на магнитной подушке, который как теле-порт перенесет пассажиров, такого не будет. То есть любая затрата, уменьшает время на какую-то часть. Например, 5-7 минут на Крышьяна Барона, да, теоретически это возможно. Это на данный момент слишком дорого. Длина Кришьяна Барона 3,6 км, судя по публично доступным данным, когда километр может стоить порядка 200 миллионов евро, то, посчитав, получается около 700 миллионов евро", - указал Фальков.

Как сообщалось, исследователь Рижского технического университета (РТУ) Виестурс Вецкалнс считает, что пришло время подумать о строительстве метро в Риге.

По его словам, чтобы попасть из одного конца Риги в другой, иногда приходится проводить в общественном транспорте почти полтора часа. Это значит, что многие рижане, добираясь из дома до работы и обратно, проводят в дороге до трех часов в день.

Строительство метро - единственное достойное решение этой проблемы, считает Вецкалнс, который многие годы изучал преимущества пользования этим видом транспорта, пока жил в португальском Лиссабоне.

Он считает, что для Риги подошло бы метро простого типа, напоминающее трамвай. Как доказывает опыт Копенгагена, оплата за проезд километра для одного пассажира обойдется немного дешевле, чем на автобусе или трамвае, а расходы на вагоны останутся такими же, утверждает Вецкалнс.

В свою очередь, аргумент, что грунт под Ригой не подходит для строительста метро – неправда, считает исследователь. По его мнению, уровень до которого дошло современное строительство, способен со всем справиться.