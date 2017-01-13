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президент Раймондс Вейонис поручил депутату Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Марису Кучинскису возглавить Кабинет министров.



В тот же день в рамках ротации в ходе операции Atlantic Resolve в Латвию прибыли 170 военнослужащих 2-го кавалерийского полка США, базирующегося в Баварии, в городе Фильсэкк. От станции Гаркалне колонна боевой техники проследовала на военную базу в Адажи.

13 января 2014 года в связи с истечением полугодового испытательного срока вступило в силу судебное решение о прекращении уголовного процесса над актёром Артурсом Кайминьшем, обвиненном в приобретении и хранении наркотиков без цели их реализации. У актёра было найдено 4,9 грамма марихуаны. В том же году он стал депутатом Сейма.

В тот же день Россельхознадзор при проверке партии шпрот в масле из Латвии, изготовленных ООО Randa, обнаружил в них превышение максимально допустимого уровня бензопирена, который обладает канцерогенными свойствами.

13 января 2012 года около тысячи жителей Латгалии направили руководству страны письмо, в котором предупреждали о крупных акциях протеста, если власти не примут меры по улучшению экономической и социальной ситуации в регионе и не отменят вступившие в силу с января изменения в законе об акцизном налоге. Письмо было адресовано президенту Андрису Берзиньшу, спикеру Сейма Солвите Аболтине и премьер-министру Валдису Домбровскису. Авторы письма требовали у властей адекватных экономических, политических и социальных мер, которые позволили бы народу Латвии достойно жить и работать на территории своей страны. Письмо подписали почти 1000 жителей Резекне, Даугавпилса, Лудзы, Балвы и Краславы.



13 января 2010 года возле рижской Ратуши полиция прекратила акцию протеста безработного Гинта Гайкенса. Идея акции заключалась в том, чтобы при помощи подъемника подняться до окон кабинета вице-мэра Риги Айнара Шлесерса с плакатом "Шлесерс! Ты обещал 50 000 рабочих мест, дай хотя бы одно". Полиция не разрешила использовать во время акции подъемник, однако Гайкенс с плакатом влез в кабину и разъяснял прохожим свою позицию. Акция не была согласована в самоуправлении, на Гайкенса надели наручники и увезли в полицейском фургоне.



В тот же день 17:30 в Риге , у нового здания банка Parex на площади Республики, началась акция протеста антиглобалистов, во время которой они намеревались выразить свое негативное отношение к национализации банка. В пикете было заявлено 50 человек, но участников собралось меньше, чем полицейских и журналистов. Несколько пикетчиков имели при себе плакаты на английском языке, гласящие: «Дайте работу, а не налоги», «Мы — за достойную жизнь» и «Верхушку латвийской власти — немедленно в международный суд».

В тот же день животным года в Латвии была объявлена выдра (Lutra lutra), сообщила представитель по общественным отношениям Латвийского музея природы Ласма Ваголиня. Выдра была выбрана потому, что во многих европейских странах она стала редким животным, а в Латвии популяция выдра велика и стабильна.



13 января 2009 года в Риге на Домской площади прошел организованный оппозиционной партией "Общество за другую политику" митинг с призывом к президенту Латвии распустить Cейм. В нем участвовали примерно 10 000 человек. Митинг прошел спокойно, но после его окончания около тысячи демонстрантов направились к зданию Сейма, где выбивали стекла в окнах парламента, громили полицейские машины и бросали в стражей порядка брусчаткой, бутылками и другими предметами. Ущерб был нанесен также другим зданиям и магазинам в Старой Риге.

В тот же день премьер-министр Ивар Годманис принял отставку министра культуры Хелены Демаковой.



В тот же день в Брюсселе президент Валдис Затлерс произнес речь в Европарламенте и вручил его президенту Гансу Герту Потерингу орден Трех Звёзд 1-ой степени.

13 января 2008 года Латвийская ассоциация издателей прессы сообщила, что в 2008-м году из подписных каталогов исключены 49 периодических изданий, на которые можно было подписаться в 2007-м году. Среди наиболее известных — латышская и русская версии газеты 5min, «Экспресс-газета», «Панорама недели», «Реклама» и «Совершенно секретно».

