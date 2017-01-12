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в Риге, в Доме Черноголовых, прошла аккредитация первого посла Республики Сенегал в Латвии Маймоны Диоп Си. Её резиденция находится в Гааге, Нидерланды.



В тот же день президент Раймондc Вейонис поздравил композитора Раймондcа Паулса с 80-летием, на его юбилейном концерте. Президент призвал каждого жителя страны напеть одну из песен Паулса и мысленно пожелать ему всего самого доброго. Маэстро поздравили также президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Владимир Мединский. А мэр Риги Нил Ушаков сообщил, что в честь юбилея Паулса колокола Рижской думы в течение всего года будут исполнять фрагменты его композиций.



12 января 2015 года администратор металлургического завода «Лиепаяс металургс» Харалдс Велмерс передал символические ключи от предприятия члену правления АО «КВВ Лиепаяс металургс» Игорю Коваленко. Права собственности на металлургический комбинат были перерегистрированы в земельной книге 29 декабря 2014 года, тем самым официально завершился процесс передачи его активов новым владельцам.

В тот же день губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв сообщил, что Международный музыкальный фестиваль «Новая волна» переезжает из Юрмалы в Сочи. «Хочу поделиться с вами радостью. Мы завоевали право принимать „Новую волну“. И я считаю, что это не просто наши маленькие победы. Это то, чем мы будем привлекать огромное количество туристов, заполнять гостиницы, создавать новые рабочие места», — сказал Ткачёв.



12 января 2012 года в рижском православном храме Св. Троицы президент Андрис Берзиньш встретился с митрополитом Рижским и Всея Латвии Александром. Митрополит пригласил главу государства на встречу, чтобы обсудить роль и возможности православной церкви в латвийском обществе, сообщила пресс-служба президента.

В тот же день скандально известный зарубежный латыш Айварс Слуцис поместил в газетах оплаченную публикацию, в которой назвал президента Андриса Берзиньша «старым коммунистом, русифицированным советским человеком и олигархом», который пытается помогать "Центру согласия" (ЦС) и русским в связи с референдумом о статусе русского языка. Он также призывал после референдума начать наконец выполнять решения 1996 года о ликвидации последствий колонизации, предусматривающие «меры по репатриации русских». С точки зрения Слуциса, репатриации подлежат те 183 тысяч, которые «подписались за русский язык»,а также большинство неграждан, всего около 500 тысяч человек.

12 января 2011 года президент России Дмитрий Медведев поздравил композитора, пианиста, дирижера, народного артиста СССР Раймонда Паулса с 75-летием.

В тот же день известный американский врач латышского происхождения Айварс Слуцис опубликовал в газетах платное объявление, в котором призывал латышей с 1 марта перестать говорить по-русски и отныне общаться только на государственном языке.

В тот же день председатель партии «Движение 13 января» Владимир Линдерман и партия Евгения Осипова распространили заявление, в котором призывали неграждан провести акцию неповиновения и не платить налоги.

12 января 2010 года утром в Видземском крае и северной части Латгалии местами мороз достигал -25, -26 градусов. Это был рекорд самой низкой температуры воздуха с февраля 2007 года.

В тот же день правительство одобрило разработанную Министерством по делами регионального развития и самоуправлений концепцию нового удостоверяющего личность документа - электронной идентификационной карты.

В тот же день Латвийское энтомологическое общество выбрало насекомым 2010 года пестряка муравьиного (Thanasimus formicarius), а беспозвоночным года - рачка щитня (Triops cancriformis).

12 января 2009 года пресс-секретарь премьер-министра Латвии Ивара Годманиса сообщил, что премьер владеет не только латышским, но также русским, английским и немецким языками, поэтому и в дальнейшем будет отвечать на вопросы на том языке, на каком они заданы.

В тот же день газета Katoļu Baznīcas Vēstnesis сообщила, что новые ограничения на движение транспорта в Старой Риге не соответствуют соглашению Латвии и Ватикана о свободной деятельности Римско-католической Церкви. Ограничения, введенные 1 января, касаются и улиц, на которых находятся объекты, принадлежащие Католической Церкви, в том числе резиденция кардинала Яниса Пуятса. Теперь ни он, ни другие духовные лица не имеют возможности подъезжать к своему жилью на автомобилях, писала газета.

12 января 2007 года самоуправление латвийского города Валка решило выразить поддержку народу Грузии, страдающей от запретов на ввоз грузинских вин и минеральной воды в Россию, организовав акцию совместного распития этих напитков.

В тот же день посол Латвии в России Андрис Тейкманис в интервью латвийскому журналу Republika назвал Россию недружественным в отношении Латвии государством и указал, что в основе этого доминирующего мнения лежит проводимая официальными властями политика.

В тот же день руководители восьми национально настроенных партий и негосударственных организаций призвали партию «Новое Время» и объединение ТБ/ДННЛ к организации совместных акций протеста против подписания «предательского и преступного» договора о границе Латвии с Россией. Письмо подписали председатель партии «Все для Латвии» Райвис Дзинтарс, представитель партии «Новые Демократы» Янис Грасис, Янис Лея из Партии пенсионеров и сеньоров, руководитель «Клубс 415» Янис Силс, лидер Рижского Общества политически репрессированных Янис Лапиньш, руководитель Общества Национальных воинов Эдгар Скрейя и другие.

