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По итогам голосования читателей портала Mixnews мировым "Скандалом 2016 года" стал допинговый скандал.

7-8 марта стало известно, что в допинг-пробе ряда российских спортсменов был обнаружен препарат мельдоний, запрещенный с 1 января 2016 года. Так, это вещество нашли в крови пятикратного чемпиона мира конькобежца Павла Кулижникова, победителя Олимпиады 2014 года в эстафете, шорт-трекиста Семена Елистратова, теннисистки Марии Шараповой, фигуристки, олимпийской чемпионки Сочи-2014 Екатерины Бобровой, волейболиста Александра Маркина.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) относит мельдоний к крайне серьезному разряду S4 — гормоны и модуляторы метаболизма. За его использование спортсмен может быть отстранен от выступлений на четыре года. Создатель препарата, латвийский ученый Ивар Калвиньш, в свою очередь, заявил, что мельдоний не приводит к увеличению энергоотдачи или улучшению физических способностей человека. Он предположил, что препарат был внесен в список запрещенных из-за давления со стороны конкурентов. По его мнению, в этом заинтересованы производители карнитина.

На второе место читатели поставили так называемую "Кельнскую ночь", когда сексуальным домогательствам от беженцев подверглись сотни немок.

В Кельне в новогоднюю ночь около тысячи молодых людей собрались на площади близ Кельнского собора и центрального вокзала. Затем они разделились на мелкие группы и совершали нападения на женщин. По словам очевидцев, мужчины африканской и арабской внешности бросали в толпу петарды, а затем начали отбирать у женщин сумки и телефоны, сопровождая свои действия сексуальными домогательствами.

Представитель МВД ФРГ Тобиас Плате сообщил, что уже установлены личности 32 участников беспорядков: 29 из них являются мигрантами с видом на жительство в Германии, 18 человек получили его как беженцы.

Аналогичные случаи в Новый год произошли в германских городах Гамбург и Штутгарт. Насилию и домогательствам со стороны мигрантов также подверглись женщины из швейцарского Цюриха и австрийского Зальцбурга.

Третьим событием в категории "Мировой скандал" читатели портала Mixnews назвали так называемое "влияние русских хакеров на выборы в США"

16 декабря телекомпания NBC News опубликовала выдержки из интервью Обамы радиостанции NPR. В беседе с журналистами действующий президент США обещал, что Вашингтон примет меры в ответ на попытки других государств вмешаться в проведение американских выборов. Он также упомянул деятельность российских хакеров, атака которых, по словам главы государства, создала больше проблем для кандидата от демократов Хиллари Клинтон, в итоге проигравшей республиканцу Дональду Трампу на президентских выборах.

По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.

Четвертое место в топе "Мировой скандал" занял слив информации из Панамских архивов.

"Панамские документы", панамагейт , "Панамский архив" или "Панамское досье" — неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которую СМИ в 2012 году называли лидером отрасли в стране. Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов под контролем американской некоммерческой организации Центр за честность в обществе (CPI) в рамках проекта Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучала документы. Публикация итогов расследования произошла 3 апреля 2016 года. Результаты исследований документов охватывают период с 1977 по 2015 годы. Основной тематикой опубликованных результатов стало предание огласки наличия скрытой собственности политиков и связанных с этим конфликтов интересов.

В так называемом "Панамском архиве" обнаружились имена многих известных латвийцев, среди которых мэр Вентспилса Айвар Лембергс, бизнесмен Айнарс Гулбис и его сын теннисист Эрнест Гулбис, новый инвестор airBaltic немецкий бизнесмен Ральф Дитер Монтаг-Гирмес, учредитель Lido Гунарс Кирсонс и другие. Об этом сообщил центр Re:Baltica, журналисты которого имели доступ к базе данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (MF).

Замыкает пятерку "Мировой скандал" между музыкантами российским певцом Филиппом Киркоровым и французом Дидье Моруани.

Все началось с того, что экспертиза признала музыку к песне «Жестокая любовь», которую исполняет Филипп Киркоров, плагиатом на хит Symphonic space dream, написанный Дидье Маруани. Французский музыкант требовал запретить Киркорову петь «Жестокую любовь» и возместить вместе с автором песни Олегом Попковым, ООО «Филипп Киркоров продакшн», Sony Music Entertainment, группой компаний Roneеs и ВГТРК 75,34 млн рублей.

29 ноября в отделении Сбербанка на Покровке был задержан французский музыкант Дидье Маруани и его адвокат Игорь Трунов. Они прибыли в банк для подписания мирового соглашения с Филиппом Киркоровым, которого Маруани обвинил в плагиате из-за песни "Жестокая любовь". Однако днём 29 ноября Киркоров написал заявление о том, что Маруани вымогает у него один миллион евро. Позже французский музыкант и его адвокат были отпущены.