13 января 2007 года первый секретарь посольства Латвии в Ирландии Иварc Ласис сообщил, что в прошлом году жители Латвии в Ирландии заключили 65 браков, в этой стране родилось 223 латвийских гражданина и умер 31.

13 января 2006 года во время прохождения 13-го этапа дистанции от Лабе до Тамбакумду, примерно в 6-ти км от поселка Курахое автомашина участвующих в ралли Париж - Даккар латвийских гонщиков Мариса Сауканса и Андриса Дамбиса сбила мальчика, получившего смертельные ранения. Прибывшие на место происшествия на вертолете врачи не смогли спасти пострадавшего и по дороге в больницу он умер.

В тот же день проезжавшие по Вантовому мосту в Риге автоводители сообщили о взбирающемся по вантам человеке. Мужчина готовился к "восхождению" полгода - таким образом он хотел отметить свой день рождения и запечатлеть это на видео. Когда спасатели и полицейские прибыли на место, мужчина успел подняться по вантам на 30-40 метров. Спустился он сам, воспользовавшись небольшой помощью пожарных на последнем этапе.



13 января 2005 года в Риге на Набережной 11 Ноября прошло мероприятие в честь 100-летия революции 1905 года. «Впервые латышский народ потребовал для себя свободу» - сказала в своей речи президент Вайра Вике-Фрейберга.

В тот же день в полицию поступило заявление пластического хирурга Яниса Гилиса, указавшего, что Айя Симсоне, возглавляющая издательство Rīgas Vilņi, вымогает у хирурга 50 000 латов и 19 555,65 евро (примерно 13 700 латов). В случае неполучения денег она угрожает обнародовать порочащие его сведения.

В тот же день академики находящегося в Риге Балтийского русского института (БРИ) учредили Институт исследования России (ИИР). Директор ИИР, доцент БРИ Карлис Даукштс указал на пресс-конференции, что Россию необходимо изучать как из-за ее географической близости и снижения интереса к ней в Латвии, так и из-за меняющейся геополитической обстановки.

13 января 2004 года сотрудники российской транспортной милиции, осуществляя пограничный контроль на станции Великие Луки, обнаружили в поезде Москва - Рига икону Казанской Богоматери. Икона была найдена в пятом вагоне - в тайнике над потолком в туалете. Установить, кто перевозил икону, милиции не удалось.

В тот же день правительство единогласно утвердило кандидатуру министра иностранных дел Сандры Калниете на пост еврокомиссара от Латвии.



13 января 2003 года утром в рижском районе Саркандаугава в результате взрыва частично разрушился горящий нефтяной резервуар ёмкостью в 1000 кубометров. Погиб один человек, еще двое пострадали.

13 января 2001 года руководитель инженерно-строительного отдела департамента сообщения Рижской думы Андрис Бинде сообщил, что, возможно, во второй половине 2002 года в Риге начнется строительство транспортного туннеля, который соединит улицы Гертрудес и Даугавпилс. По прогнозам Бинде, строительство туннеля будет вестись примерно полтора года.

13 января 2000 года в интервью Латвийскому радио премьер-министр Андрис Шкеле заявил о том, что в этом году Латвия откажется от обязательной прописки по месту жительства в паспортах граждан. По его словам, этот вопрос он выдвигал еще в 1997 году, однако отмена этой нормы была отложена. Как рядовой житель Латвии, Шкеле считал, что обязательная прописка в паспорте не обязательна.

13 января 1999 года президент Гунтис Улманис и премьер-министр Вилис Криштопанс во время состоявшейся встречи поручили канцелярии президента и бюро премьер-министра изыскать возможность финансирования работы созданной согласно распоряжениям президента и премьера комиссии историков для оценки истории Латвии. По словам заведующего канцелярией президента Ивар Миллерса, комиссии в том году требовалось несколько десятков тысяч латов для активизации работы в Риге, проведения нескольких конференций и семинаров с участием признанных во всем мире специалистов.

13 января 1998 года нападающий лиепайской футбольной команды «Металургс» Роланд Булдерс записал на свой счет первый хет-трик в еврокубковой истории Латвии, в матче с командой Кeflavik из Исландии на Кубок обладателей кубков.