12 января 2006 года 17-летняя школьница Агнесе Петерсоне в рижском микрорайоне Ильгюциемс , на выходе из магазина Nelda, ударила ногой в челюсть шриланкийскую студентку Динушики Савинки Рамбадагаллу, а затем ударила по лицу и ноге её брата Кавшантша Малинка Рамбадагаллу, тоже студента. При этом она выкрикивала по-русски и по-английски "Чёрный!", "You, shit face!". 27 декабря суд приговорил девушку к четырём годам тюрьмы условно, с испытательным сроком три года. В последнем слове Петерсоне выразила непонимание, почему пострадавшие решили, что она напала на них из расистских побуждений.

В тот же день в Озолайнской волости Резекнеского района Латвии бабушка избила свою четырехлетнюю внучку и проломила ей череп, в связи с чем девочке пришлось делать операцию. Избившая внучку женщина 1966 года рождения была задержана. Представитель райуправления полиции Дайнис Ладусс рассказал, что она избила девочку чайником или поленом. "Пока мы не знаем чем именно, потому что кровь была и на полене, и на чайнике", - сказал он.



Билет в Москву. Рисунок из газеты Eesti Päevaleht, 2005 г.

12 января 2005 года президент Вике-Фрейберга объявила, что принимает приглашение президента Владимира Путина приехать на торжества 9 мая в Москву.

В тот же день в Риге,в гостинице «Рига», прошла презентация партии «Все - Латвии!». Выступивший на пресс-конференции представитель партии Дмитрийс Мироновс призвал всех русских Латвии ассимилироваться. «Выбирайте: у вас есть два пути — или ассимиляция, или дорога домой. Я выбрал первый путь…» — заявил студент ЛУ Мироновс.

12 января 2004 года Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что латвийские граждане в дальнейшем смогут оформлять визу в Молдавию без приглашения.

12 января 2002 года специалист по отношениям с общественностью издательства Jumava Дайнис Берзиньш сообщил, что книга "Во имя свободы", написанная Аусмой Цимдиней о президенте Латвии Вайре Вике-Фрейберге, стала бестселлером - книгу покупают не только в преддверии государственных праздников, но и в обычные будничные дни, причем, как молодые так и пожилые люди. Число проданных экземпляров книги узнать, однако, не удалось.



12 января 2001 года хакеры взломали страницу канцелярии президента Латвии в интернете, поместив там свой текст. Открыв страницу, над надписью «Добро пожаловать в канцелярию президента» посетители могли увидеть написанный красными буквами текст «Добро пожаловать на домашнюю страничку председателя Президиума Верховного совета Латвийской СССР». Хотя правильней было бы «Латвийской ССР».

В тот же день премьер-министр Андрис Берзиньш сообщил, что правительство в этом году должно принять около 100 законопроектов и более 700 правовых актов.

12 января 2000 года Рижский окружной суд признал бывшего красного партизана Василия Кононова виновным в убийстве девяти гражданских жителей в селе Малые Баты в 1944 году, и приговорил его к шести годам заключения.

В тот же день хакеры взломали сайт Кабинета министров. Целый час на домашней страничке правительства вместо фотографии здания КМ провисела надпись на латышском языке: «Борьба с хакерами в полном разгаре. Все силы мобилизованы — лучшие латвийские специалисты по компьютерам неусыпно наблюдают за всеми действиями в пространстве Интернета. Что внутри сайта???».

В тот же день газета «Час» писала: «Со вчерашнего дня вступили в силу поправки к Закону о таможенных пошлинах, согласно которым частным лицам в Латвию нельзя ввозить более трех килограммов сахара. Изменения направлены против местных продуктовых «челноков», закупающих дешевый сахар в Эстонии».

12 января 1999 года прибывший в Ригу верховный комиссар ОБСЕ по правам человека и делам национальных меньшинств Макс ван дер Стул заявил, что рекомендации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по закону о гражданстве Латвией выполнены, и в дальнейших рекомендациях по этому вопросу нет необходимости.

В тот же день Кабинет министров ЛР утвердил правила исполнения Государственного гимна Латвии.

12 января 1991 года председатель Верховного Совета ЛР Анатолий Горбунов и председатель Совета Министров Ивар Годманис встретились в Москве с президентом СССР Михаилом Горбачевым, который заверил, что не допустит насилия в Риге.

12 января 1988 года в Латвии, согласно итогам переписи населения, проживало 2 миллиона 665 тысяч человек.



12 января 1969 года в 10.55 утра в Елгаве в доме номер 9 по улице Райниса произошел мощный взрыв газовых коммуникаций. Погибли 39 человек (в том числе 14 детей), ранено 11, двое умерли в больнице. Это была самая тяжелая авария такого рода в Советской Латвии.

12 января 1936 года в Риге родился Раймонд Паулс.



В тот же день в Риге, возле городского художественного музея, министр образования Аугустс Тентелис тожественно открыл памятник художнику Янису Розенталсу. Министр вылазил благодарность художнику за его великие латышские труды и передал радость и благотворность президента Улманиса по поводу открытия памятника. Автор памятника - скульптор Б.Дзенис,

12 января 1924 года рижская газета "Сегодня" сообщила: "На праздники казенного вина выпито на 1200 ведер больше, чем обыкновенно. Винокуренные заводы (42 фабрики) работают теперь все. В обращении остаются старые бутылки, которых имеется на сумму 5 миллионов рублей, но на этикетке каждой бутылки, где ранее значилось— 1/40 ведра, впредь будет написано 0,3 литра".

12 января 1922 года Латвию признала Боливарианская Республика Венесуэла - государство на севере Южной Америки. Официальное письмо об этом получил латвийский посол во Франции.

12 января 1915 года в 10 утра жители Лиепаи впервые увидели немецкий военный дирижабль, пролетевший над городом.

Фото - president.lv, spoki.tvnet.lv, vaira.narod.ru