Радио Baltkom и телеканал ЕTV+: Надо мыслить глобально (2)

фото

Эксклюзив | 8 января 2017 года, 23:00

Совместный проект радиостанции Baltkom (Латвия) и телеканала ETV+ (Эстония) по теме морей и океанов, который выйдет в эфир в понедельник, в 13.00, является частью общей концепции совместных эфиров, призванных объединить усилия СМИ в странах Балтии, Европы и России, рассказал заместитель главного редактора радиостанции Baltkom Вадим Радионов.

«Океаны не имеют границ; мне кажется, что у информационного пространства тоже нет границ. Часто мы сами загоняем себя в рамки, занимаемся самоизоляцией. В современном технологическом мире это, как мне кажется, ущербная политика. Аудитория конкертного СМИ больше не определяется только страной вещания, теперь для нас, без преувеличения, открыт весь мир», - говорит Вадим Радионов.

«До сих пор журналисты, да и аудитория Эстонии и Латвии в целом, не очень интересовались тем, что происходит в соседней стране, еще меньше общались напрямую и почти никогда не создавали что-либо совместно. Наши страны имееют общую границу и весьма похожи, но интереса друг к другу почти не наблюдалось. Попытки радио Baltkom объединить усилия, создать взаимный интерес и мотивацию работать вместе, по сути, - первый шаг на пути к тому, чтобы развивать качественную русскоязычную журналистику в странах Балтии без привязки к так называемому "русскому миру", - проккоментировала эту инициативу главный редактор эстонского телеканала ETV+ Дарья Саар.

В понедельник, 9 января, с 13:10 до 14:55 в эфире латвийского радио Baltkom при поддержке телеканала ETV+ пройдет большой круглый стол на тему "Моря и океаны". Также проект поддержали порталы “Новая газета Балтии”, “СпектрПресс”, ru.delfi.lt, “Окно в Москву” и русское вещание LTV7.

Комментарии 2
леший1 час назад
мыслим абстрактно, пишем гипотетически, говорим всякую чушь ----грустная ветка "нерусского мира"---радио БАЛТКОМ---МЫ ещё с вами!
Ответить
ВОТ ЭТО ДА!1 час назад
"Качественную русскоязычную журналистику в странах Балтии БЕЗ ПРИВЯЗКИ К РУССКОЯЗЫЧНОМУ МИРУ"??!! ЭТО,КАК ПОНИМАТЬ?!Да здравствует пропаганда украинского типа,что ли?!Как,мать вашу это понимать?!Русские без русских!Вы мрази за кого нас принимаете?!За уродов,говорящих на русском языке,которые грабили Россию при ельциноиде,а теперь бегут в Прибалтику,находя поддержку и защиту у либерально-фашисткого режима?!Если вы собираетесь промывать мозги именно таким подонкам-то их пожалуй действительно стоит отделить от русского мира да и от местных русских непременно,дабы не пачкали нас своей грязью!
Ответить