13 января 1994 года Рижским городским судом было возбуждено уголовное дело за № 50200494 о необоснованной выдаче паспортов граждан Латвии банкиру Валерию Каргину и его родственникам.



13 января 1991 года утром по призыву председателя Народного Фронта Латвии Дайниса Иванса в Риге началось строительство баррикад вокруг стратегически важных объектов.



В тот же день на набережной в Риге прошла грандиозная демонстрация в знак протеста против событий в Литве. Участвовало 500 тысяч человек.

13 января 1990 года была основана Латвийская партия зеленых. Первоначально ее офис находился в рижском зоопарке.

13 января 1942 года немецкой администрацией был опубликован список запрещенных к прослушиванию радиостанций. Зарубежные радиостанции слушать запрещалось под угрозой тюремного заключения. «В современной войне противник сражается не только боевым оружием, но и средствами, которые должны повлиять на людей психологически. Одно из таких средств - радио. Каждое слово, которое передаёт противник, имеет целью нанести ущерб немецкому государству и народам, находящимся под его защитой» - говорилось в распоряжении рейхскомиссара Остланда.

13 января 1941 года указом Президиума Верховного совета Латвийской ССР были национализированы легковые автомобили, «которые принадлежали бывшим собственникам торговых и промышленных предприятий, домов, кораблей, и всем нетрудовым элементам, которые не занимаются общественно-полезным трудом».



13 января 1937 года руководство Латвийской торгово-промышленной палаты во главе с А.Берзиньшем посетило дом Большой Гильдии в Риге, где шли работы по оборудованию Дома конгрессов — одного из крупнейших общественных зданий. «Работы идут полным ходом и завершатся только 6 февраля, но уже сейчас приятно удивляет целесообразность и размах перестройки. Исторические ценности сохраняются в почти неизменном виде, приспособленные к новым формам. Перестроенный дом сейчас на обоих этажах может вместить до 2000 человек» - писала газета «Яунакас Зиняс».

13 января 1925 года Рижская газета «Сегодня» писала : «На скамье подсудимых впервые, кажется, в истории латвийского суда журналист, против которого обвинение поддерживается не по 533 статье об оскорблении в печати. Бывшей редактор-издатель «Рижского Курьера» Б. Заборовский обвиняется в растрате вверенных ему для расширения газеты денег. Дело интересное. Публики много. Казалось бы, дело должно было привлечь много журналистов. Пришли, однако, только те, которые лично знают обвиняемого по прежней деятельности...». Суд приговорил Заборовского к заключению в тюрьму на 6 месяцев, с зачетом пятимесячного предварительного заключения.

13 января 1922 года Кабинет Министров издал правила «О пенсиях военных и государственных чиновников и служащих», которые предусматривали выплату пенсии гражданским и военным служащим, а также министрам, послам и судьям, если их общий рабочий стаж составил 20 лет.



13 января 1919 года в Риге, в помещении теперешней Национальной оперы и балета, состоялся первый Вселатвийский съезд советов рабочих, безземельных и стрелковых депутатов. Почетным председателем съезда был избран Ленин. В работе съезда принимал участие председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Яков Свердлов. Выступая с приветствием от имени ВЦИК он сказал: "Чем больше усилий прилагают империалисты, чтобы уничтожить нашу власть, тем больше она укрепляется". Cъезд провозгласил Социалистическую Советскую Республику Латвии во главе с Петерисом Стучкой. И принял первую латвийскую конституцию.

13 января 1918 года общее собрание 2-го Рижского латышского стрелкового полка высказалось за создание Красной гвардии, ядром которой должны стать латышские стрелки.



13 января 1905 года года в Риге набережной Даугавы войсками была расстреляна массовая демонстрация протеста. Было убито 70 человек, ранено около 200.



13 января 1832 года вышел первый номер еженедельной газеты Tas Latviešu Ļaužu Draugs ("Это друг латышских людей")."

Фото - mixnews.lv, president.lv, sargs.lv, Музея баррикад, газет "Час" и "Яункас Зиняс", Википедии, книги "90 дет ЛР", а также картины "Свердлов среди латышских стрелков в Риге в 1919 году" О. Аболса и "Расстрел рабочей демонстрации 13 января 1905 года в Риге" А. Медниса, А. Мелнарcа и Ю. Вилюманиса.