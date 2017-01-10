10 января 2015 года в в Айзкраукле сотрудники дорожной полиции задержали за вождение в состоянии опьянения водителя, который предложил взятку в размере 5000 евро за то, чтобы на него не оформляли протокол. Как сообщили в Земгальском региональном управлении полиции, содержание алкоголя в крови мужчины 1969 г. рожд., который управлял автомобилем "Шкода Октавиа", составляло 2,3 промилле.

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газета «Диена» с возмущением писала, что в коридоре имени Балтийского пути в здании Европарламента в Брюсселе был вывешен плакат с тоталитарной коммунистической символикой. Это был плакат фотовыставки «Жизнь после СССР». Об этом с ужасом сообщила евродепутат Инесе Вайдере, которая написала письмо президенту ЕП Мартину Шульцу требованием «запретить использование символики диктаторских режимов в Европарламенте».

10 января 2012 года на Адажской базе Национальных вооруженных сил Латвии скоропостижно, возможно, из-за внезапных проблем со здоровьем, скончался военнослужащий. Тело военнослужащего, не подающего признаков жизни, было обнаружено в одном из помещений для отдыха личного состава Адажской базы НВС в понедельник после обеда. Военный медперсонал пытался вернуть его к жизни до приезда бригады Службы неотложной медицинской помощи, но безуспешно.



В тот же день в Риге, возле церкви Св. Петра, были установлены два первых домика для кошек в рамках проекта «Жизнь городских кошек: надежный приют».

В тот же день в регистр политических партий была внесена запись о прекращении деятельности партии ЛПП/ЛЦ и назначении ликвидатора.

10 января 2011 года члены латвийского правительства получили возможность испытать новые компьютеры, установленные в зале заседаний. На приобретение компьютеров было потрачено 9500 латов из средств на непредвиденные расходы. Новые компьютеры также получили премьер-министр, директор Госканцелярии, его заместитель и сотрудник, который ведет протокол заседаний. По словам пресс-секретаря Кабинета министров Айвиса Фрейденфелдса, прежние компьютеры были установлены в зале в 2002 году.

10 января 2010 года композитор и депутат Сейма Раймонд Паулс сообщил в интервью газете Neatkariga, что не собирается участвовать в предстоящих парламентских выборах. «Категорически — нет! Я свою арию исполнил. Как в прошлом году в Европарламент избрали пестрый букет, который непонятно кого представляет, так же и в Сейм сейчас изберут увядший букет», — заявил маэстро.



10 января 2009 года в центре Даугавпилса из-за экономического кризиса были закрыты два общественных туалета — в парке Пумпура и на перекрестке улиц 18 ноября и Валкас. Отдел коммунального хозяйства Даугавпилсской думы сообщил, что продажа билетов в общественные туалеты не окупала затраты на их содержание, на которое самоуправление ежегодно выделяло около 20 000 латов.

В тот же день из-за сильного ветра не удалось демонтировать петушка с церкви Св. Петра в Риге, для реставрации.



10 января 2008 года пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила, что император Японии Акихито сочинил стихотворение о Латвии, которую посетил с государственным визитом.Члены семьи японского монарха каждый год сочиняют стихотворения о событиях, которые произвели на них впечатление в уходящем году. Особенно глубоко во время визита императора затронула экспозиция Музея оккупации. Его стихотворение было посвящено именно жителям Латвии, которые были депортированы в Сибирь.

В тот же день пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ивар Ласис сообщил, что Латвия дала свое согласие на назначение послом России в Латвии Александра Вешнякова.

В тот же день Латвийский музей природы назвал животным 2008 года длинномордого серого тюленя (Halichoerus grypus), который находится под особой охраной не только в Латвии, но и почти во всех европейских странах, где он встречается.

10 января 2007 года объединение ТБ/ДННЛ подготовило поправки к Уголовному закону, предусматривавшие, что публичное отрицание факта оккупации Латвийского государства или публичный призыв к отрицанию этого факта наказуемы лишением свободы на срок до трех лет или денежным штрафом в размере до 60-ти минимальных месячных зарплат.

В тот же день литовская торговая компания VP Market, которой принадлежит одна из крупнейших сетей розничной торговли в Латвии, сменила название и стала называться Maxima.

10 января 2006 года предприятие Lursoft IT сообщило,что в поисковой интернет-системе Siets.lv жители Латвии чаще всего набирают слова sekss и gribu (хочу). Из политиков чаще всего ищут президента Вайру Вике-Фрейбергу и лидера латвийской партии "Новое время" Эйнара Репше.

