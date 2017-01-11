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в Риге в флешмобе «В трамвае без штанов» приняли участие около 40-50 молодых людей, которые в верхней одежде, но без штанов, одновременно прокатились на двух трамваях 4 и 5 маршрутов.

В то же утро из-за сильного ветра без электричества остались около 1200 домашних хозяйств, сообщило предприятие «Садалес тиклс». Как сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в районе Андрейосты вода в Даугаве к 7.30 поднялась на 108 см выше уровня моря, а в 11.15 - уже на 143 см. В Даугавгриве в 7.30 подъем воды составил 115 см, а в 11.15 - уже 141 см. В Болдерае, Вецмилгрависе и Вецдаугаве затопило отдельные улицы.



В тот же день в Париже прошёл марш единства в память о погибших в результате теракта в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo. В нем приняли участие премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, глава правительства Испании Мариано Рахой, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Италии Матео Ренци и премьер Бельгии Шарль Мишель, глава Совета ЕС Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма.

11 января 2013 года департамент сообщения Рижской думы сообщил, что в декабре на расчистку улиц в Риге было израсходовано 1,74 миллиона латов. Это почти в два раза больше, чем предусмотренные на эти цели 942 тысяч латов.

В тот же день представитель Госполиции по общественным отношениям Лита Юберте информировала, что самое большое зафиксированное фоторадаром превышение скорости составляет 230 км/ч (вместо разрешенных 90 км/ч) и было отмечено в Аматском крае на 74 километре дороги Рига-Сигулда-граница с Эстонией.

11 января 2010 года активисты проекта Pеdas призывали жителей 13 января в 9.00 принять участие в акции "Держись, Латвия!" и посвятить 10 минут добрым мыслям о стране и окружающих людях, оставив мрачные предчувствия. Представитель проекта Метра Строде сообщила, что в этой акции, которую можно было бы назвать утренней медитацией, людей призывают сообща помолиться за Латвию и окружающих, посвятив им добрые мысли. Символом был акции выбран мотылек. У него, как и у Латвии, пытаются оторвать крылышки, но он по-прежнему борется за выживание, указывали активисты проекта.

11 января 2009 года объединение политических партий "Центр согласия" призвало своих избирателей принять участие в акции протеста, намеченной на 13 января на Домской площади. Руководитель ЦС Нил Ушаков заявил, что оппозиция должна быть единой и не стоять в стороне от событий.

11 января 2008 года указом президента РФ Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Латвийской Республике был назначен Александр Вешняков. Находился в этой должности до 15 декабря 2016 года.

В тот же день министр сообщения, сопредседатель ЛПП/LC Айнарс Шлесерс заявил газете Dienа, что не исключает возможности в 2009 году занять пост мэра Риги. По его словам, городу нужен руководитель, который сможет сделать его международным финансовым и туристическим центром.«Думаю, я был бы далеко не худшим мэром Риги, хотя такое решение еще не принято», — сказал политик.

11 января 2007 года представители военной полиции Национальных вооруженных сил Латвии начали участвовать в Силах быстрого реагирования НАТО.

В тот же день на спортивной базе молодежного футбольного центра Skonto "Кейзармежс" началась церемония открытия футбольного поля с куполообразным перекрытием - первого в странах Балтии.

11 января 2006 года Министерство экономики сообщило, что выдало первую лицензию на разведку и добычу углеводородов на сухопутной территории Латвии. Лицензия на разведку нефти в Лиепайском районе была выдана частному лицу Алвилсу Баушениексу, а также компаниям GotOilRecources Ltd и Loon Energie Inc.

В тот же день полиция безопасности начала уголовный процесс в связи с антигосударственными комментариями на интернет-портале Штаба защиты русских школ, написанных, предположительно, бывшим депутатом Рижской думы от объединения "За права человека в единой Латвии" Гильманом. 11 октября Рижский окружной суд оправдал защитника русских школ Александра Гильмана, обвинённого в призывах к насильственному свержению законной власти.

11 января 2005 года министерство иностранных дел Латвии призвало жителей страны перед отъездом за границу регистрировать конечный пункт своей поездки, чтобы в случае необходимости можно было оперативно оказать помощь.



11 января 2004 года руководитель единственной в Латвии группы поддержки геев и лесбиянок Оскар Круминьш и его друг Айгар Рубезис заключили, как они утверждали, первый в Балтии однополый брак. Их обвенчал бывший священник Латвийской лютеранско-евангелической церкви Марис Сантс, отлученный после публичного признания в своей гомосексуальности.

В тот же день в Государственный центр инфектологии были помещены 13 солдат Адажского полка мобильных стрелков, отравившиеся пищей.

11 января 2002 года рижский мэр Гундарс Боярс сказал, что в Латвии было несколько пострадавших от коммунистического режима и диссидентов, память которых следовало бы увековечить, поэтому можно было бы установить общий памятник нескольким борцам за свободу.

