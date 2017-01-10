Публицист: осуждавшая коррупцию Вике-Фрейберга сама воспользовалась блатом (17)

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Эксклюзив | 10 января 2017 года, 18:27

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга живет в обществе, которое когда-то считала коррумпированным и постсоветским. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал журналист и публицист Лато Лапса, комментируя сообщение газеты Diena о том, что экс-глава государства с помощью посредника получила место на Рижском 1-м Лесном кладбище, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.

«Госпожа Вике-Фрейберга нам долгие годы рассказывала о том, как она приехала из демократического и правового мира, и не понимала, как люди могут здесь жить, в коррупционном, постсоветском пространстве. Но, как видно, она хорошо освоилась и чувствует себя здесь просто замечательно. Она отлично поняла, каким образом все устроено, как по блату получить то, что по закону не положено», - сказал Лапса.

По его словам, занять элитное место на кладбище в данном случае можно было и законным способом.

«Нормальный политик, если бы он был на месте Фрейберги, и ему надо было найти такое элитное место, он, скорее всего, обратился бы в Сейм с открытой просьбой: будьте добры, принимайте закон, чтобы бывшие президенты могли сами выбрать место своего захоронения. Но госпожа Фрейберга, как видно, выбрала совершенно другой метод, окольными путями, садами и огородами, через Канцелярию президента обратилась в Рижскую думу и потребовала дать такое место, какое она хочет, и ничего, что закон ничего такого не позволяет, я человек особенный и место мне нужно особенное», - сказал Лапса.

Согласно имеющимся в распоряжении газеты Diena документам, договор о резервации семиместного участка размером 21 кв. м. был заключен 2 декабря 2014 года. Как выяснило издание, получить место на 1-м и 2-м Лесном кладбище "со стороны" невозможно.

Комментарии 17
vvv 8 часов назад
Возмущению латвийца нет предела: в Gan Bei здороваются на русском! вот о чем болит голова у латышей!!!
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kapec 8 часов назад
Vinja не едет домой,к могилам предков и родителей,они не могли себе позволить замочик за 100 латовс,а здесь можно.жировать............
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Василий Антонов 8 часов назад
Она слишком много несла грязи про Трампа... Еще до выборов...
Видимо знает, что Дональд, реальный чувак... И такое не прощает.
Вот, подсуетилась...
Видимо, понимает что ей осталось не долго ждать...
Хочет хотябы лежать в земле, красиво.
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