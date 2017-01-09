Политолог: все потенциальные бунтари уехали из Латвии (+ОПРОС) (28)

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Эксклюзив | 9 января 2017 года, 09:56

Повторение массовых беспорядков в Старой Риге, которые произошли 13 января 2009 года, маловероятно. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал профессор Латвийского университета, политолог Юрис Розенвалдс. По его словам, самые недовольные жители Латвии просто покинули страну.

"Маловероятно, что что-то подобное повторится. Хотя и сейчас протестный потенциал жителей высок, но часть особенно недовольных проголосовала ногами – они просто покинули страну. В Латвии это оказалось тем самым свистком, через который вышел пар. Протестные настроения могут выразиться другим способом, например, латвийцы могут проголосовать за популистские партии", - сказал он.

Напомним, мирная акция протеста 13 января 2009 года, в которой приняли участие тысячи людей, переросла в погромы здания Сейма и близлежащих улиц.

Здание Сейма забрасывалось булыжниками, в нем были разбиты окна. Протестующие вели себя настолько агрессивно, что среди пострадавших оказались даже полицейские.

Впоследствии политологи и социологи прогнозировали повторение январских событий.

Комментарии 28
ххх 11 часов назад
Нет, никаких активных протестов не будет. Люди в Латвии разделены по национальному и социальному признакам, а потому не способны объединиться для протеста. Правящие это сделали специально. Разделяй и властвуй -- этот принцип торжествует в Латвии как нигде...
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Tamara Sulce 11 часов назад
Уехали не бунтари.
Уехали мозги и разум!
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123 11 часов назад
А мне кажется что рано или поздно бунты у нас начнутся хоть и как многие считают что у нас народ не тот)))Ибо народ уже на гране,цены в магазинах растут,успевай разворачиваться,при власти сидят большинство нац озабоченных,которые уже достали всю страну,ибо они кроме как придумывают новые налоги и тявканья на русских,не черта не делают,народ тоже до бесконечности всю эту порнографию терпеть не будет думаю,и рано или поздно беспорядки в стране начнутся,это только вопрос времени,может лет через 10 может через 20,но все к этому идет
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