В тот же день билеты длительного пользования (месячные, пятидневные) на проезд в общественном транспорте Риги перестали продоваться у водителей и кондукторов. А только в специальных и газетных киосках и на конечных пунктах.

10 января 2005 года не хватило всего десятой части градуса до нового рекорда январской температуры воздуха – она составила +7,1 градуса по Цельсию.

В тот же день Риге началась неделя, посвященная 100-летней годовщине революции 1905 года. В организации мероприятий недели приняли участие Рижская дума, Союз писателей Латвии, а также Латвийская академия наук. Неделя началась открытием у Железнодорожного моста через Даугаву инсталляции, напоминающей о событиях 1905 года.

В тот же день Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций сообщил, что во время бури с двух звероферм разбежались норки В хозяйстве «Стирнас» Рижского района убежало около 700 норок, а со зверофермы АО «Гробиня» в Лиепайском районе — 3 тысячи пушных зверков, сообщил представитель Латвийской ассоциации звероводов Андрис Упениекс.

10 января 2004 года газета The Australian сообщила, что хакеры из Латвии и России в декабре украли крупные денежные суммы с частных счетов в пяти крупнейших австралийских банках.

В тот же день выступая на форуме Бертельсмана в Берлине президент Вайра Вике-Фрейберга заявила: «Наша общая цель в последующие годы — создать сильную, благополучную и единую Европу».

10 января 2003 года пресс-офицер НВС Улдис Давыдов сообщил, что в Национальных вооруженных силах Латвии, на этот раз в Алуксненском батальоне мобильных стрелков, произошло очередное массовое заболевание - здесь кишечной инфекцией заболели 72 солдата, проходящие обязательную военную службу.

В тот же день около 11.00 произошел пожар в пустующем бывшем здании кинотеатра "Айна" в Риге, на ул. Вальню 19. Строители, занятые реконструкцией здания, рассказали, что в подвале велись сварочные работы, что и стало причиной пожара.

10 января 2002 года ,латвийские альпинисты Теодор Кирсис, Имант Заулс и Юрис Улманис достигли высшей точки Антрактиды - вершины Винсона (4897 м), завершив тем самым программу Латвийского высокогорного клуба "Семь вершин для Латвии".

10 января 2001 года в Риге в закрывающемся на реконструкцию зале пригородного сообщения железнодорожного вокзала банк Parex устроил церемонию прощания с первым в Советском Союзе киоском обмена валюты. «Проводы ветерана увенчались небывалой акцией: для 50 счастливчиков был установлен неслыханный доселе курс - за один лат давали два доллара да еще в придачу именную серебряную монету весом свыше 10 граммов... Показательный обмен валюты сопровождался выдачей чека, живой музыкой и глинтвейном...» - писала газета «Час».

В тот же день стало известно, что в Елгавском районе был обнаружен пятикилометровый трубопровод, незаконно подключенный к магистральному нефтепроводу Полоцк-Вентспилс. Трубопровод, врытый в землю на глубину полутора метров, вел к дому на обочине шоссе Елгава-Элея. Во дворе дома была обнаружена большая цистерна, в которую компрессором перекачивались нефтепродукты.

10 января 2000 года Комитет правительства Латвии поддержал проект поправок к закону "О таможенном налоге", предусматривающий повышение ставок таможенных пошлин на живых, охлажденных и замороженных лососей.

10 января 1995 года Рижская дума направила письмо своим московским колегам и мэру Москвы с призывом подержать борьбу чеченского народа.



10 января 1998 года на десятом, юбилейном, конкурсе Mis un Misters R­ga`98 победили Эвия Ручевская и Янис Эйхманис.

В тот же день на аукционе в Латвийском приватизационном агентстве был продан пакет акций (25%) АО Latvijas balzams. При начальной цене в 1 999 930,5 Ls он был продан за 5 149 930,5 Ls. Эту сумму предложил генеральный директор АО Ri­gas vini, которое и стало владельцем предприятия.

10 января 1994 года по указанию главы самоуправления Видземского предместья Риги Андрейса Ручса были задержаны два российских генерала - заместитель командующего Северо-западной группы войск генерал Тайлаков и генерал Водопьянов. Ручс собирался депортировать их из Латвии, однако скандал удалось замять.

10 января 1992 года в Латвии была зарегистрирована температура воздуха +7,2 градуса, что стало рекордом этого дня.

10 января 1991 года в Риге у здания Совета Министров состоялся митинг против повышения цен. Около 10 тысяч человек требовали отставки правительства. К митингующим вышел глава Совета Министров Иварс Годманис и объявил, что намеченное повышение цен на рыбу и рыбную продукцию не состоится.