В тот же день министр обороны Гирт Валдис Кристовскис направил письмо президенту Латвийской академии наук академику Янису Страдиньшу. В письме министр просил создать при академии группу, в которую вошли бы независимые специалисты из различных отраслей - представители института биологии Латвийского университета, Рижского технического университета, других вузов и научных учреждений. Эта рабочая группа, по мнению министра, могла бы подготовить профессиональное и научно обоснованное мнение об установке в Аудриньской волости Резекненского района радара TPS -117. По мнению Кристовскиса, эксперты могли бы дать населению научно-популярное разъяснение эффекта электромагнитного поля, излучаемого различными устройствами, в том числе и радаром, отмечая не только его негативное влияние на людей и окружающую среду, но и позитивное воздействие, которое широко используется в мировой практике



11 января 2001 года в Нью-Йорке Латвия официально установила дипломатические отношения с Сальвадором, который стал 126-й по счету страной, с которой Латвия установила отношения.

11 января 2000 года дом Черноголовых был открыт для осмотра публикой. Билет для полного осмотра дома Черноголовых стоил 1 лат для работающих и 50 сантимов для пенсионеров, школьников и студентов.

11 января 1999 года в выходившей на русском языке газете "Rеспублика" было опубликовано интервью с генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой. 13 января Министерство иностранных дел получило официальное подтверждение из НАТО, что такого интервью их генсек не давал. Секретариат НАТО направил в адрес главного редактора газеты протест.

В тот же день десять представителей парламентской фракции «За права человека в единой Латвии» выступили с предложением признать, что 15 мая 1934 года Карлис Улманис совершил преступление против Конституции Латвии.

11 января 1998 года в 13.30 в рижском салоне Bingo была выиграна крупнейшая за пятилетнюю историю заведения сумма - 29 тысяч 20 латов. Беспрецедентную сумму выиграла по системе «супербинго 1» дама, которая пожелала остаться неизвестной. До этого самая большая сумма, которую удалось выиграть, была 19 800 латов.

11 января 1996 года Сейм предоставил гражданство за особые заслуги теннисистке Ларисе Савченко-Нейланд и легкоатлету Сергею Иншакову.

11 января 1994 года между Латвийским правительством и консорциумом Tilts Communication был заключе базовый договор, установивший монополию ООО "Латтелеком". В апреле 2000 года парламентская комиссия по расследованию признала, что этот договор необоснованно ограничивает суверенитет Латвии, противоречит законодательству и интересам государства.



В тот же день Латвийская Республика установила дипломатические отношения с Азербайджаном.

11 января 1991 года в Риге в парке Коммунаров (на Эспланаде) прошел митинг Латвийской женской лиги против призыва латвийских юношей в Вооруженные силы СССР. Приняли участиe примерно шесть тысяч человек.

11 января 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР принял поправки к Конституции о праве граждан основывать партии и объединяться в общественные организации, которые отменяли руководящую роль коммунистической партии.

11 января 1989 года загорелся чердак над Музеем истории литературы и искусства им. Райниса в Рижском замке.

11 января 1967 года в Риге скончался Вилхелмс Мунтерс, последний министр иностранных дел довоенной Латвии. В последние годы работал в Комитете по культурным связям с соотечественниками за рубежом. Похоронен на Лесном кладбище.



11 января 1939 года в Риге на Лесном кладбище прошли похороны второго президента Латвии Густава Земгалса.



11 января 1938 года газета «Ритс» под рубрикой «Ценная книга» рекламировала сборник праздничных статей в честь 60-летия Карлиса Улманиса, которое широко отмечалось 4 сентября 1937 года. Статьи о главе государства и правительства были написаны министрами,учеными, писателями, публицистами, культурными и хозяйственными работниками. В день рождения Вождя Народа его современники написали воспоминания, деятели науки и культуры исследовали жизнь, труды и личность создателя Нового государства. Имя и труды президента овеяны легендами, утверждалось в рекламе. 371 страница, цена 3 лата 30 сантимов.

11 января 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «По образцу Берлина и других крупных западно-европейских центров и у нас в Риге вводятся особые рекламные столбы, освещающиеся изнутри и устанавливаемые у трамвайных остановок. Столбы эти построены в виде металлических рам со стеклянными простенками. Изнутри рекламные столбы освещаются электрическим светом. Отдельные стеклянные простенки сдаются различным фирмам, которые на стекле помещают свою рекламу. Кроме того, на освещённом рекламном столбе будет помещаться также надпись о маршрутах проходящих мимо этой остановки трамваев».

11 января 1921 года начала работу латвийско-советская пограничная комиссия.

11 января 1920 года в Риге была торжественно открыта Латвийская консерватория, основанная в 1919 году композиторами Язепом Витолом, Николаем Алунаном, Павулом Юрьяном и скрипачом Янисом Лаздиньшем. На момент открытия консерватории в ней было 5 факультетов: теории композиции и органа, пения, фортепиано, струнных инструментов, духовых инструментов. В 1991 году была переименована в Латвийскую музыкальную академию.

11 января 1918 года 3-й Курземский латышский стрелковый полк покинул Цесис и через Петроград и Москву отправился на Дон для борьбы с атаманом Калединым.

11 января 1911 года в Риге пилот Макс Траутман на сконструированном директором рижского завода «Мотор» Теодором-Фердинандом Калепом самолете успешно взлетел с заводского аэродрома в Засулауксе. Это был первый зимний полет в Российской империи. Траутман летел на аэроплане с мотором «Калеп» - первым отечественным авиационным мотором в Российской империи.

11 января 1905 года ночью писатель Максим Горький был арестован в Риге полицией и препровожден в Петербург.

В тот же день в Риге на углу улиц Столбовой и Николаевской (ныне - Стабу и Валдемара) латышские боевики напали на казачий патруль.