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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич оставит свой пост после того, как избранный президент США Дональд Трамп наладит отношения между США и Россией, тогда придется налаживать отношения с Россией и Лаитвии, а так как глава МИД Эдгар Ринкеви последовательно выступал за ужесточение антироссийских санкций, то ему ничего не останется, как подать в отставку. В этом уверен бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс, о чем бывший политик рассказал в интервью радиостанции Baltkom.

"Ринкевич, как бы там ни было, не глупый человек. Я думаю, он сам уйдет. Он поймет, что нельзя будет так (приспосабливаться к другой власти), тогда как все время "ходил в одну церковь, а сейчас нужно сменить веру"" (Ринкевич выступал за ужесточение санкций против России), - сказал Юрканс.

По мнению бывшего главы МИД, Ринкевич вынужден будет уйти, так как ему никто в России не поверит, если он скажет "я всегда любил Россию", тогда как выступал против внешней политики РФ.

"Ясно, что так таким образом он не сможет работать, поэтому, думаю, он уйдет, но это будет не так уж и скоро. Как свидетельствует публично доступная информация, в марте Трамп должен будет решить вопрос о санкциях. Конечно, решает не только Трамп, но и конгресс и сенат. И если они продлят санкции, то пока не ясно, какие это будут санкции, против кого. Ведь в этом вопросе очень много нюансов. Но, будут договариваться, как говорил Горбачев:"Главное, чтобы процесс пошел". - указал Юрканс.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, в ходе которого, согласно версии России, подавляющее большинство участников голосования высказались за присоединение региона к РФ. Киев до сих пор считает полуостров территорией Украины.

В июне 2014-го вступил в силу первый пакет санкций против Крыма.

После этого США, Европа, а также официальная Латвия, в том числе и глава МИД выступает за продление и ужесточение антироссийских санкций.

В марте 2016 года Эдгар Ринкевич заявил в своем Twitter, что мир должен объединить усилия, чтобы положить конец "российской оккупации".

"Спустя два года после незаконной аннексии Крыма, мир должен объединить усилия, чтобы положить конец российской оккупации", - написал министр.

Отметим, что вчера МИД Латвии распространил заявление, в котором призвал жителей Латвии воздержаться от поездок на полуостров Крым в связи с тем, что в нынешних условиях невозможно обеспечить консульскую помощь в этом регионе.

"Прошли два года после нелегитимного референдума о присоединении Крыма к России. Латвия вместе с Евросоюзом продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, последовательно проводя политику непризнания противоправной аннексии Крыма", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Эдгар Ринкевич занимает пост министра иностранных дел Латвии с 2011 года.