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Рижское отделение Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) решило поддержать в качестве кандидата на должность мэра Риги от Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Эдгара Таварса. Об этом заявил руководитель отделения Валдис Калнозолс.

Между тем, другой потенциальный кандидат на пост мэра Риги от СЗК Виестурс Силиниекс в эфире радио Baltkom пояснил, что Рижское отделение Латвийской Зеленой партии является неофициальным.

«Исторически у Зеленой партии вообще не было отделений. Но, конечно, когда партия стала больше – изначально у нас было 250 человек, а сейчас уже под 1000 – мы начали развиваться и делать отделы. Но в Риге отдела до сих пор нет. Потому что тогда 80% членов партии были бы именно в этом отделении. Это было бы немного криво. Я и многие мои коллеги живем в Риге, но такого отделения нет, мы просто работаем как партия», - сказал Силиниекс.

Он также отметил, что Валдис Калнозолс по сути является самопровозглашенным руководителем Рижского отделения Латвийской Зеленой партии, и его слова не стоит воспринимать всерьез.

«Думаю, мы все хорошо знаем Валдиса. Никто не голосовал за него как за руководителя этого отделения, просто есть определенная группа людей, которой он руководит. Помните, у Калнозолса даже был суд, он остановил свою деятельность в партии, потом суд закончился, и Зеленая партия взяла его обратно. Мы все знаем Калнозолса, так к этому и надо относиться», - сказал Силиниекс.

Ранее Калнозолс заявил, что хотел бы видеть кандидатом в мэры Таварса, а не сопредседателя ЛЗП Виестура Силениекса. Как сообщил Калнозолс, после появления информации о возможном выдвижении Силениекса партия столкнулась с насмешками, также начались разговоры о возможном соглашении о сотрудничестве с партией «Согласие».

Добавим, 13 января состоится заседание думы Латвийской зеленой партии, по итогам которого эта партия, а за ней и Союз «зеленых» и крестьян примет решение о том, кого это политическое формирование выдвинет на пост мэра Риги.

Муниципальные выборы в Латвии пройдут в начале июня.