Машина в кювете: парень показал последствия "черного льда" на дорогах (10)
В 30 км от столицы, на дороге Рига-Лиепая вылетела в кювет машина, которая буквально соскользнула с дорожного покрытия из-за так называемого "черного льда", об этом в социальной сети Facebook сообщает молодой человек, проезжавший мимо. Он вышел посмотреть все ли в порядке с пассажирами пострадавшего в ДТП авто, а заодно и продемонстрировал, что из себя сейчас представляют латвийские дороги, прокатившись в кроссовках на поверхности, как на льду.
Своим постом в социальной сети Facebook предупреждает остальных участников дорожного движения об опасности и пишет, что передвигаться следует со скоростью не более 70-80 км/ч.
Также молодой человек выражает свое возмущение, так как за техосмотр приходится платить немалые деньги, а куда уходят эти средства непонятно, так как дороги к зимнему периоду не приспособлены.
Этот пост вызвал ажиотаж среди подписчиков, за 20 часов видео просмотрели более 250 000 раз, перепосты сделали около 10 000 человек. В комментариях к посту некоторые высказывают свое возмущение ситуацией на дорогах, а некоторые шутят, мол только чудак "в кедах с летней резиной может на кататься на льду".
Тем временем предприятие Latvijas Valsts ceļi, которое регулярно предупреждает о ситуации на дорогах, не устает повторять, что в зимний период обстановка на дорогах может меняться очень быстро, все это зависит от различных обстоятельств - температуры, влажности, и даже из смены направления ветра.
Оперативные службы Latvijas Valsts ceļi регулярно проводят чистку дорог и предупреждают о рисках езды зимой.
January 7, 2017
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да вы что???? И в каких местах???? Вас бы засудить пару раз как в Германии,вы бы тогда начали выполнять свои функции.А не предупреждать меня что делать и как ехать.Немец валит по бану и не думает что там что то не посыпано или скользко.А мы же вроде в одном,союзном,государстве живём.Не ?????Где бабки,бездарное ворьё ?????