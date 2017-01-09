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Несмотря на то, что страны Балтии по классификации ООН относятся к Северной Европе еще с 2002 года, большинство латвийцев узнало об этом только в начале этого года.

То, что Латвия признана ООН страной Северной Европы, пользователи Twitter считают значительным нюансов. При этом, многие скептически отмечают, что никаких особых преимуществ в этом нет.

IT специалист Мартиньш Бауманис отметил, что погодные условия полностью оправдывают принадлежность Латвии к Северной Европе.

"Вместе с приходом минуса мы начали считаться северной страной", - написал он.

Līdz ar mīnusu atnākšanu esam pieskaitīti Ziemeļvalstīm ;) https://t.co/faNRD41GK9 — Martins Baumanis (@cipanss) 6 января 2017 г.

Эта новость порадовала медийного эксперта Криша Купрука.

"Признаюсь, что приятно проснуться с ощущением, что живешь в Северной Европе", - написал он.

jāatzīst, ka ir patīkami pamosties ar apziņu, ka dzīvo Ziemeļeiropā… https://t.co/qZKmAZPQ7V — Krišs Kupruks (@radiokaste) 9 января 2017 г.

Сообщение о статусе Латвии порадовало и пользователя Андриса Пакулиса.

"Теперь Латвия считается северной страной. Ну теперь заживем", - пишет Пакулис.

Tagad LV skaitīsies ziemeļvalsts. Nu tik varēsim uzdzīvot. https://t.co/HdGTrksn5i — Andris Pakulis (@andrisarkameru) 8 января 2017 г.

Похожие надежды высказывает и пользователь Игорь.

"Ну теперь начнется жизнь как в Швеции!", - написал он.

Юрист Катрина Раммо задается вопросом, насколько это разделение имеет значение.

"Это имеет какое-то значение?", - спрашивает она?

@Pabriks does ist make any difference? — Katrin Rammo (@Kassius_C) 8 января 2017 г.

На это Пабрикс отметил, что это очень важно.

"Это важно для чувства идентичности. Наша культура относится к Северной Европе. Финляндия еще ближе к Востоку, но не считается Восточной Европой", - отмечает.

@Kassius_C For identity perception its very important.Our cultures are Northern European,also,Finland is more to the East,but not called EE — Artis Pabriks (@Pabriks) 8 января 2017 г.

Другие пользователи не поняли, почему поднята такая шумиха.

"Мы относимся к Северной Европе уже 15 лет, что изменилось?", - спрашивает педагог Неила Краве.

Эксперт по строительной акустики Артур Перконс всегда считал, что Латвия находится в Северной Европе.

@BaibaBicena Kartēs vienmēr esam bijuši Ziemeļeiropa. — Arturs Pērkons (@pArt07) 7 января 2017 г.

Напомним, депутат Европарламента Артис Пабрикс ("Единство") на своей странице в социальной сети Twitter выложил документ за 2016 год, согласно которому страны Балтии официально считаются Северной Европой, а не Восточной.

UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML — Artis Pabriks (@Pabriks) 7 января 2017 г.

Тем временем общественный деятель Владимир Линдерман на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что никакого изменения статуса не произошло, а страны Балтии относились к Северной Европе еще 14 лет назад.

Он также приложил документ за 2002 год.