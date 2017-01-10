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Латвийские налогоплательщики платят за дороги около 600 миллионов евро в год. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал председатель правления Latvijas autoceļu uzturētājs Владимир Кононов. При этом, по его словам, уже традиционно Латвия выделяет меньше всех балтийских стран на содержание дорог.

"Видимо, в бюджете не хватает денег. Наши политики считают, что дороги не являются самым важным делом и находят другие позиции. Еще одна проблема – латвийские налогоплательщики платят за дороги чуть ли не больше всех в Европе. Это акцизный, транспортный налог, пошлина за использование дорог. В год собирается около 600 миллионов в год. Только их этих денег до дорог доходит всего 150 миллионов", - сказал он.

Напомним, в следующем году государственное финансирование на дороги планируется в Латвии в размере 159 млн евро, в Эстонии 210 млн евро, в Литве 428 млн евро.

Финансирование ЕС на латвийские дороги составит в этом году 127 млн евро, на эстонские дороги - 48 млн евро, на литовские - 91 млн евро.