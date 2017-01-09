Twitter о Латвии из Северной Европы: ну, теперь заживем! (7)

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Эксклюзив | 9 января 2017 года, 14:28

Несмотря на то, что страны Балтии по классификации ООН относятся к Северной Европе еще с 2002 года, большинство латвийцев узнало об этом только в начале этого года.

То, что Латвия признана ООН страной Северной Европы, пользователи Twitter считают значительным нюансов. При этом, многие скептически отмечают, что никаких особых преимуществ в этом нет.

IT специалист Мартиньш Бауманис отметил, что погодные условия полностью оправдывают принадлежность Латвии к Северной Европе.

"Вместе с приходом минуса мы начали считаться северной страной", - написал он.

Эта новость порадовала медийного эксперта Криша Купрука.

"Признаюсь, что приятно проснуться с ощущением, что живешь в Северной Европе", - написал он.

Сообщение о статусе Латвии порадовало и пользователя Андриса Пакулиса.

"Теперь Латвия считается северной страной. Ну теперь заживем", - пишет Пакулис.

Похожие надежды высказывает и пользователь Игорь.

"Ну теперь начнется жизнь как в Швеции!", - написал он.

Юрист Катрина Раммо задается вопросом, насколько это разделение имеет значение.

"Это имеет какое-то значение?", - спрашивает она?

На это Пабрикс отметил, что это очень важно.

"Это важно для чувства идентичности. Наша культура относится к Северной Европе. Финляндия еще ближе к Востоку, но не считается Восточной Европой", - отмечает.

Другие пользователи не поняли, почему поднята такая шумиха.

"Мы относимся к Северной Европе уже 15 лет, что изменилось?", - спрашивает педагог Неила Краве.

Эксперт по строительной акустики Артур Перконс всегда считал, что Латвия находится в Северной Европе.

Напомним, депутат Европарламента Артис Пабрикс ("Единство") на своей странице в социальной сети Twitter выложил документ за 2016 год, согласно которому страны Балтии официально считаются Северной Европой, а не Восточной.

Тем временем общественный деятель Владимир Линдерман на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что никакого изменения статуса не произошло, а страны Балтии относились к Северной Европе еще 14 лет назад.

Он также приложил документ за 2002 год.

Комментарии 7
кот 6 часов назад
Если тарантас назовешь каретой то всеравно он лучше не поедет.Так и с нашими государствами:как не называй останемся задворками.
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каджич 6 часов назад
Я.думаю.что это говорит о низком уровне образования.О чем шумиха.Латвия всегда относилась географически к Северной Европе.В отношении культуры.никагого отношения в процентном отношении к финской не имеет и не имела.в связи с исторической реальностью.культура чисто северо-восточная.Поэтому полная ориентация на западные страны и их чуждые ценности(к примеру Британия или США)-это ущерб для Латвии в культурном и политическом значении.Они просто ни черта не смыслят ни в ментальности.ни в культуре. ни истории Латвии.Ну.разве что для латвийскогго режима.в плане надувательства и олигархии.
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Alex 7 часов назад
Комментов неееееет !Папуасы возбудились !Как мало надо !
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