10 января 1947 года газета «Литература ун Максла» сообщила над чем работают латвийские скульпторы: « Народный художник Теодор Залькалнс закончил бюст Сталина. В планах скульптора Л.Жургиной предусмотрены работы «Стахановка», «Комсомолка», «Пионерка» и «Рыбачка». М. Заурс создаёт бюст Маяковского и композицию «Физкультурницы». В планах А.Гайлиша — композиция «Тачанка» и бюсты Менделеева и Райниса. А.Бриедис трудится над бюстами Ленина и Райниса. Я.Бриедис — над композицией из пионерской жизни. Э. Ривошс — бюсты Сталина и Горького и начнет работу над темой «Красная Армия — друг детей». Н.Дрикис трудится над работами «Счастливое детство» и «Максим Горький». Я Лукашевич создаёт барельефы «Ленин и Сталин» и «Голова красноармейца»... и т.д.



10 января 1942 года немецкая трудовая служба начала прием добровольцев на работу в Германию.

10 января 1941 года председатель Совнаркома Латвийской ССР Вилис Лацис подписал решение номер 40 о передаче Рижского замка, за исключением музейных помещений, Ленинскому Коммунистическому союзу молодёжи для устройства республиканского дворца пионеров. Но большой зал и репрезентационные помещения по первому требованию надо было отдавать в распоряжение партии и правительства, оговаривалось в документе.



10 января 1939 года военный министр генерал Янис Балодис передал в дар Военному музею два древнеяпонских меча и один кинжал в ножнах из слоновой кости, богато украшенных японскими пейзажами. Историки атрибутировали это оружие 17-18 веком. Один меч украшали десять рисунков с изображением японского воина в юности, зрелости и старости. А второй — 14 изображений японских женщин с детьми. Кинжал длиной 40 сантиметров с со стальным лезвием в 20 сантиметров, украшенный 6 сценами из японской жизни, использовался самураем для харакири. Как сообщалось, всё это принадлежало одному самураю. Подобных предметов в Военном музее раньше не было.

10 января 1938 года газета «Яунакас Зиняс» опубликовала речь президента Карлиса Улманиса на новогодней ёлке у мазпулков (детская организация, аналог советских октябрят) и репортаж о посещении президентом этого праздника. Улманис, в частности, сказал: «Я вас всех прошу подумать, что это значит, когда уже с самого первого мгновения в молодежь врастает это знание: «Я защитник - чего?». Латышской земли, Латвии. И на меня латышская земля может положиться! (Аплодисменты)».



10 января 1933 года в Риге на кладбище Райниса прошли похороны комсомольца Фрициса Гайлиса, 4-го января выпавшего из окна Департамента политической полиции на улице Алберта, 13. Похоронное шествие вылилось в антиправительственную демонстрацию.

10 января 1924 года рижская газета «Сегодня» писала: «Это целый переворот в нашей психологии. С ранних лет мы привыкли к фунтам и аршинам, к футам, саженям, а теперь вдруг — переоценка ценностей. И чувствуем мы себя совсем как при переходе из одного мира в другой, со старого стиля на новый, — от одного берега отстали, а к другому ещё не пристали. Отсюда и все курьёзные недоразумения, возникающие то тут, то там, отсюда и некоторые ошибки, как покупателей, гак и продавцов. Конечно, пройдёт некоторое время, и все мы привыкнем к новым мерам, и будем вспоминать об аршинах, фунтах,,как о неких музейных величинах. Но пока ещё новые меры не совсем вошли в плоть и кровь обыденной жизни. Изготовление новых мер подвигается медленно, на рынках и в магазинах привились ещё не повсюду. На рижских рынках у большинства торговцев, имеются пока только гири и меры фунтовой системы, метрические весы и меры встречаются весьма редко. Покупатели по привычке все ещё требуют отвеса на фунты, причём торговцы, отпускающие товар по метрической системе, не пускаются в особенные объяснения с покупателями относительно перевода фунта или его части на килограммы и граммы».



10 января 1868 года было основано одно из первых рижских средних учебных заведений с русским языком обучения - мужская Александровская гимназия.

10 января 1711 года по пути в Митаву из Санкт-Петербурга в возрасте 17 лет скончался герцог Курляндии Фридрих Вильгельм Кеттлер. И его супруга Анна Иоанновна, племянница российского императора Петра I и будущая императрица, осталась вдовой.

Фото - Музей оккупации, газеты "Циня", "Час", "Тевия", "Яунакас Зиняс".