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По итогам голосования читателей портала Mixnews латвийским "Скандалом 2016 года" стал скандал с мельдонием.

Мельдоний является активным веществом препарата "Милдронат", который был включен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. В прошлом году он стал "самым популярным" допингом в мире, поскольку в его приеме уличены многие известные спортсмены, в том числе теннисистка Мария Шарапова.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) относит мельдоний к крайне серьезному разряду S4 — гормоны и модуляторы метаболизма. За его использование спортсмен может быть отстранен от выступлений на четыре года.

Тем временем директор Латвийского института органического синтеза, создатель мельдония Ивар Калвиньш отказался считать это вещество допингом, отметив, что он защищает сердце от нагрузок, и назвал запрет вещества нарушением прав человека.

На втором месте оказалась история с избиением жителя Латвии британскими солдатами, которые приехали к нам на учения.

1 ноября в Риге за нанесение незначительных телесных повреждений задержан британский военнослужащий.

Тогда пресс-секретарь Госполиции Дайрис Анучин сообщил произошел конфликт между британцем 1987 г. рожд. и другим мужчиной, 1994 г. рождения.

"С учетом того, что британец и в присутствии полиции вел себя агрессивно, его доставили в участок. Начато административное производство о нанесении легких телесных повреждениях. Были подозрения, что он находится в алкогольном опьянении. Но он отказался от теста", - рассказал Анучин.

Позже молодому латвийце сделала операцию на носу.

Пресс-служба Минобороны подтвердила, что в Риге произошел инцидент с участием британского солдата, который прибыл в Латвию на военные учения Silver arrow, которые проводились на Адажском полигоне и прилегающих к нему территориях с 17 по 31 октября.

В тоже время британская газета The Telegraph опубликовала статью о том, что британские военнослужащие, обедавшие в ресторане McDonald's в Риге, подверглись нападению и были специально вовлечены в драку. Британское издание написало, что британские военные в Латвии могли оказаться вовлеченными в спланированную Россией попытку дискредитации, чтобы британцев выставить хулиганами и бандитами.

В газете говорится, что якобы напавшие на британских солдат неизвестные после бегства из ресторана быстрого питания "скрылись в офисе средства массовой информации, известного своими пророссийскими взглядами". При этом драку ещё и снимали на камеру. О каком конкретно СМИ идёт речь, почему-то не сообщается.

Стоит добавить, что позже молодому человеку были принесены извинения, однако не от Великобритании, а от Министерства обороны Латвии.

Третье место читатели Mixnews отдали скандалу со сбежавшими беженцами.

В начале сентября программа Латвийского телевидения "Запрещенный примем" сообщила, что из 23 беженцев, перемещенных в Латвию в рамках программы ЕС и получивших право на убежище, 21 человек уже находится в Германии.

Каждому получившему статус беженцу Латвия платит пособие в размере 139 евро в месяц и 97 евро на каждого следующего члена семьи. Тем, кто получил альтернативный статус, пособие платят в течение девяти месяцев, беженцам - целый год.

Позже, однако, программа LNT Ziņas сообщила, что в Латвию начинают возвращаться беженцы, которые покинули страну, чтобы отправиться за лучшей жизнью в Германию.

На четвертое место латвийцы поставили скандал с сексом у Милды.

В начале декабря работники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили, что на площади около памятника Свободы двое молодых людей занимаются сексом. К месту событий незамедлительно был направлен патруль.

Как отмечает полиция, к моменту прибытия полицейского экипажа пара уже завершила половой акт и собиралась уйти. Молодые люди признались, что занимались любовью около Милды, так как захотели острых ощущений в необычном месте.

Любовники также пояснили, что не знали о значимости этого места. 21-летняя гражданка Испании и 23-летний гражданин Германии извинились, подчеркнув, что сожалеют о содеянном.

За мелкое хулиганство каждому из любовников был выписан штраф в 250 евро. Молодые люди не стали спорить и сразу заплатили штраф.

На последнем месте оказался скандал с отставкой министра здравоохранения Гунтиса Белевича.

В начале лета газета Latvijas Avīze сообщила, что тогдашнему министру здравоохранения в обход очереди были сделаны медицинские манипуляции в операционном зале Латвийского онкологического центра. Более того, он не заплатил за услуги.

Сначала Белевич эту информацию не комментировал, но через пару дней подал заявление об отставке и признался, что 25 мая 2016 годы ему были сделаны "мелкие манипуляции". После получения услуги он спросил, как за нее рассчитаться, но ему ответили, что делать этого не нужно.

"Так я из министра, который боролся против "левых" услуг, сам превратился в их получателя", - сказал тогда Белевич.