Эксклюзив |

Несмотря на то, что страны Балтии по классификации ООН относятся к Северной Европе еще с 2002 года, большинство латвийцев узнало об этом только в начале этого года.

То, что Латвия признана ООН страной Северной Европы, пользователи Twitter считают значительным нюансов. При этом, многие скептически отмечают, что никаких особых преимуществ в этом нет.

IT специалист Мартиньш Бауманис отметил, что погодные условия полностью оправдывают принадлежность Латвии к Северной Европе.

"Вместе с приходом минуса мы начали считаться северной страной", - написал он.

Эта новость порадовала медийного эксперта Криша Купрука.

"Признаюсь, что приятно проснуться с ощущением, что живешь в Северной Европе", - написал он.

Сообщение о статусе Латвии порадовало и пользователя Андриса Пакулиса.

"Теперь Латвия считается северной страной. Ну теперь заживем", - пишет Пакулис.

Похожие надежды высказывает и пользователь Игорь.

"Ну теперь начнется жизнь как в Швеции!", - написал он.

Юрист Катрина Раммо задается вопросом, насколько это разделение имеет значение.

"Это имеет какое-то значение?", - спрашивает она?

На это Пабрикс отметил, что это очень важно.

"Это важно для чувства идентичности. Наша культура относится к Северной Европе. Финляндия еще ближе к Востоку, но не считается Восточной Европой", - отмечает.

@Kassius_C For identity perception its very important.Our cultures are Northern European,also,Finland is more to the East,but not called EE