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Совместный проект радиостанции Baltkom (Латвия) и телеканала ETV+ (Эстония) по теме морей и океанов, который выйдет в эфир в понедельник, в 13.00, является частью общей концепции совместных эфиров, призванных объединить усилия СМИ в странах Балтии, Европы и России, рассказал заместитель главного редактора радиостанции Baltkom Вадим Радионов.

«Океаны не имеют границ; мне кажется, что у информационного пространства тоже нет границ. Часто мы сами загоняем себя в рамки, занимаемся самоизоляцией. В современном технологическом мире это, как мне кажется, ущербная политика. Аудитория конкертного СМИ больше не определяется только страной вещания, теперь для нас, без преувеличения, открыт весь мир», - говорит Вадим Радионов.

«До сих пор журналисты, да и аудитория Эстонии и Латвии в целом, не очень интересовались тем, что происходит в соседней стране, еще меньше общались напрямую и почти никогда не создавали что-либо совместно. Наши страны имееют общую границу и весьма похожи, но интереса друг к другу почти не наблюдалось. Попытки радио Baltkom объединить усилия, создать взаимный интерес и мотивацию работать вместе, по сути, - первый шаг на пути к тому, чтобы развивать качественную русскоязычную журналистику в странах Балтии без привязки к так называемому "русскому миру", - проккоментировала эту инициативу главный редактор эстонского телеканала ETV+ Дарья Саар.

В понедельник, 9 января, с 13:10 до 14:55 в эфире латвийского радио Baltkom при поддержке телеканала ETV+ пройдет большой круглый стол на тему "Моря и океаны". Также проект поддержали порталы “Новая газета Балтии”, “СпектрПресс”, ru.delfi.lt, “Окно в Москву” и русское вещание LTV7.