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Владимир Владимирович Путин является лучшим президентом для России. Такое мнение в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom высказал резидент Comedy Club, пародирующий Владимира Путина, Дмитрий Грачев.

"К его личности относятся по-разному. Но я считаю, что пародирую сильного главу государства, интересного и хорошего человека. Я считаю его лучшим президентом. Да, его боятся. И хорошо, что боятся. Президента должны бояться", - считает он.

По его словам, за пределами России его часто спрашивают, нет ли у него родственных связей с Путиным.

"Иногда, в шутку, я говорил что являюсь его племянником. Тогда меня знакомили со всеми родственниками. Сразу спрашивают про цензуру. Могу точно сказать, что у нас ее нет. Мы не отправляем письма со сценариями в Кремль. Но у нас есть собственная цензура", - сказал он .

Российский пародист Дмитрий Грачев широко известен среди зрителей, которые предпочитают юмористические передачи. Дмитрий Грачев – один из резидентов российского комедийного проекта Comedy Club, человек, который очень похож на Владимира Путина.