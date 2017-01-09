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Читатели портала Mixnews с помощью голосования подвели итоги 2016 года, выбрав главные события и людей минувших 12 месяцев в Латвии и в мире. Знакомим вас с результатами голосования в номинации "Катастрофа года".

По итогам голосования самой крупной "Катастрофой года 2016 года" признан теракт в Ницце.

Вечером 14 июля белый грузовик, двигавшийся со скоростью около 70 км/ч, протаранил толпу праздновавших День взятия Бастилии на Английской набережной в Ницце. В результате теракта погибли по меньшей мере 84 человека, более чем 120 были ранены.

Как позже установили следователи, за рулем грузовика находился выходец из Туниса Мохаммед Булель.

Власти страны назвали случившееся терактом, президент Франсуа Олланд распорядился объявить чрезвычайное положение на три месяца.

Также читателей Mixnews потрясли другие трагические события минувшего 2016 года.

Крушение ТУ-154 в Сочи признано второй самой шокирующей катастрофой 2016 года.

25 декабря 2016 года 64 артиста Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять журналистов федеральных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, восемь пассажиров-военнослужащих, двое федеральных госслужащих Минобороны погибли в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.

Самолет, принадлежавший Министерству обороны, направлялся с аэродрома Чкаловский в Сирию. Музыканты должны были дать концерт для российских военных, участвующих в операции на сирийской территории, а Глинка следовала туда для решения вопросов, связанных с гуманитарной помощью.

Убийство посла России в Турции Андрея Карлова

Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова произошло в Центре современного искусства в Анкаре вечером в понедельник, 19 декабря. Он выступал с речью на открытии выставки, когда 22-летний полицейский выстрелил в него из пистолета. Россия и Турция уже заявили о том, что трагедия их только сплотила. Однако вопросы остаются: почему Анкара не обеспечила безопасность дипломата и почему кадровые чистки среди турецких силовиков оказались неэффективными.

Гибель 14 школьников на Сямозере

18 июня 2016 года группа из 51 человека (47 детей в сопровождении четырех педагогов) попала в шторм во время сплава на Сямозере. Жертвами крушения стали 14 человек. Погибшие школьники были детьми из детских домов и неблагополучных семей. Они приехали отдыхать на Сямозеро по линии органов соцзащиты Москвы.

Массовое убийство в гей-клубе в Орландо

Ночью 12 июня в гей-клубе в американском городе Орландо произошел теракт. Вооруженный мужчина, которым оказался 29-летний Омар Матин, ворвался в заведение и открыл огонь по посетителям. В результате стрельбы погибли 50 человек и ещё 53 получили ранения. Нападавший был застрелен полицией. Ответственность за массовое убийство взяла на себя организация ИГИЛ.